¡Tenemos listos los grupos del Mundial 2026! Finalmente se realizó el sorteo de la próxima Copa del Mundo y ya conocemos los 12 grupos, los rivales de México y empieza el debate de cuál es el grupo de la muerte.

Un poco de los colores principales en el balón del Mundial 2026 // Foto: Adidas

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026

Recuerda que son 12 grupos por eso de que será el primer Mundial con 48 selecciones. 12 grupos de 4 países, con un lugar en dieciseisavos de final para los primeros y segundos lugares de cada uno, además de los mejores ocho terceros.

Pero vamos sin tanto preámbulo con el dato. Así quedaron los grupos del Mundial 2026:

Grupo A: México , Sudáfrica, Corea del Sur, UEFA D (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda)

, (Dinamarca, Macedonia, Chequia o Irlanda) Grupo B: Canadá, UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia), Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2 (Bolivia, Surinam o Irak), Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo), Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 vs Sudáfrica

Como se sabía desde hace tiempo, el Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026 el jueves 11 de junio. Bueno, ahora ya sabemos que ese día la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, como una especie de revancha tras lo sucedido en Sudáfrica 2010.

Con esto, Sudáfrica se une a la Unión Soviética y Bélgica como las selecciones que han enfrentado a la Selección Mexicana en su primer partido de un Mundial jugado en México.

El saldo para el Tricolor hasta ahora es de un empate y una victoria cuando inaugura su Mundial; esperemos que en el Mundial 2026 no llegue la primera derrota.