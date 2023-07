Lo que necesitas saber: Artistas de Malasia prevén que, por lo hecho por The 1975, las autoridades reduzcan espacios para eventos... especialmente aquellos organizados por la comunidad LGBT.

Mientras que fans de The 1975 aplaudieron lo hecho por el líder de la banda, Matt Healy, (¿no saben?, den click aquí) en Malasia, músicos e, incluso, integrantes de la comunidad LGBT ven la acción como irresponsable, perjudicial y… bueno, más que en apoyo su causa, creen que fue una forma de querer verse cool.

Y, en el caso de los músicos, tan mal les cayó lo que hizo Healy, que ya hasta preparan una buena demanda contra él y la banda. El besote que se dieron los miembros de The 1975 les habría provocado un daño económico, argumentan.

De acuerdo con The Guardian, músicos que se iban a presentar en el cancelado festival Good Vibes ya preparan una demanda contra The 1975, luego de que su líder, Matt Healy, criticó desde el escenario las duras políticas del gobierno de Malasia contra la comunidad LGBT. Esto (y el beso con el bajista Ross MacDonald), como muchos saben, provocó que las autoridades del país asiático cancelaran todo el evento… cuando éste apenas iba en su primera noche de tres.

Foto: Getty Images

Los artistas internacionales, como 1975, cobran por adelantado… pero no es lo mismo para los locales

La acción legal proyectada por los músicos de Malasia no defiende las políticas anti LGBT de su país, lo que hace es exigir una compensación económica de parte de The 1975 por las pérdidas que les representó la cancelación del festival Good Vibes.

En entrevista con NME, el representante de la agencia Future Sound Asia señala que, si bien los artistas internacionales cobran por anticipado y en casi nada les afecta que se cancele un festival, no es lo mismo para los músicos locales.

Cartel del ‘Good Vibes Festival’, en Malasia. Foto: Good Vibes Festival

A la demanda contra The 1975 también se sumarían 28 empresas vendedoras de comida y diversos trabajadores que veían a la realización del festival Good Vibes como una buena fuente de ingresos. Para ellos, señala el integrante de Future Sound Asia, el que se haya cancelado el evento representó “un golpe financiero catastrófico”.

“Artistas deberían ser más considerados en sus muestras de apoyo”: bones tan jones

Si Matt Healy creyó que con lo que hizo en el escenario del Good Vibes se echó a la bolsa a la comunidad LGBT de Malasia, pues como que está un poco equivocado.

Minutos después de que se canceló el evento, miembros de dicha comunidad comenzaron a criticar en un tono de “n’ombre… para la próxima mejor no me ayudes”, ya que mientras que él y The 1975 se van a otro país a seguir dando conciertos, chupando en el escenario (Healy lanzó sus críticas al gobierno de Malasia con copita en mano), ellos se quedan sin festival y con la previsión de un endurecimiento de las políticas y acciones contra la comunidad LGBT.

Varias personas de la comunidad LGBTQ+ criticaron lo que hizo Matty Healy. Foto: Twitter

Y más o menos en ese mismo tono va lo que hoy, 26 de julio, publica en The Guardian la artista y activista queer de origen malayo, bones tan jones. Sin dudar de las buenas intenciones de Healy y compañía, la artista señala que el vocalista de The 1975 se lanzó contra el gobierno de Malasia desde su posición privilegiada, sin considerar la compleja situación que se vive en el país y sin pensar en el daño que dejaría para la gente del país asiático.

¿Cómo qué daño? Pues, por ejemplo, se prevé que políticos de derecha se muestren mucho más “paranoicos” y tomen lo sucedido en el Good Vibes para lanzarse con más fuerza contra la comunidad LGBT. Y, bueno, desde el punto de vista de la industria músical, seguramente las autoridades reducirán los espacios para eventos.

“Si queremos apoyar causas que afectan a culturas distintas a la nuestra, debemos pensar profundamente sobre nuestra posición de privilegio, usando nuestra voz de manera significativa y respetuosa”, recomienda bones tan jones a The 1975 y a los artistas de occidente.

Te puede interesar