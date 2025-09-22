Lo que necesitas saber: "Money Trees", una de las canciones más reconocidas de Kendrick Lamar, parte de un sample de Beach House... aquí te contamos la historia.

En el 2012, Kendrick Lamar comenzó su ascenso como el rapero más importante de su generación con el disco Good Kid, M.A.A.D. City. Y como suele suceder, hay canciones que se hacen imprescindibles al momento de recordar el impacto de cada gran álbum… en este caso, “Money Trees” es uno de esos temas.

Y es curioso porque la canción ni siquiera necesitó un lanzamiento como sencillo para impulsarla. Simplemente, la genialidad en la letra y el beat la convirtieron en una imperdible del material discográfico.

Kendrick Lamar/Foto: Reuters

El sample detrás de “Money Trees” de Kendrick Lamar

Y aquí es donde te preguntarás, ¿de dónde surge ese beat hipnótico y lleno de atmósfera que abre “Money Trees” de Kendrick Lamar y se mantiene a lo largo de la canción?

Ese beat parte de un sampleo de la canción “Silver Soul” de Beach House, lanzada en el 2010 como parte del disco Teen Dream. ¿Y cómo terminó una canción de dream pop siendo el punto de partida para una de las canciones más emblemáticas del rap moderno?

Todo se debe a DJ Dahi, quien produjo la canción de Kendrick invirtiendo la composición original al revés, cambiando el tempo e incorporando algunos arreglos de ritmo, entre otras cosas.

Mientras la canción de Beach House evoca una sensación entre lo erótico y lo tierno con una letra sobre una atracción intensa hacia alguien más, Dahi consiguió una instrumental densa, reflexiva e igual de atmosférica que la del dúo conformado por Victoria Legrand y Alex Scally.

¿Quieres conocer más a detalle el significado de “Money Trees” de Kendrick Lamar? Checa entonces el Almanaque Musical de Sopitas.com.

