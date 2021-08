¡Qué emoción! 9 bandas y artistas que podrían lanzar discos antes o durante el 2022

Pasó bien rápido el 2021 ¿no?… Como sea, ya pasamos a la segunda mitad del año y si algo hemos visto a lo largo de los meses, es el regreso de varias bandas a la escena musical. Y la verdad, las sorpresas no parecen terminar de cara a los meses venideros. Si de algo podemos estar seguros, es que habrá mucha música en el futuro inmediato.

En ese sentido, algunos artistas ya han anunciado sus intenciones de lanzar nuevo material. Otros más, de plano mantienen el misterio al tiempo que dejan ocultos los detalles de lo que serán sus siguientes trabajos discográficos. ¿A quiénes esperamos? ¿Qué músicos estarían por lanzar música próximamente? Acá, recapitulamos a los proyectos musicales que podrían liberar material nuevo más pronto de lo que imaginamos.

Arctic Monkeys

Como recordarán, el último disco que Arctic Monkeys lanzó fue el Tranquility Base Hotel & Casino de 2018. Es decir, la banda tiene tres años sin lanzamientos y partiendo de esa idea, tiene todo el sentido que le echemos fuerza a nuestra ilusión de verlos volver con música nueva. Pero bueno, no solo se trata de andar esperanzados; también hay pruebas contundentes de que Alex Turner y compañía ya trabajan en su próximo álbum.

Hace unos días, la Abadía de Butley localizada en la región de Suffolk (cerca de Londres) informó en su sitio web que habían recibido a una banda que había estado trabajando en sus instalaciones durante el mes de julio. “A los músicos les encanta la acústica del Gran Salón y el Cuarto de Dibujo, con sus enormes techos abovedados. Tener una serenata mientras regamos y quitamos las malas hierbas del jardín, escuchando el contrabajo, la batería y el piano saliendo por las puertas dobles abiertas, fue bastante agradable“, se leía en el comunicado (rescatado por la NME).

“Muchas gracias, Arctic Monkeys”, remataba el anuncio. Si bien la banda no ha hecho comentarios al respecto, por ahí circuló una imagen de los integrantes con el chef Peter Harrison, quien recurrentemente trabaja en ese lugar. Además, debemos recordar que en enero el baterista Matt Helders dijo en un IG Live que el grupo se encontraba en las primeras etapas de escritura de un nuevo disco ya que la situación con la pandemia les había impedido juntarse antes. Luego, su mánager confirmó que entrarían al estudio a grabar en este verano. Los plazos se están cumpliendo y en cualquier momento, quizá, tengamos un primer adelanto.

Foals

Yannis Philippakis y compañía se unen a la lista de bandas que estarían por lanzar nuevo material. Apenas hace unos días, la banda regresó a los escenarios con un show en el Castillo de Cardiff y para celebrar en grande el momento, debutaron en vivo una canción titulada “Novo”.

Por ahora, no se ha revelado cuándo lanzarán este sencillo en su versión de estudio, pero ya podemos dar por hecho que se trata del primer adelanto del material que está grabando. ¿Las pruebas? Pues bien, en una reciente entrevista con NME, el vocalista del grupo reveló que están cocinando nueva música y que por supuesto, aún no está finalizado del todo.

“Tenemos material nuevo que se está escribiendo y que suena muy emocionante… Podemos ver cuál es el disco y el futuro parece fantástico. Hemos estado trabajando y escribiendo todo el año. Estamos en las últimas etapas y parece una grabación más optimista que las últimas dos últimos. Estamos muy emocionados de tener un disco que está casi listo, pero no del todo”, dijo Yannis. Recordemos que Foals lanzó Everything Not Saved Will Be Lost parte I y II en marzo y octubre de 2019, respectivamente.

Kendrick Lamar

Nos salimos un poquito del molde del rock indie y entramos al rap por un momento. El pasado viernes 20 de agosto, Kendrick Lamar soltó una noticia que a todas luces se sintió agridulce, pues el rapero anunció que ya estaba produciendo su próximo material y este, a su vez, será el último que lance de la mano del sello Top Dawg Entertaintment.

“Mientras produzco mi último álbum con TDE, me alegra haber sido parte de una impronta tan cultural después de 17 años. Las luchas. El éxito. Y lo más importante, la hermandad…”, se lee en una carta que Lamar colgó en el sitio web Oklama.com. El anuncio fue bastante emotivo pues esta discográfica es la que ha acompañado al artista desde que debutó con su primer disco en 2011, hasta el lanzamiento de DAMN en 2017.

El asunto es que si bien nos emociona tener un nuevo álbum de Kendrick Lamar próximamente, esta reciente revelación también ha abierto las especulaciones de los fanáticos sobre que este podría ser el material con el que se el interprete de “Alright” se retire de la industria. Según los rumores, Kendrick pondría pausa a su carrera musical para enfocarse en su proyecto como uno de los altos mandos de la compañía pgLang. POR ACÁ te contamos toda la historia.

Placebo

Este va a ser uno de los regresos más impactantes, sin lugar a dudas. Placebo lanzó su último disco de larga duración, Loud Like Love, en 2013. Así que queda claro que la expectativa está a tope respecto a lo que será el octavo álbum de su discografía. Eso sí, previo a la pandemia, la banda no había dejado de tocar, pero no hay nada como verlos volver con algo de música nueva.

La banda liderada por Brian Molko compartió en mayo pasado un posteo de Instagram, donde comentaron que ya andaban agendando nuevas fechas e incluso preparando algo de mercancía oficial para los fans. Sin embargo, lo más importante de su anuncio decía “Por favor, no se desesperen y confíen en que el álbum 8 está terminado y listo para su lanzamiento“. Lejos de eso, no hemos tenido un adelanto ni una fecha de lanzamiento programada, pero la esperanza está puesta en que podríamos escuchar algo del nuevo material antes de 2022. ¿Se armará?

Gorillaz

Agárrense que Damon Albarn tiene un montón de música lista para Gorillaz… o eso es lo que parece. Apenas en 2020, el compositor le mostró al mundo su proyecto Song Machine que incluía colaboraciones épicas junto a Robert Smith, Beck, St. Vincent, Peter Hook y más increíbles artistas. Como recordarán, este proyecto se trataba también de una entrega audiovisual del que se mostró la temporada 1.

Por supuesto, han pasado los meses y ya queremos ver y escuchar la segunda entrega de estos lanzamientos, pero aún no se ha señalado alguna fecha para que se lance en plataformas. Pero eso no es lo único que hay en el camino de Gorillaz… Albarn recientemente apareció en el podcast The FADER Undercover de Mark Ronson y comentó que la icónica banda virtual está trabajando antes en un EP que “inevitablemente melancólico”.

De hecho, hace un par de semanas Gorillaz tocó en la arena O2 de Londres y ahí debutaron tres nuevas rolas (POR ACÁ te contamos qué onda). No se sabe si estas serán parte de la segunda temporada de Song Machine o del nuevo EP en el que trabaja Damon. Pero bueno, como se dice por ahí, arriba la esperanza.

Arcade Fire

Oh, sí… en cualquier momento, Arcade Fire se va a destapar con un nuevo disco y lo sentimos tan cerca que ya podemos saborearlo. La banda lanzó su último álbum, Everything Now, en 2017 y estamos cada vez más cerca de verlos de regreso a las andadas. ¿Cuándo? Ni idea, pero de que están trabajando en su próximo material, de eso no hay la menor duda.

En abril de 2020, Win Butler subió un post a Instagram (que ahora ya retiró) en el que señalaba que había estado escribiendo intensamente nuevas letras para un disco en el que han trabajando durante los dos últimos años. Incluso, se mencionaba en ese posteo que ya habían entrado al estudio para hacer algunas maquetas y más. Por supuesto, el tema de la cuarentena ha complicado todo, pero eso no ha frenado a los ídolos canadienses en su proceso de composición.

Ahí nada más para que se emocionen, en octubre pasado, el vocalista se sentó a charla con Rick Rubin en el podcast Broken Word y comentó que tenían material suficiente como para ensamblar dos o tres álbumes. Vaya que el sacó jugo al tiempo de aislamiento el buen Win.

Red Hot Chili Peppers

El caso de los Red Hot Chili Peppers es emocionante por un montón de razones. Primero que nada, la banda lleva un rato sin lanzar nuevo disco (el último fue en 2016 con The Gateway). Y segundo, el nuevo material que compartan en el futuro significará el regreso del guitarrista John Frusciante con el legendario grupo californiano.

Como sea, entre 2019 y 2020, RHCP reveló en su cuenta de Instagram que ya estaban echando las sesiones en el estudio y armando lo que será su duodécimo material discográfico. Y aunque el tema de la pandemia puso algunas trabas para los integrantes, lo cierto es que el disco debe estar tomando forma para ver la luz con mayor seguridad en 2022.

Apenas en octubre de 2020, el propio Frusciante reveló al programa de radio Double J que el grupo se encontraba ensayando y componiendo música. “Estuvimos ensayando durante un par de meses, luego comenzó la cuarentena y dejamos de ensayar durante un par de meses, luego volvimos a ensayar. Estamos avanzando con lo que estamos haciendo, escribiendo música nueva”. Capaz que nos dejan caer un adelanto o algo en cualquier momento.

Blossoms

Sí, lo sabemos: Blossoms no están taaaan desaparecido en realidad pues su más reciente disco se lanzó en 2020, pero como una de las mejores nuevas bandas de la escena inglesa, cada lanzamiento que hacen emociona. El pasado 17 de agosto, la banda lanzó la canción “Care For” con una vibra de los 70 muy divertida (se las dejamos más abajo para que la escuchen) y con ella, destaparon sus intenciones por lanzar un nuevo álbum.

“No estoy seguro de lo que puedo decir realmente… A la mierda, es un álbum. Ninguna banda lanza un sencillo al azar. Por lo general, va seguido de algo. Está bien, hemos hecho un álbum; solo estamos trabajando en los pequeños detalles“ dijo el vocalista Tom Ogden a la revista musical británica NME.

Robert Smith y The Cure

¿Será este el regreso más genial de los últimos años? No hace falta decir que sí, pero es justo recalcarlo. Fue en junio de este 2021 cuando en una serie de entrevistas, Robert Smith dio a conocer que The Cure trabajaba en un nuevo material discográfico con el que romperían sus más de 13 años de ausencia tras 4:13 Dream de 2008.

Eso sí, el vocalista enfatizó que el nuevo disco de The Cure seguramente sería el último. “Me ha costado más terminar las palabras de estas nuevas grabaciones de The Cure que en cualquier otro momento. Grabamos unas 20 canciones y no escribí nada. Quiero decir, escribí mucho, pero al final lo miré y pensé: ‘Esto es una tontería'”, dijo Smith en entrevista con The Sunday Times. Por fortuna, parece ser que el buen Robert terminó por convencerse de sus creaciones.

Ahora bien, parece que el frontman inglés también se abrirá espacio para echar a andar un poco de su proyecto solista. En una charla con Zane Lowe para Apple Music, él declaró que además del disco de The Cure, lanzara casi en paralelo un disco por su propia cuenta. “Uno es más oscuro que el otro” dijo en aquella plática el vocalista, eso sí, sin dar muchos detalles sobre fechas de lanzamiento. Pero todo apunta a que 2022 sería el escenario indicado. Veremos.