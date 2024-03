Lo que necesitas saber: El nuevo álbum de Nick Cave y compañía llegará el próximo mes de agosto y ya tenemos un primer sencillo.

Tuvieron que pasar cinco años para verlos de regreso, pero ya está. Ahora, Nick Cave and the Bad Seeds anuncian Wild God, nuevo disco con el que además nos traen la canción que le da nombre al material.

Además, agárrense que la placa discográfica está a unos cuantos meses de lanzarse en el mes de agosto. Así que serán próximos meses de estar escuchando, seguramente, más sencillos promocionales.

Nick Cave and the Bad Seeds están de vuelta con la canción “Wild God”. Foto: Getty.

Nick Cave and the Bad Seeds vuelven con “Wild God”

En la nueva canción de Nick Cave y compañía, podemos notar al legendario vocalista que, más allá de solamente cantar, recita la historia de un “dios salvaje que esta buscando a una chica lejana que es básicamente un espejismo“.

La virtuosidad se nota en el tema cuando pasamos de secciones atmosféricas comandadas por efectos de guitarra, hasta secciones breves de piano o incluso coros gospel que le dan una dimensión más épica al tema. Échenle una escuchada a la rola por acá.

Aquí la fecha de lanzamiento, tracklist y más datos del nuevo disco

Vayan sacando su agenda… Nick Cave and the Bad Seeds anuncian Wild God con fecha de lanzamiento para el 30 de agosto próximo. Sobre este material discográfico venidero, la banda mencionó en un comunicado que si bien es un álbum que consideran complicado, ciertamente tiene otras cualidades interesantes.

“Estalla fuera de las bocinas y barre conmigo por doquier. Es un álbum complicado, pero también es profundo y alegremente contagioso“, dijeron en el anuncio. Por otro lado, el disco tendrá 10 canciones que prometen llevarnos nuevamente por esa calidad narrativa, sombría y emotiva que le conocemos. Les dejamos aquí el tracklist y portada del disco.

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea

Esta es la portada del nuevo disco de Nick Cave and the Bad Seeds. Foto: Especial.

¿Emocionados por el nuevo disco de Nick Cave and the Bad Seeds? Nosotros también. Y mientras, aquí les dejamos la historia detrás de otro de sus temas clásicos, la mera mera “Into My Arms”.

