Luto en Neza: Muere Alan Lancaster, bajista de Status Quo

Los creadores de la música que por años ha nutrido las tocadas de Neza están desapareciendo. Hace unas semanas, fue el gran Dusty Hill, bajista de ZZ Top; luego, Charlie Watts de los Stones… ahora fue Alan Lancaster, quien con el mismo instrumento le ponía toda la onda a las canciones de Status Quo.

El lamentable fallecimiento de Lancaster fue confirmado por medio de un comunicado difundido en la página oficial de la banda. “Con gran tristeza informamos que Alan Lancaster, uno de los miembros originales de Quo, falleció a la edad de 72 años”.

De acuerdo con el comunicado, Alan Lancaster enfrentó durante varios años a la Esclerosis Múltiple. Sin embargo, la enfermedad no fue motivo para abandonar la música; de hecho, diagnosticado y todo, pudo ser parte de los conciertos de reunión que la banda británica ofreció durante 2013 y 2014: los legendarios Frantic Four Reunion y Frantic Four’s Final Fling en Wembley, el O2 Academy de Glasgow y el Hammersmith Apollo de Londres.

“Aunque Alan no estaba en el mejor estado de salud incluso entonces, superó las giras con determinación y valentía y fue un placer trabajar con él”, recuerda el manager de la banda, Simon Porter.

Por su parte, Francis Rossi, vocalista y guitarrista de Status Quo, reconoció que mucho del sonido que la banda tuvo en sus inicios –en la décadas de los 60 y 70– se debió a la mano de Lancaster… y, bueno, aunque en los últimos años ya no había tanto acercamiento, “Siempre tendré muy buenos recuerdos de nuestros primeros días juntos”, agregó el músico.

Alan Lancaster dejó Status Quo desde hace más de 30 años

Aunque Alan Lancaster salió de Status Quo en 1985, dejó huella. Con él en la alineación, Status Quo se encargó de abrir el histórico concierto Live Aid, además de que fue el compositor de varias de las canciones… las cuales son fácilmente identificables, ya que él mismo los cantaba. Por ejemplo, “High Flyer” y “Backwater”.

“Vendió innumerables decenas de millones de discos, apareció en Top Of The Pops docenas de veces y tuvo alrededor de 30 sencillos y 30 álbumes exitosos, dos tercios de los cuales fueron Top 10, con cinco alcanzando el número uno”, recuerda Status Quo en su comunicado.

Además de Status Quo, Alan Lancaster fue parte de The Party Boys y The Bombers. También sacó material como solista. Pero todo eso es aparte, siempre será más recordado como el bajista que tocaba “Whatever you want”. Descanse en paz.