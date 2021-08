Ah, caray: Mujer asegura estar casada con el fantasma de Michael Jackson

No sabemos si esto encaja más como una historia paranormal o de amor, aunque sin duda tiene todos los tintes de Ghost: la sombra de amor… Lo cierto es que esta mujer ha dejado a más de un internauta con cara de ‘what!?’ debido a que ella asegura estar casada con el fantasma de nada más y nada menos que Michael Jackson.

Kathleen Roberts es una medium que se ha vuelto viral no solo por esta extraña revelación, sino porque también compartió una especie de diario de su relación durante algún tiempo en redes sociales, mismas que han sido borradas. Eso sí, su historia con el “Rey Del Pop” – o bueno, su encarnación espiritual- la tiene documentada en un artículo que escribió el año pasado.

Kathleen Roberts, la medium que se casó con el fantasma de Michael Jackson

Cuando Kathleen dice estar casada con el fantasma de Michael Jackson, no lo hace evidentemente en el sentido estricto de contraer nupcias. Más bien, lo hace para contar su experiencia paranormal, al tiempo que asegura que el espíritu del cantante vive con -o más bien dicho, dentro- de ella desde hace años.

Y ella está consciente de que lo que platica, está abierto a interpretaciones tanto comprensivas como escépticas. “Estoy contando esto desde el punto de vista de una creencia paranormal. Hay algunas personas que optan por etiquetarme como esquizofrénica debido a las similitudes de mis experiencias y los síntomas de la enfermedad mental”, comenta la mujer en un artículo que ella misma redactó para el apartado de Espiritualidad del sitio de salud Longevity.

De una u otra forma, su revelación ha llamado la atención ya que esta medium -quien además se autoproclama la reencarnación de Marilyn Monroe- ha contado a detalle cómo ha sido vivir con el “Rey del Pop” dentro de su cuerpo. Incluso, Kathleen Roberts en algún momento llevó cuentas en TikTok e Instagram donde llevaba una especie de diario para mostrar su día a día en compañía del fantasma del intérprete de “Beat It”. Ahora, esas redes no existen.

“Él permanece tomando posesión de mí… Entonces le gusta comer a través de mí. Le encantan las galletas. Él maldice mucho más a lo que yo esperaba que hiciera como fan“, explica la mujer en su artículo. Y cuando se trata de tener algún tipo de acercamiento físico de carácter sexual-romántico, dice Kathleen que él la asusta con visiones de arañas y cadáveres.

“Es muy mandón y señala cosas como fallas y errores que cometo. Supongo que lo obtuvo de su padre, así que trato de pasarlo por alto porque lo amo y tampoco soy perfecto“, afirma Roberts.

La mujer asegura que la familia de Michael sabe sobre su caso

Kathleen también afirma que la familia de Michael Jackson sabe sobre lo que sucede sobre la presencia paranormal del artista. Incluso, ella dice que Janet Jackson (hermana del cantante) le ha respondido. Por increíble que parezca, comenta ella, albergar al fantasma del “Rey del Pop” la ha ayudado en diversos aspectos de la vida.

“Michael me ha ayudado a lidiar con el estrés de la fama en línea y cómo se compara con su fama. Tengo enemigos y a veces son realmente crueles. Sin embargo, mantengo la cabeza en alto... Me siento especial porque me eligió como esposa (aunque no en el papel), tratamos nuestra relación como si estuviéramos casados”, relata la mujer.

¿Ustedes se casarían con el fantasma de su artista favorito? Parece de película, pero lo dejamos sobre la mesa.