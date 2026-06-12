Lo que necesitas saber: El delito del que es víctima Morrissey no es algo que no hayan sufrido otros artistas, pero una empresa especializada señala que el nivel de concentración de impostores de Mozz es alta.

Ahhh qué con el tío de tíos… pero, como están las cosas en cuanto a ciberseguridad, tampoco es tan descabellado esto que denuncia Morrissey respecto a que hay algunos “vivos” que se están haciendo pasar por él.

morrisssey / Foto: Facebook/Morrissey

9 impostores alentaban a fans a unirse a movimientos políticos

De acuerdo con Morrissey, desde hace meses es víctima de lo que describe como “el peor caso de fraude de identidad en línea”… y tal calificativo no lo impuso él. Según el Divo de Manchester, así lo ha clasificado The Web Sheriff, una empresa dedicada a la protección en redes.

El caso data de hace 18 meses. En ese entonces, The Web Sheriff se contactó con quien era mánager de Morrissey, Merck Mercuriades, para avisarle sobre lo detectado: “nueve personas que se hacían pasar por Morrissey operando en nombre de diversos grupos políticos”.

Morrissey, 2026 / Foto: facebook.com/Morrissey (@davidmushegain)

Las personas que suplantaron a Morrissey alentaron a los fans a unirse a movimientos en defensa de diversas ideas políticas (el reporte difundido en el sitio oficial de Mozz no ofrecen más detalles al respecto).

Equipo de Morrissey aclara que el artista no tiene cuentas personales en redes

Aunque la empresa de ciberseguridad señala que, si bien no es algo inusual lo hecho con Morrissey, la concentración de “impostores” sí era muy alta… al punto que necesitaron poner bajo advertencia al staff del artista.

“Dos de las nueve personas operaban desde Escocia; una de ellas era conocida por Morrissey (solo de nombre) debido a su conexión con un sitio web estadounidense que, en general, no lo apoyaba. Se descubrió que esta persona había publicado 1800 mensajes en línea”.

Morrissey / Foto:Facebook/Morrissey

Además de convocar a fans a unirse a movimientos políticos, los falsos Morrisseys hacían comentarios en foros que afectaron gravemente la reputación y prestigio del Mozz real…entonces, también se avisa a los fans que el intérprete de “Suedehead” ni cuentas en redes tiene… es más, ni siquiera tiene un celular que le sirva para acceder a ellas.

“Morrissey nunca ha participado activamente en foros públicos, ni ha tenido un teléfono inteligente, ni ha contribuido a Facebook, X, Instagram o TikTok, ni se ha afiliado a ningún partido político“…. bueeeeeeno, quizás refiriéndose a cuentas donde el divo mande mensajes personales, porque Instagram y cuenta en otras plataformas sí tiene, sólo que únicamente publica cosas relacionadas a su carrera.

Morrissey cuenta oficial / Captura de pantalla

“Su influencia se limita al sitio web M-central, que siempre ha tenido su sede en Inglaterra”, se aclara en el comunicado.

De acuerdo con el reporte, Morrissey y su equipo ahora analizan emprender acciones legales en contra de aquellos que se atrevieron a suplantar su identidad… sólo que eso requiere la contratación de, mínimo, dos bufetes de abogados… algo costoso que supera la capacidad económica de Mozz. Entonces, sigue pensando si mete demanda o no (y para qué).