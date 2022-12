Murió Terry Hall, el vocalista de The Specials, a los 63 años de edad

Terry Hall, músico inglés conocido por haber sido el vocalista de The Specials y también ser miembro de agrupaciones como Fun Boy Three, The Colourfield y Terry, Blair & Anouchka, murió este 19 de diciembre los 63 años de edad. Así lo confirmó The Specials a través de redes sociales.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes, compositores y letristas más brillantes que ha producido este país”, escribió la banda en un hilo que acompañó con una foto del cantante.

The Specials dio a conocer la muerte de Terry Hall

“Terry fue un esposo y padre maravilloso y una de las almas más amables, divertidas y genuinas. Su música y sus actuaciones encapsularon la esencia misma de la vida… la alegría, el dolor, el humor, la lucha por la justicia, pero sobre todo el amor”, agregó la banda británica de ska.

“Todos los que lo conocieron y amaron lo extrañarán profundamente y dejará el regalo de su notable música y su profunda humanidad”, indicó la banda en la serie de tuits donde pidieron respeto a la privacidad de la familia de Hall en este momento tan complicado.

Terry Hall. Foto: Getty.

Terry Hall se destacó con The Specials en la década de los 70

Terry Hall, quien nació un 19 de marzo de 1959, tuvo una infancia bastante complicada luego de que fuera secuestrado por un maestro que abusó sexualmente de él. Hundido en la depresión y la dependencia a los fármacos, Hall encontró un refugio en la música.

Aunque en la década de los 70 comenzó a tocar con una banda de su ciudad natal de Coventry, Inglaterra, fue hasta 1979 cuando se convirtió en miembro de The Specials (antes conocidos como The Conventry Automatics o The Special AKA), considerada como una de las bandas de ska más importantes de la época.

Terry Hall con The Specials en 2019. Foto: Getty

Y gracias a canciones de protesta como “Ghost Town”

Con The Specials, Terry Hall cosechó varios éxitos, entre los que destacan “A Message To You Rudy“, “Too Much Too Young“, “Gangsters“, “Rat Race”, “Enjoy Yourself”, entre otros. Sin embargo, uno de los más conocidos es Ghost Town, que llegó en un momento de crisis para Reino Unido.

Hall y The Specials ganaron popularidad por mezclar el punk con el sonido ska jamaiquino, al cual le agregaron letras (como el caso de “Ghost Town”) donde criticaban la política conservadora de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. Algo que les dio visibilidad entre la clase obrera que estaba en huelga en ese entonces.

Foto: Getty Images

Terry Hall fue un músico que inspiró a varios de los grandes artistas del Reino Unido

La influencia de The Specials fue tanta que gracias a ellos existen bandas como Rancid, No Doubt, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros más. Aunque Terry Hall dejó la agrupación en 1981, el músico continúo con proyectos como Fun Boy Three, The Colourfield, Terry, Blair & Anouchka, y Vegas.

Pero Hall también tuvo una brillante carrera como solista que comenzó en 1994 con el lanzamiento de su disco ‘Home’, el cual influenció a artistas como Damon Albarn (con quien colaboró en varias ocasiones, tanto con él como con Gorillaz y Blur) y Massive Attack.

En 2019 Terry Hall se reunió con The Specials

Hace tres años Terry Hall y The Specials volvieron a reunirse para lanzar ‘Encore’, en 2019. De hecho la banda, quien visitó México con dos shows en 2015, estuvo de gira hace unos meses dando algunas fechas por varios países de Europa. Descanse en paz.