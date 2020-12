Moncaya: Música folclórica e introspectiva que te traerá paz

En tiempos tan complicados como los que vivimos durante gran parte del 2020, estamos seguros que muchos encontraron la calma escuchando la música, algo que a pesar de todos los cambios que pasó la industria, afortunadamente nunca nos faltó. Sin embargo, un montón de artistas aprovecharon el encierro para concretar las ideas y proyectos que llevaban planeando, y sorprendiéndonos en el intento, como el caso de Moncaya.

Esta chica de 27 años tienen una propuesta muy peculiar, intentar que todos conectemos a diferentes niveles con aquellas cosas que nos hacen humanos. Eso sí, todo a través de canciones sinceras y directas que no pretenden otra cosa más que hacernos sentir bien; algo que por supuesto no nos hace nada mal en estos días tan extraños que nos toca enfrentar. Un antídoto que no sabíamos que necesitábamos pero que nos sentidos muy bien después de encontrarlo.

¿Quién es Moncaya?

Moncaya es el proyecto de Virginia Navarro, una artista española demasiado talentosa. Desde muy pequeña, toca el piano, la guitarra y el violín, además tuvo la oportunidad de tocar en orquestas en Madrid, Beijing y Londres, y para que se den cuenta de la capacidad que tiene, a los 10 años la contrataron como cantante de ópera infantil en la que actuó durante tres temporadas. Así que el arte siempre estuvo dentro de ella.

Además de todo esto, su creatividad va más allá de la música, pues Virginia es ingeniera, emprendedora e ilustradora. Para que se den una idea, trabajó por cinco años desarrollando tecnología para la solución de conflictos así como la construcción de paz en distintos países en guerra como Iraq, Líbano, Siria, Túnez y Somalia. Esto por supuesto que se puede sentir en sus canciones, pero de eso hablaremos más adelante.

Desde España para quedarse en México

Sin embargo, y clavándonos en la música, para concretar Moncaya, esta chica tomó de inspiración los sonidos que escuchó durante los viajes que hizo por gran parte del mundo. Aunque ella es originaria de Fréscano, un pueblito de apenas 80 habitantes al norte de España, sus aventuras la han llevado por América Latina hasta llegar a México, país donde decidió quedarse a vivir desde 2019.

Y aunque Virginia apenas se está dando a conocer con este proyecto, no es para nada nueva, pues hace más de una década que compone sus propias rolas y las subía a su cuenta de Soundcloud. Pero así como muchos otros artistas durante el 2020, encontró el momento perfecto para lanzarse con todo bajo la producción de Marco Moreno, quien ha trabajado con Natalia Lafourcade, estrenando su sencillo debut titulado “Stardust”, un tema que intenta resolver dos de las cuestiones más grandes de la humanidad: De dónde venimos y hacia dónde vamos.

Música introspectiva necesaria para estos tiempos

A través de ritmos folclóricos combinados con un toque electrónico, Moncaya nos dice en esta rola que a final de cuentas no importa todas las preguntas que nos hagamos, nuestra existencia comenzó y terminará como polvo de estrellas; porque todos somos parte del mismo universo y nos une lo mismo. Sin duda, esta es una de esas canciones que te hacen querer subirle al volumen para perderte en sus sonidos.

Por si esto no fuera suficiente, hace unos días presentó su segundo sencillo, “Leré”. Esta es una rola que podría definir completamente a este proyecto, donde combina géneros e instrumentos como el charango del Perú o la kora y el kalimba oriundos de África a través de una letra que es una oda para tener presente la importancia de nuestros principios, nuestras raíces, las personas que nos forjaron, los lugares que nos vieron crecer.

Además no se pueden perder el video, pues además de ser visualmente espectacular, lo filmó y justo a las faldas del Moncayo, de donde tomó su nombre artístico. En este visual, la artista nos abre las puertas de su origen, de su pueblo natal y de su casa, que ha pertenecido a su familia desde hace siete generaciones.

¿Qué es lo que hace tan especial a esta artista?

En los últimos años, diversos artistas han conseguido amalgamar esos sonidos típicos con otros un poco más modernos. Pero en el caso de Moncaya, este concepto lo eleva por completo, pues como ya mencionábamos antes, los viajes que ha hecho y los lugares en donde ha estado la llevaron a descubrirse a sí misma y por ende, a entender muy bien la música que quería hacer y compartir con todo el mundo.

El ejemplo de esto lo podemos encontrar en sus propias canciones, las cuales logran generar en nosotros calidez y cercanía para transmitirnos enseñanzas personales y paz. Sobre todo, le pega al sentimiento y la emoción, a través de los ritmos folclóricos, melodías enormes y poderosas armonías, que en conjunto con su dominio de múltiples instrumentos y pedales de loop, hacen de sus temas algo único y que por supuesto, no deben dejar pasar.