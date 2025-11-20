Lo que necesitas saber: "En shock total y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani. Mi héroe", escribió Liam Gallagher y sí, con The Stone Roses, Gary 'Mani' Mounfield fue pionero del sonido y la actitud del britpop.

Uno de los fundamentales de una banda fundamental para la música actual: Gary Mani Mounfield de The Stone Roses falleció este 20 de noviembre. Así lo dio a conocer su familia, por medio de un comunicado.

Gary ‘Mani’ Mounfield in concert performing live at Brixton Academy / Foto: Amanda Rose/Avalon/Getty Images)

Mani hizo inconfundibles sus líneas de bajo

“Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mountfield. Que en paz descanse”, informó el hermano de Gary Mani en un mensaje publicado en Facebook.

Gary Mani Mounfield tenía 63 años y mucho del sonido de The Stone Roses se le debe a él, con enormes líneas de bajo en canciones de “She Bangs the Drums” y “I Wanna be Adored”, los cuales se han convertido en himnos del rock británico.

The Stone Roses / Foto: Facebook / The Stone Roses

Fue buscado por varias bandas, tras la separación de The Stone Roses

Mani nació en Lancashire, Reino Unido en 1962 y, aunque llegó a The Stone Roses en 1987 (algunos años después de su creación, en 1983) es considerado fundador y pieza fundamental de la banda que lideró Ian Brown.

Además de The Stone Roses, Mani Mounfield podía presumir ser parte de otra de las bandas emblemáticas del sonido “Madchester”: Primal Scream, de la cual fue integrante hasta 2011, cuando se dio la muy esperada reunión de los Roses.

Qué tanto era el reconocimiento hacia Gary Mani Mounfield, que luego de la separación de The Stone Roses (en 1996) se dice que fue buscado por varias bandas… no sólo Primal Scream, también quisieron reclutarlo –diiiiiicen– The Jesus and Mary Chain y Oasis.

Al conocerse la muerte de Mani, Liam Gallagher reaccionó casi de inmediato: “En shock total y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani”, escribió el vocalista de Oasis, reconociendo al bajista de Stone Roses como su héroe.

A la pena de Gallagher se unió la cantante de los Happy Mondays, Rowetta, así como Tim Burgess de The Charlatans. Mani Mounfield estaba en planes de presentarse para ofrecer charlas en las que contaría anécdotas con The Stone Roses y Primal Scream…