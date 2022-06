Muse se queja del autoritarismo en su nueva rola "Will of the People"

Vaya que el 2022 nos está regalando música increíble. En lo que va del año se han estrenado un montón de rolas y discos que nos volaron la cabeza de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, en los siguientes meses también llegarán muchísimos discos que nos tienen sumamente emocionados, como el nuevo álbum de Muse.

Después de Simulation Theory de 2018 y la gira que armaron para presentarlo, así como festejar el 20 aniversario de Origin of Symmetry, Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme confirmaron hace algunos meses que estrenarían un nuevo material discográfico llamado Will of the People. Pero lo más importante de todo esto es que anunciaron que podremos escucharlo completo en unas cuantas semanas.

Foto: Cortesía.

Muse quiere tirar el autoritarismo con la rola “Will of the People”

Desde entonces, Muse ha presentado un par de sencillos que simplemente nos dejaron con la boca abierta, como “Won’t Stand Down” y “Compliance“, que mostraron el concepto e idea que quieren reflejar con este álbum de estudio. Sin embargo, ahora estrenan un sencillo más del disco, ni más ni menos que la rola homónima y debemos confesarles que nos da un buen augurio para lo que lanzará la banda.

Esta canción –en gran parte– tiene un cierto parecido rítmico con “The Beautiful People” de Marilyn Manson. Pero conforme avanza, se puede sentir ese sonido clásico de la banda británica, con un riff un tanto bluesero mezclado con una distorsión sórdida y los falsettos de Matt Bellamy, que acompañados de los enormes coros le dan un toque épico. Pero sin duda, lo más interesante es la idea de la letra, en la cual se quejan por completo del autoritarismo impuesto en algunas naciones.

Foto vía Facebook: Muse

Además lanzaron el videoclip de esta rola que los dejará con la boca abierta

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron el videoclip oficial del sencillo, que contó con la dirección de Tom Teller (quien estuvo a cargo de algunos episodios de Sons of Anarchy). En este visual aparece una banda de enmascarados que llega a una gran y elegante ciudad, todo para pintar grafitis en las paredes y finalmente incendiar un edificio. Más adelante, el grupo se aleja a toda velocidad en vehículos futuristas hacia un desierto, donde destruyen tres estatuas gigantes que representan a los miembros de Muse.

Sobre el video y de acuerdo con SPIN, Matt Bellamy declaró lo siguiente:

“Es una historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio que dirige un banco ficticio que imprime una moneda ficticia que controla a una población ficticia que ocupa una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio en el que un hombre ficticio se despertó un día y pensó ‘a la mierda’“.

Recuerden que Will of the People, el noveno material discográfico de Muse estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 26 de agosto. Pero mientras llega el día para escucharlo completo y para que calienten motores, denle una checada a la canción que le da título a este álbum de estudio.