Murió a los 73 años Bunny Wailer, el último miembro de The Wailers

Cuando pensábamos que el 2021 trataría mejor a la industria musical, estábamos completamente equivocados, pues apenas van los primeros meses del año y ya hemos tenido noticias muy tristes. Y lo decimos porque este 2 de marzo se reportó que lamentablemente Bunny Wailer, una de las leyendas del reggae y miembro fundador del icónico grupo de Bob Marley, The Wailers, murió a los 73 años de edad.

El medio Jamaica Observer informó que el músico sufrió un derrame cerebral en 2020 y desde entonces, había estado entrando y saliendo del hospital, aunque no se ha mencionado cuál fue la causa oficial de muerte. Esta noticia la confirmó The Associated Press, quienes además de mencionar que el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, recordó lo importante que fue para la música de aquel país.

¿Quién fue Bunny Wailer?

Neville O’Riley Livingston –como en realidad se llamaba Bunny Wailer– nació el 10 de abril de 1947 en Kingston. Conoció a Bob Marley cuando eran niños en el pueblo de Nile Mile, St. Ann Parrish, pero más tarde, mientras estaban en Trench Town se les unió Peter Tosh. El trío fundó The Wailers en 1963 y reclutó a los vocalistas Junior Braithwaite y Beverley Kelso para que se integraran a la banda de inmediato.

Bunny fue uno de los miembros constantes del grupo, en medio de un elenco que rotó durante los años 60 y principios de los 70. Tocó la batería y cantó en discos clásicos como Catch a Fire y Burnin’, ambos publicados en 1973. Tanto él como Tosh, Marley y los demás integrantes salieron de gira por Inglaterra y los Estados Unidos, pero Wailer tomó una posición adversa a dejar su isla y a estar tanto tiempo lejos de casa.

Después de The Wailers

Poco después, tanto Bunny Wailer como Peter Tosh dejaron a The Wailers cuando la atención se empezó a centrar en Bob Marley y ellos quedaron en segundo plano. Pero él siguió con una carrera en solitario y en 1976 lanzó su álbum debut, Blackheart Man, pero a la par de esto se enfocó más en su fe, se clavó con el movimiento rastafari y eso se vio reflejado en la música que compuso hasta el último de sus días.

Escribió gran parte de su música, coprodujo algunos temas y regrabó muchas canciones del repertorio de The Wailers. Bunny trabajó en principio en el estilo Roots reggae, transmitiendo usualmente sus mensajes políticos y espirituales, también tuvo éxito grabando en un género más popular y más accesible para todos, como el Dancehall. Eso sí, siempre le interesó transmitir sus mensajes e ideas a través de la música.

Es por eso que ganó el premio Grammy al mejor álbum de Reggae en tres ocasiones: 1990, 1994 y 1996. Sin embargo, el mayor honor de todos llegó en 2012, cuando le concedieron el honor de la Orden de Jamaica, el cual se le otorga a “cualquier ciudadano jamaicano de destacada distinción”. Se nos fue una verdaderas leyenda de este género y el último miembro original de The Wailers, que en paz descanse.