Lamentablemente el luto en el mundo de la música no para, pues el día de hoy nos enteramos que uno de los músicos más influyentes dentro del soul y el R&B en los 70 y 80 dejó este mundo, Bill Withers, quien murió este 3 de abril a los 81 años después de sufrir algunas complicaciones cardiacas que venía cargando en los últimos años.

De acuerdo con medios como The Guardian, la noticia del fallecimiento del cantante la dio a conocer la propia familia de Withers a través de un comunicado en el que lamentaban la partida de esta leyenda de la música, sin embargo esperaban que con sus canciones y en momentos tan oscuros que el mundo está viviendo, todos aquellos que se encuentran luchando contra el coronavirus puedan encontrar calma y esperanza en sus canciones:

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y su música, hablaba honestamente a la gente y los conectaba entre sí. Sus canciones le pertenecen para siempre al mundo. En estos tiempos difíciles, rezamos para que su música ofrezca consuelo y entretenimiento mientras los fans se aferran a sus seres queridos”.

Y a todo esto, ¿quién fue Bill Withers?

Quizá no te suena su nombre, pero Bill es una de las figuras más influyentes dentro de la música. Withers nació en una familia humilde de West Virginia el 4 de julio de 1938 y a temprana edad se enlistó en la Marina donde duró casi una década, y fue ahí donde comenzó a interesarse en la música y en componer sus propias canciones. Para 1965 dejaría todo para irse a vivir a Los Ángeles, con la firme intención de iniciar su carrera musical, pero la fama tardaría en llegarle un buen rato aunque eso sería una ventaja para él.

Después de picar piedra por todos lados y junto al tecladista Booker T. Jones, en 1971 Bill Withers lanza su primer disco Just As I Am y el sencillo –y quizá el más importante de toda su carrera–, “Ain’t No Sunshine”, una canción de desamor considerada como una de las más grandes rolas de desamor de todos los tiempos con la que logró consagrarse y hacerse un nombre dentro de la complicada escena musical de la ciudad de los sueños.

El cantante se caracterizaba por tener una voz sedosa y que te atrapaba desde el primer momento en el que la escuchabas, influenciado por el soul, el funk y muchos géneros más. Después de estrenar “Ain’t No Sunshine”, Bill siguió cosechando éxitos gracias a canciones como “Lean On Me” –la cual fue usada por Barack Obama y Bill Clinton en las ceremonias de inauguración de sus respectivas presidencias–, “Lovely Day”, “Use Me” y más. A lo largo de su carrera logró ganar tres veces el premio Grammy, catalogándolo como una verdadera leyenda.

Aunque todo era maravilloso, Bill Withers no la estaba pasando tan bien. Como decíamos antes, la fama le llegó a las 33 años, así que nunca se le subió, al contrario, fue consciente de muchas cosas que pasaban a su alrededor que frustraban su carrera. Es por eso que para 1985 y a los 47 años le anunció al mundo que se retiraba de la música por diferentes motivos, como su desconfianza en la industria discográfica después de librar una batalla legal en contra del sello Sussex.

Desde entonces se alejó de la vida pública junto a su esposa y el cantante supo sacarle provecho a las regalías que obtenía de sus discos y canciones famosas, pues prácticamente de ellas vivió los últimos años de su vida. Algunos artistas como Lenny Kravitz, Lin-Manuel Miranda, el rapero Chance The Rapper y el guitarrista de Chic, Nile Rodgers ya han salido a hablar sobre la influencia de Bill, su legado y el enorme hueco que deja dentro de la música:

Rest in power Bill Withers. Your voice, songs, and total expression gave us love, hope, and strength. My soul always has & always will be full of your music. Your humility displayed & depth of your power as you carried us all to a better place. You’re still & always will be Bill. pic.twitter.com/mkpcSBfuZv — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) April 3, 2020

Rest In Peace, maestro Bill Withers.

What a legacy.https://t.co/GBImqLRdPh — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) April 3, 2020