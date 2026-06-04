Lo que necesitas saber: Aunque muchos de los resultados no son buenos al oído, se han dado sorpresas cuando un futbolista le entra a la música.

La música y el deporte van de la mano… frase un poco choteada que no por eso deja de ser cierta y más en el futbol. Para la celebración, la derrota, para motivar al equipo desde las gradas… Para todo momento hay una canción que queda al puro pelo.

Y quizás por esa estrecha relación futbol-música, es que varios a varios jugadores se les hace fácil brincar de un área a la otra… o porque después del retiro están en búsqueda de una nueva pasión. Por lo que sea, pero ha pasado (y no con resultados satisfactorios… pero sí “cabulescos” y anecdóticos).

Claro, también pasa lo mismo pero en sentido contrario: músicos que primero intentaron darle de patadas a un balón. En muchos de estos casos se puede decir “¡qué bueno que no la armó pa’l futbol!”… porque nos hubiéramos perdido de grandes artistas.

Pelé

O Rei se cansó de dominar las canchas y probó suerte en su otra gran pasión… ¡y logró grabar una canción con una de las grandes voces del bossa nova: Elis Regina!, esto, durante su época “prime”.

Luego, al retirarse se dedicó a otros asuntos… como ser imagen oficial de la pastilla azul (con el memorable slogan: “Yo lo haría”). Es durante esta etapa que sacó un disco enterito: Giga… y, tiempo después, hasta colaboró con Rodrigo y Gabriela y Fatboy Slim para el remix de la canción “Acredita No Véio”.

Alexi Lalas

El defensor de la selección estadounidense del Mundial del 94 le entró al post grunge… y en serio. Sus primeros trabajos musicales datan de los 90 y luego le siguió. El último de sus discos fue Melt away (2022)… ¡ocho discos en total! Si luego de retirarse no hubiera encontrado un nicho como analista de ESPN o siendo ejecutivo de la MLS, seguro lo veríamos más seguido en los escenarios.

Vinnie Jones

Nada que ver lo que hacía en el campo con lo que ahora ofrece para los oídos. Vinnie Jones era una bestia cuando cubría el medio campo del Chelsea… ahora como músico se echa covers alegres y reflexivos. Lo hace desde hace años, pero apenas este 2026 lanzó su primer disco con canciones como “I Got You (I Feel Good)”, “Everybody Needs Somebody to Love”… y hasta “(Sittin On) The Dock of the Bay” del gran Otis Redding.

Eric Cantona

Y hablando de jugadores agresivos, tenemos a Eric Cantona, el mítico delantero de la selección de Francia y del Manchester United… además de pateador de aficionados y estrella de los mejores comerciales de Nike. Pues el buen Cantona también le ha entrado a la música.

En 2023 sacó su primer sencillo, “The Friends We Lost”, al año siguiente se aventó un disco en vivo y este 2026 estrenó su disco debut, Perfect Imperfection. Mucho spoken word sobre música enraizada en la “chanson française”. Por su forma de interpretar algunos dicen que Cantona va por el camino de Leonard Cohen y Nick Cave… quizás no sea para tanto, pero no está nada mal lo que hace.

Germán Burgos

Uno que no se esperó al retiro para darle a la música es el exportero y DT, Germán El Mono Burgos. El que fuera arquero del River Plate y del Atlético de Madrid comenzó en la música a inicios de los 90 y le entró de lleno en 1999. Con su banda Burgos Simpatía debutó con el álbum Jaque al Rey. Quién sabe por qué abandonó tan tremendo nombre de banda… ahora el proyecto del gran Mono Burgos simplemente se llama The Garb y ha llegado a tener colaboraciones con El Mago de Oz.

Rod Stewart

Tal vez el caso con el que muchos digan “qué bueno que no la armó”. Antes de ser la estrella mundial que es (y, ahora, cerca del retiro), Rod Stewart estuvo cerca de reventar en el futbol inglés… bueno, es un decir: aunque jugó en las inferiores del Brentford F.C y estuvo cerca de debutar con el primer equipo, al final reconoció que no tenía el nivel para ser profesional.

Y parece que se quedó con la espinita: en sus shows, cuando canta “You’re In My Heart”, recuerda la época en que vivía la intensidad del futbol y regala balones al público… todo mientras en las pantallas se proyectan goles del Celtic Glasgow, el club de sus amores.

Sergio Pizzorno de Kasabian

Otro músico británico cuyo nivel para darle a la pelota era notable. El guitarrista y líder de Kasabian llegó a probarse con el Nottingham Forest… con miras a, en algún momento, ser delantero del Leicester City. El sueño no se cumplió y, en lugar de eso, se convirtió en miembro de una de las bandas representativas del indie británico de inicios de los 2000. Tenía buen toque, así lo demostró en 2012, cuando en un juego de caridad le metió un golazo a nada menos que el exportero de la selección inglesa, David Seaman.

Julio Iglesias

Qué sería de la colección de discos de nuestros tíos si Julio Iglesias no hubiera tenido el accidente automovilístico que lo alejó en definitiva de las canchas. El ahora funado cantante español pudo haber sido jugador del Real Madrid… de hecho, lo fue, sólo que de una de sus filiales.

Era portero y tenía 20 años al momento de sufrir el accidente que truncó su sueño futbolero. Quizás en un universo paralelo, ya como arquero veterano, compartió cuadro con Hugo Sánchez… pero, en éste, fue una de las máximas glorias de la música en español.

Peso Pluma

Aunque ahora no se le ve un piernón que apunte a que así fue, el buen Peso Pluma jugó futbol y formó parte de las inferiores de Chivas, en la misma generación del JJ Macias.

Era rápido y talentoso, aunque algo indisciplinado… además, su verdadero amor era el Atlas. ¿A cuántos “Gonzálos” hubiera hecho hacer berrinche el buen Peso Pluma?… quizás a la misma cantidad de personas que nomás no le pueden entrar a sus corridos tumbados.