Bonnie Tyler murió de manera "inesperada", según el comunicado difundido por la familia de la cantante.

Lo que necesitas saber: Además de "“Total Eclipse of the Heart”, en el catálogo de Bonnie Tyler hay éxitos como "Holding Out For a Hero", la cual fue parte del exitoso soundtrack de 'Shrek 2', aunque en versión de Jennifer Saunders.

Por varias semanas, la cantante Bonnie Tyler estuvo hospitalizada en Portugal, donde se le indujo a coma tras una cirugía. Parecía haberse recuperado pero, ahora, la familia dio a conocer que murió “inesperadamente”.

Bonnie Tyler / Foto: .facebook.com/BonnieTylerOfficial

Muerte de Bonnie Tyler fue “inesperada”, asegura familia

Por medio de un breve comunicado, la familia de Bonnie Tyler dio a conocer que la cantante murió. “Falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad de la que estaba siendo tratada”, señala el mensaje difundido en redes.

De acuerdo con la familia de la cantante, más tarde se emitirá un nuevo comunicado con más detalles al respecto. “Por ahora pedimos privacidad para poder afrontar esta tragedia”.

Bonnie Tyler / Foto: .facebook.com/BonnieTylerOfficial

En junio salió de un coma inducido, pero continuaba en terapia intensiva

En mayo pasado, Bonnie Tyler fue hospitalizada de emergencia. Según el reporte de la BBC, la cantante fue sometida a una cirugía intestinal y fue luego de ésta que tuvo que ser inducida a un coma, condición en la que estuvo por varios días.

A mediados de junio, la familia de Tyler informó que la mujer de 75 años salió del coma. Sin embargo, su condición de salud continuaba siendo “grave” y se encontraba en el área de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Faro, en Portugal.

Bonnie Tyler / Foto: .facebook.com/BonnieTylerOfficial

Al momento de sufrir la enfermedad que la llevó a ser hospitalizada, Bonnie Tyler estaba por iniciar una gira. Obviamente, fueron canceladas las fechas, aunque los organizadores conservaban las esperanzas de que a finales de 2026 pudieran retomarse las presentaciones.

“Total Eclipse of the Heart”, un éxito con más de mil millones de reproducciones en Spotify

Bonnie Tyler tuvo una carrera de varias décadas y se le recordará por el éxito “Total Eclipse of the Heart”, con el cual en 1983 alcanzó el #1 de las listas de popularidad… incluso desbancando a “Billie Jean” de Michael Jackson.

“Total Eclipse of the Heart” es una de las más conocidas “power ballads” de la historia y, a la fecha, en las plataformas streaming continúa sumando millones de reproducciones. En Spotify, por ejemplo más de mil millones de reproducciones.

Bonnie Tyler / Foto: .facebook.com/BonnieTylerOfficial

Otra de las canciones que popularizó fue “Holding Out For a Hero”, la cual lanzó en los 80 pero, en 2004, tuvo un “levantón” gracias a que formó parte de la película Shrek 2 en versión de Jennifer Saunders. Un éxito más en su carrera fue “It’s a Heartche”…

Pero nada comparado al “Eclipse Total del Corazón”, al cual suena a todo lo que da cada que hay un evento astronómico. De hecho, en uno ocurrido hace unos años ella fue contratada para cantar esta canción en un crucero, en el momento exacto en el que ocurrió el eclipse. Un clásico.