Se suponía que Kanye West estrenaría el disco 'Vultures' pero no salió. Y al parecer, Nicki Minaj tuvo qué ver con el lanzamiento. Acá el chisme.

Es común que de repente, algunos artistas que por distintas razones que muchas veces no conocemos, dejan de lado rolas que prometían ser hitazos. Sin embargo, hay quienes no les importa que el mundo sepa por qué no quieren que salgan ciertas canciones. Tal es el caso de Nicki Minaj y su colaboración con Kanye West.

Para nadie es un secreto que este par son de los artistas más famosos y reconocidos de los últimos tiempos, pues siempre dan de qué hablar por su música o por su forma de ser. Pero ahora, tanto Ye como Nicki nos dejaron con el ojo cuadrado porque armaron una bronca en el internet de las cosas que sorprendió a propios y extraños.

Nicki Minaj… ¿impidió que Kanye West sacara su nuevo disco?

Resulta que este 15 de diciembre, Kanye West tenía planeado lanzar Vultures, un nuevo disco en colaboración con el rapero Ty Dolla $ign donde participa Nicki Minaj con la rola “New Body”. Sin embargo, como suele suceder recientemente con Mr. West, nomás no sacó nada y la razón por la que este álbum no vio la luz tiene que ver ni más ni menos que con la cantante de “Anaconda”.

A través de redes sociales, Kanye publicó un mensaje que supuestamente le mandó a Minaj que decía: “¿Puedo llamarte para aclarar el nuevo cuerpo del nuevo álbum?”. Por supuesto que Nicki no se quedó callada, es por eso que en un live de Instagram le respondió al creador de Yeezy y la verdad es que se notaba muy enojada.

“Con respecto a Kanye: ese tren salió de la estación, ¿ok? Sin faltarle el respeto de ninguna manera. Acabo de sacar un álbum nuevo. ¿Por qué sacaría una canción que lleva tres años disponible? Vamos chicos”, declaró Nicki Minaj al respecto. Pero, ¿por qué dijo todo esto y qué tiene que ver con que Kanye West? Bueno, pues ahí les va el contexto.

La colaboración de Nicki con Kanye, “New Body”, se remonta desde el 2018, pues estaba destinada a aparecer en el álbum desechado de West, Yandhi. Luego la volvieron a grabar para el controversial álbum de 2019, Jesus Is King, supuestamente con una letra mucho más espiritual y con un nuevo verso de Minaj, aunque esa versión tampoco se lanzó.

De acuerdo con The Guardian, Nicki Minaj se quejó en 2019 porque su canción con Kanye West nomás no salía: “Ya escribí tres versos diferentes, y no lo sé. No estamos de acuerdo al respecto”. Presuntamente también consideraron incluirla en DONDA de 2021, pero Ye una vez más la dejó de lado. Desde entonces, Minaj ha descrito la rola como “el éxito que se le escapó”.

Así que como verán, parece que mientras no se arreglen las cosas entre Kanye y Nicki, el mundo no podrá escuchar Vultures. ¿Ustedes de qué lado están? Lo único que queremos es que hagan las paces para que por fin podamos echarle oído a esta colaboración.

