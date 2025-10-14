Lo que necesitas saber: D'Angelo será recordado por haber mezclado el R&B con soul, gospel, funk y hip-hop, música que lo hicieron ganador de cuatro premios Grammy.

Triste noticia para la industria musical. El cantante de R&B y pionero del neo-soul, D’Angelo, murió a los 51 años. Su discográfica dio a conocer la noticia: “Fue un visionario incomparable”.

Presentación de D’Angelo // X:@TheDangelo

Muere D’Angelo a los 51 años

Tras una dura batalla contra el cáncer pancreático, Michael Eugene White Archer​ más conocido como D’Angelo, falleció a los 51 años.

Su discográfica, RCA Records, dio a conocer a través de redes sociales la noticia del fallecimiento del cantante de R&B y pionero del neo-soul.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de D’angelo. Fue un visionario incomparable que fusionó sin esfuerzo los sonidos clásicos del soul, el funk, el gospel, el R&B y el jazz con una sensibilidad hip hop“, informaron.

De acuerdo con los reportes, el cantante falleció en su hogar en Nueva York y su familia ha pedido privacidad, aunque también invitaron a sus seguidores a recordarlo con la música que dejó.

Presentación de D’Angelo // X:@TheDangelo

Ganador de cuatro premios Grammy

Como ya lo mencionaba RCA Records, D’Angelo será recordado por haber mezclado el R&B con soul, gospel, funk y hip-hop, música que lo hicieron ganador de cuatro premios Grammy.

El cantante estadounidense grabó tres producciones discográficas, Brown Sugar en 1995, Voodoo en el 2000 (ganador del Grammy por Mejor Álbum R&B) y Black Messiah en 2014. Sin duda, su legado en la industria musical seguirá por muchos años. Descanse en paz.