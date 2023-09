Mon Laferte nos cuenta sobre su nueva música y la vez que Lana Del Rey la chuleó

Lo que necesitas saber: Mon Laferte está de vuelta con mucha música y planes grandes para el futuro. Y por acá platicamos con ella sobre sus nuevas rolas y hasta la vez que conoció a Lana Del Rey.

Si algo no nos ha faltado en 2023 es la música, pues muchos de las bandas y artistas que nos encantan se han rifado como los grandes, ya sea cada uno que otro sencillo o de plano lanzando discos que hemos escuchado a más no poder. Pero a lo largo de estos meses también han regresado varios nombres importantes de la industria musical en español, entre ellos Mon Laferte.

Para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, este cantautora es una de las más importantes y aclamadas de Latinoamérica, pues ha llevado los sonidos de este continente y su proyecto musical a un montón de partes del mundo. Sin embargo, este año está de vuelta para mostrarnos otra faceta en su larga y exitosa carrera.

Mon Laferte regresa este 2023 con nueva música y planes interesantes/Foto: Cuartoscuro

Mon Laferte está de vuelta con grandes planes y platicamos con ella

Mon Laferte regresó este 2023 con el estreno de “Te juro que volveré”, una canción con un significado muy personal y profundo. Meses más tarde nos presentó “Tenochtitlán”, otra rola que está basada en algunas de sus vivencias y que nos deja muy claro que en este punto de su vida, está dispuesta a abrirse aún más con su público.

Aprovechando el lanzamiento de estas dos canciones, tuvimos chance de lanzarnos a platicar largo y tendido con Mon, quien entre otras cosas nos contó sobre la importancia de las rolas para el siguiente paso en su carrera, lo que ambas representan y hasta nos platicó del encuentro que tuvo con la mismísima Lana Del Rey… así como lo leen. Pero vamos por partes.

Este año, la cantante nos presentó un par de rolas especiales/Foto: Captura de YouTube.

El inicio de una nueva etapa musical

Como recordarán, fue en 2022 cuando Mon Laferte estrenó 1940 Carmen, su octavo y más reciente material discográfico. Sin embargo, desde entonces han le han sucedido varias cosas a nivel profesional y personal, que la han llevado a tomar un nuevo rumbo musical que suena muy interesante. Y esto fue lo que nos contó sobre el camino por el que ahora está pasando.

“Nunca había estado tanto tiempo sin publicar música, es la primera vez. Y creo que ha sido necesario para mí tomar como un poco parar, respirar y ver qué es lo que quiero hacer, que es lo que quiero contar a través de mi música. Siento que estaba viviendo a como es el mundo hoy, rápido rápido. Entonces, cuando funcionó masivamente con el público ‘Vol. 1’, me fui de tour y durante la gira compuse y grabé ‘La trenza’. Después me fui con el otro álbum, ‘Norma’ y así estuve, en una cosa de no parar. Y luego el disco ‘Seis’ junto con ‘Carmen’ en un mismo año, todas las cosas pasaron rápidamente”. “Y de pronto siento que la maternidad me dio esta como sabiduría o mesura de respirar, detenerme, observar y contemplar, pero también entender quién soy como artista y qué es lo que quiero contarle al público. Me siento muy contenta con el resultado, ha sido para mí esto de componer música nuevamente muy enriquecedor, siento que me conocí a mí misma desde otro lugar y a través de estas canciones que compuse. Siento que estoy yendo más profundo aún, si antes compartía mi música de una manera muy honesta y con profundidad, y la gente podía conocerme a través de mi música, creo que ahora saqué otra capita más”.

Mon Laferte está entrando en una nueva era de su carrera musical/Foto vía Facebook: Mon Laferte

La dificultad de abrirse con el mundo y utilizar otra voz

Como ya lo mencionó la propia Mon Laferte, siempre se ha mostrado tal cuál es en sus rolas y discos. Sin embargo, abrirse de esa manera ante millones de personas que escuchan todo lo que saca, no es una tarea sencilla. Es más, ella misma acepta que con el paso del tiempo, le ha costado más trabajo tratar de reflejar ese lado íntimo, pues en el caso de “Te juro que volveré”, una rola de cumbia rebajada que habla de una situación bastante personal y fuerte.

Por si esto no fuera suficiente, para la esta canción, Mon recurrió una técnica de producción para usar otra voz que no le conocíamos, pues no es la misma voz espectacular que tanto la ha caracterizado. Pero es gracias a ese recurso que la rola tiene un toque e impacto diferente.

“Creo que va a sonar muy contradictorio, pero siento que hoy me cuesta más que antes (abrirse a través de la música), pero aún así voy más profundamente. Pienso que cuando era más joven era más punk por así decirlo, y no me importaba, llegaba y decía las cosas, y tenía muchas rupturas amorosas o estaba en todo ese desmadre del amor. Llegaba y lo plasmaba en una canción, no me importaba ni las consecuencias, era brutalmente honesta”. “Y por eso siento que conforme pasan los años, me cuesta más, porque claro, existe más pudor por la experiencia y la edad. Aún así, me comprometí con esa forma de creación, porque también es la única forma en la que sé hacer canciones, creo que no sé hacer canciones de otra manera, me cuesta mucho (…) Siempre termino recurriendo al recurso barato del que sé, como escribir mis experiencias o lo que siento. Pero eso es lo que soy, esa es mi forma”. “Esto va a sonar muy pretencioso, y pues sí, soy pretenciosa. Siento que soy una artista más allá que una cantante o cantautora. Pienso que lo que me mueve a mí es crear arte, y una de las herramientas que tengo para hacer eso es mi voz. Entonces, sentí que en general en el álbum, en mi búsqueda estaba más por los procesos, por modificar mi voz en todo el álbum está un poco eso presente y y lo que me interesaba era como llegaba el mensaje final, lo que te hacía sentir la canción”. “Y siento que llegó el mensaje gracias a que la voz está distorsionada, porque sin la voz distorsionada habría sido otra canción más bonita y con un mensaje profundo de Mon, pero no esto sí es como que te llega a a remecer e incluso te incomoda, se siente raro. Y creo que una de las principales labores del arte es eso, moverte y causarte cosas, sacarte un poco de tu zona de confort y que te ponga reflexionar. Que eso es lo que siempre busco en todo lo hago”.

Mon Laferte le entra al trip-hop para mostrar los prejuicios del mundo

A lo largo de su carrera, Mon Laferte ha tenido qué enfrentarse a muchas situaciones. Una de ellas son los prejuicios de la gente, quienes en redes sociales se llegan a cuestionar su talento e incluso arman teorías de “lo que hizo” para convertirse en una de las voces latinas más importantes de los últimos tiempos. Y todo eso lo podemos escuchar en “Tenochtitlán”, una rola muy interesante de trip-hop que precisamente, crea una conversación alrededor de estos prejuicios.

“La letra en realidad va de va de los señalamientos, los juicios de la sociedad, que creo que todas las personas hemos estado alguna vez expuestas a eso y hoy más que nunca a través de redes sociales. Entonces, un poco yo trato de plasmar en muy poquitas palabras y hacer un resumen de lo que ha sido como a manera negativa, los juicios que he recibido por parte de la gente, tanto cuando era jovencita o chiquitita hasta el día de hoy incluso”. “Una de las cosas que más aparecen del comentario que más aparece es como la negación del talento, como vamos a invalidar que esta persona pueda tener un talento o pueda ser, eh, capaz de crear. Entonces, claro, ese comentario lo he recibido muchas veces en mi vida, que es como ‘ah, pues seguro a alguien se cogió para que le funcionara’, o ‘no, tiene varo o alguien le dio dinero y por eso…’. O sea, siempre, siempre están esos enjuiciamiento. Y yo los he recibido muchas veces y también en comentarios en redes sociales”. “Entonces lo puse ahí porque es algo que también me ha llegado a mí, a afectar muchísimo y a calar profundamente y en algún momento me daba rabia y me daban ganas como de salir a defenderme. Y decir como “no, yo no hice eso”. Y después digo ¡no, porque no pasa nada’, ¿qué pasa si sí lo hiciste? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal si yo sí me hubiera acostado con alguien porque pensaba que ese era el camino? No pasa nada, ¿no?”. “Creo que esta cosa de la sociedad como, de atacar y de señalar con el dedo. Todos los seres humanos tenemos esta forma y la tenemos porque es una manera de protegernos también porque habla de nosotros, sabes, cuando tú enjuicia a alguien, habla más de ti que de la persona que estás enjuiciando”. “Entonces, bueno, de eso va la rola, después está la otra voz, porque la canción son dos voces, ¿no? La voz que enjuicia y la voz sanadora. Y esa voz sanadora es mi voz, mi voz interior, creo yo, la voz interior que tenemos todos los seres humanos. Que esa voz interior son las voces de tus amistades, la voz de la gente que te quiere, del entorno, del amor, de la música y esa voz en la que dice No llores más bajo el cielo de Tenochtitlán porque pues Tenochtitlán es mi hogar, ¿no? (…) Es una manera linda de decir ‘todo va a estar bien’, cuando tú dices ‘se arrepentirán’ es como para tú sentirte bien, como agarrar fortaleza de la vida”.

Su encuentro especial con Lana Del Rey

Después de platicar sobre estas rolas (que por cierto, formarán parte del nuevo disco de Mon Laferte), no podíamos dejar pasar la oportunidad para preguntarle a la artista por un momento bastante especial. Y es que durante su más reciente visita a la CDMX, se hicieron virales las fotos que se tomó con Lana Del Rey, y por supuesto que nos contó cómo se dio el encuentro.

Pero no solo eso, pues la cantante de “Video Games” chuleó a Mon frente a su familia y todos los que la acompañaron durante sus conciertos en el Foro Sol. Por acá les dejamos la historia detrás de este crossover épico (que nos encantaría que termine en colaboración).

“Amo a Lana. Siento que somos artistas que compartimos como muchas cosas, tenemos cosas en común. Yo digo que sí, somos como super sad las dos, ¿no? Me gusta mucho lo que hace Lana, escribe bellísimo, es lo que más me gusta de ella”. “Y bueno se dio la posibilidad de conocerla. Ella me sigue en Instagram y sigue a muy poca gente, entonces yo estaba súper emocionada y yo decía ‘bueno, la voy a conocer’, pero no sabía qué iba a pasar en el momento de vernos”. “Cuando entré, ella fue súper amorosa, me presentó a su familia. Le dijo a su familia ‘oye, ella canta increíble, tiene una voz preciosa’ y no sé qué. Y yo me creía así como soñada, ¿no? Fue súper linda, muy amable, habló en español todo el tiempo y eso me impresionó mucho. Ya mucha gente habla español, ella todo el tiempo me habló en español y bueno, estaba con toda su familia, sus amigos, sus compas”. “Y ahí estuvimos un ratito y fue maravilloso poder conocerla, y sería hermoso algún día hacer algo juntas, ¿no? Bueno, yo me muero, ahí termino desmayada y muerta”.

