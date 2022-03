¡Ya está! Muse le pone fecha a su nuevo disco y nos trae su rola “Compliance”

Con seguridad, Muse es una de las bandas que el público espera con más emoción y su regreso a las andadas está listo. El grupo británico lanzó en enero pasado “Won’t Stand Down”, canción con la que abrieron las especulaciones sobre un material discográfico venidero... pues ese asunto está más que confirmado.

Matt Bellamy y compañía anunciaron este jueves 17 de marzo su nuevo álbum Will Of The People, el cual se lanzará en agosto próximo. Junto con el anuncio, también se reveló un adelanto más con el track “Compliance” que nos da una idea de la carga sumamente política que esta producción de larga duración tendrá.

Muse anuncia su nuevo disco con la canción “Compliance”

Se veía venir y se armó… Muse lanzó su disco Simulation Theory en 2018 y desde entonces han pasado cuatro años. Pero por fin, todo ese tiempo de ausencia se romperá cuando la banda lance dentro de unos meses su nuevo material, el ya mencionado Will Of The People.

Ahí les va el dato para que lo pongan en la agenda: este álbum verá la luz el próximo 26 de agosto y para darnos una probadita de lo que se viene, el combo inglés nos muestra ahora el sencillo “Compliance” con todo y su video oficial. En el enigmático clip, podemos ver a un montón de gente usando máscaras mientras hacen fila y sostienen alguna especie de píldora mientras a su alrededor se incendia un auto y cualquier cantidad de cosas. Bastante caótico en realidad, pero quizá eso es un poco de lo que hablan en la canción.

La nueva rola (cuyo título se traduce como ‘Cumplimiento’) mantiene un mensaje político sobre la alienación y la opresión que ejercen ciertas instancias sociales y más: “Se trata de la promesa de seguridad y tranquilidad que nos venden entidades poderosas en tiempos de vulnerabilidad. Las pandillas, los gobiernos, los demagogos, los algoritmos de las redes sociales y las religiones nos seducen con falsedades engañosas y fábulas reconfortantes“, menciona Muse en un comunicado.

“Quieren que nos unamos a su estrecha visión del mundo a cambio de obediencia y haciendo la vista gorda a nuestra propia voz interna de razón y compasión“, agrega la banda en su explicación sobre su nuevo sencillo, del que les dejamos el video oficial a continuación.

El significado de ‘Will Of The People’

Todo buen fan de Muse sabe que a la banda le gusta tocar ciertos temas de tinte político y social en sus producciones, sobre todo bajo el tema de la lucha del individuo contra los sistemas injustos entre otras cosas. Y bueno, parece que el disco Will Of The People (literalmente traducido como ‘La voluntad de la gente’) no será la excepción.

La banda detalló que su nuevo álbum se compuso tanto en Los Ángeles como en Londres y está principalmente influenciado por la inestabilidad en el mundo. “Una pandemia, nuevas guerras en Europa, protestas y disturbios masivos, un intento de insurrección, la vacilación de la democracia occidental, el aumento del autoritarismo, los incendios forestales y los desastres naturales y la desestabilización del orden global forman parte de Will Of The People” dijeron en el anuncio de este jueves 17 de marzo.

El combo liderado por Bellamy también menciona en su comunicado que, de acuerdo con su percepción, el mundo occidental en el que han crecido se encuentra ahora realmente amenazado. “Este álbum es una navegación personal a través de esos miedos y la preparación para lo que viene después”, mencionan. Como dijimos, traen una onda bastante política y enigmática en esta entrega, así que esperaremos más canciones para ver qué más nos cuentan en ellas. Mientras, aquí les dejamos el tracklist:

1. Will Of The People

2. Compliance

3. Liberation

4. Won’t Stand Down

5. Ghosts (How Can I Move On)

6. You Make Me Feel Like It’s Halloween

7. Kill Or Be Killed

8. Verona

9. Euphoria

10. We Are Fucking Fucked