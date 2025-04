Lo que necesitas saber: Clem Burke fue miembro fundador de Blondie y todavía aparecía con la banda en sus más recientes presentaciones.

Clem Burke, el histórico baterista de Blondie, murió hoy, 7 de abril de 2025, a los 70 años. Así lo dio a conocer la banda liderada por Debbie Harry en un comunicado publicado en sus redes oficiales.

Foto: Stephania Carmona

Clem Burke era el corazón de Blondie

“Con profunda tristeza transmitimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda, Clem Burke, luego de una batalla privada contra el cáncer”, señala el comunicado.

Aunque muchos pudieran pensar que el centro de Blondie es su vocalista y líder, Debbie Harry, no es así. Al menos no para la banda: lo era Clem Burke… él era el corazón de Blondie.

Blondie fue pura energía en el Pepsi Center / Foto: César Vicuña

“Su talento, energía y pasión por la música fueron incomparables, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inconmensurables”, señala el comunicado de la banda punk–new wave.

Colaboró con diversos artistas y bandas

“Clem fue una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del escenario. Su espíritu vibrante, entusiasmo contagioso y su sólida ética de trabajo conmovieron a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Clem Burke, baterista de Blondie / Foto: facebook/Blondie

Clem Burke era el autoproclamado “sobreviviente del rock & roll”… y no era para menos. Además de tocar con Blondie, colaboró con las más grandes estrellas: Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Checkered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, entre otras.

“Su legado seguirá vivo a través de la enorme cantidad de música que creó y las innumerables vidas que tocó”, concluye el comunicado en el que se agregan condolencias a familiares y amigos de Clem Burke.