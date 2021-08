¡My Morning Jacket anuncia su nuevo disco con la rola “Regularly Scheduled Programming”!

Las sorpresas musicales continúan rumbo al tramo final del 2021. Como hemos visto a lo largo del año, muchos proyectos musicales han aprovechado para regresar a las andadas con material fresco y con la promesa de iniciar una etapa nueva etapa en sus carreras. Ahora, es My Morning Jacket quien se alista para su vuelta a la escena.

El grupo oriundo de Kentucky se destapó este martes con “Regularly Scheduled Programming”, primer sencillo de lo que será su nuevo álbum homónimo. Ahora sí que anótenle bien porque este disco llegará a plataformas y toda la cosa en el próximo mes de octubre.

My Morning Jacket anuncia nuevo disco con todo y nuevo sencillo

Sí, lo sabemos: no es como que My Morning Jacket estuvieran totalmente desaparecidos, pero siempre se agradece que lancen algo de música. Como recordarán los fans de hueso colorado, la banda lanzó The Waterfall II en junio de 2020, pero los tracks de ese material se grabaron hace más de seis años como parte de las sesiones del primer The Waterfall (2015).

Así que por eso, el anuncio del nuevo álbum de la banda emociona bastante. Este 24 de agosto, el grupo encabezado por Jim James reveló que lanzará un material discográfico el próximo 22 de octubre. Este trabajo homónimo contará con 11 canciones totalmente nuevas y este mismo martes, compartieron un primer adelanto con la canción “Regularly Scheduled Programming”.

De acuerdo con un comunicado, My Morning Jacket fue grabado durante varias sesiones previas a la pandemia. Sin embargo, con todo el tema del encierro por la cuarentena, la agrupación prefirió guardarlo un rato más. Pero bueno, como dicen por ahí, “no hay mal que dure 100 años” y por fin podremos escuchar el material en poco menos de dos meses.

“Espero que este álbum le brinde a la gente mucha alegría y alivio, especialmente porque todos hemos estado encerrados durante tanto tiempo”, dijo el vocalista Jim James en el anuncio del lanzamiento. La banda, que pronto se embarcará en su primera gira por Estados Unidos en seis años, también lanzará este disco en formato de vinilo con dos LP’s de edición especial y POR ACÁ se están armando los pedidos.

A continuación te dejamos la nueva rola de My Morning Jacket y más abajito, te mostramos la portada de su próxima placa discográfica y el tracklist.

También puedes leer: 9 ARTISTAS Y BANDAS QUE PODRÍAN LANZAR MATERIAL ANTES O DURANTE 2022

Tracklist y portada del nuevo disco

1. Regularly Scheduled Programming

2. Love Love Love

3. In Color

4. Least Expected

5. Never In The Real World

6. The Devil’s In The Details

7. Lucky To Be Alive

8. Complex

9 Out Of Range, Pt. 2

10. Penny For Your Thoughts

11. I Never Could Get Enough