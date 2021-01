Muere la cantante y productora SOPHIE a los 34 años de edad

Enero de 2021 ya casi termina y obvio no podía hacerlo con buenas noticias. Y es que este sábado 30 de enero se reportó que la cantante, DJ y productora escocesa, Sophie Xeon, mejor conocida como SOPHIE, falleció a los 34 años de edad después de sufrir un “accidente repentino” durante la madrugada.

Así lo confirmó su equipo de trabajo a través de un comunicado que fue difundido por la revista MixMag, a quien detalló que la productora nacida en Glasgow perdió la vida alrededor de las 4 de la mañana en Atenas. “En este momento el respeto y la privacidad de la familia es nuestra prioridad. También pedimos respeto por sus fans y que se trate con sensibilidad la noticia”, indica el escrito.

SOPHIE colaboró con grandes artistas que admiraban su trabajo

La activista en pro de los derechos de las personas trans comenzó su carrera musical a los 8 años, edad en la que comenzó a descubrir el mundo de la música que años más tarde la llevó a tocar en bodas. Posteriormente, la pasión y perseverancia de Sophie Xeon la llevaron a convertirse a ser una de las productoras, dj’s y cantantes más reconocidas de los últimos tiempos.

SOPHIE colaboró con artistas de la talla de Madonna, Lady Gaga, Charli XCX, Diplo, entre otros más, quienes recurrían a ella por sus innovadoras creaciones musicales. “SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación”, detalla el comunicado.

Su carrera en solitario comenzó en 2018 y le trajó bastante reconocimiento

Fue hasta el año 2018 cuando SOPHIE lanzó su álbum debut, Oil of Every Pearl’s Un-Insides. Un trabajo musical en donde la artista no sólo plasmó su identidad transgénero, sino que además le dio una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica, así como cientos de reseñas positivas de sitios especializados como NME y fans en general.

Artistas como Christine & The Queens, Sam Smith y Rina Sawayama son algunos de los artistas que han dedicado emotivos mensajes dirigidos a SOPHIE, quien con su partida deja en pausa una de las carreras más prometedoras en el mundo de la música pop y electrónica.

she invented a new style and sound and her influence will live forever in music. she inspired me so much. rest in peace sophie. pic.twitter.com/FxrCww9Bap — slayyyter (@slayyyter) January 30, 2021

the loss of sophie is huge. she’s been at the forefront for a long time and we see her influence in every corner of music. if you’re not aware of what she has done then today is the day to listen to all her brilliant work. you’ll hear an artist who arrived before everyone else. — jackantonoff (@jackantonoff) January 30, 2021

RIP SOPHIE 💗 u were the sweetest – an icon and a visionary. the world and our community has lost a beautiful soul pic.twitter.com/Nxbvx3hsSU — RINA SAWAYAMA (@rinasawayama) January 30, 2021

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY — Chris (@QueensChristine) January 30, 2021