La música se despide de una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. Este miércoles 24 de mayo, murió Tina Turner. Así lo confirmó un representante en un comunicado para The Guardian.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock N’ Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir“, dice el comunicado del medio británico.

Tina Turner falleció a los 83 años. Foto: Getty.

Murió Tina Turner, una leyenda absoluta de la música y Reina del Rock N’ Roll

Tina Turner falleció luego de enfrentar diversos problemas de salud a lo largo de los últimos años. En 2016 fue diagnosticada por cáncer intestinal y un año después, se sometió a un transplante de riñón. En octubre del 2018, en su libro My Love Story, se había sincerado sobre haberse inscrito a la iniciativa suiza Exit de suicidio asistido.

Sin embargo, tras recibir un riñón de su esposo Erwin Bach, su calidad de vida mejoró. Y aunque murió Tina Turner, su legado permanece como una de las mujeres más influyente de la historia de la música.

Ike Turner y Tina Turner. Foto: Getty

Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 bajo el nombre de Anna Mae Bullock y fue oriunda de Tennessee. Vino de una familia obrera que constantemente se separaba debido a su abusivo padre y a la lejanía de su madre, por lo que la joven Anna Mae y sus hermanas vivieron constantemente con distintos familiares.

Su vocación como cantante la descubrió cuando asistía al coro de una iglesia bautista durante la temporada que vivió con sus abuelos, esto durante su niñez. Durante su adolescencia, trabajó también como empleada doméstica, y tras graduarse del bachillerato, también hizo labor como asistente de enfermería.

Fue a finales de la década de los 50 cuando empezó a frecuentar clubes nocturnos en la ciudad de St. Louis, donde se encontró con la banda Kings of the Rhythm de Ike Turner. Ella buscó unirse al grupo y aunque en un inicio Ike se mostró reacio, quedó impresionado por el talento de Anne cuando la vio interpretar el tema “You Know I Love You” de BB King.

