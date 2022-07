Te presentamos a Nikki Lane, la reina del country que colabora con Josh Homme, Matt Helders y Lana del Rey

El country es un género bastante especial, pues aunque tiene elementos con los que cualquiera se puede identificar, no suele ser muy popular fuera de Estados Unidos. Sin embargo, desde hace un buen rato hay artistas que están tomando este sonido y combinándolo con algunos otros afines para presentar una propuesta fresca que capte la atención de una nueva generación, como el caso de Nikki Lane.

Quizá este nombre no les suene, pero estamos hablando de una de las cantantes y compositoras más importantes del country actual. A lo largo de su carrera ha intentado innovar, incorporando toda clase de géneros a su proyecto, tanto así que esa hambre de exploración musical la ha llevado a colaborar con grandes músicos del tamaño de Josh Homme, Matt Helders, Dan Auerbach, Lana Del Rey, Spiritualized y más. A continuación se las presentamos.

Foto: Jody Domingue

¿Quién es Nikki Lane?

Nikki Lane nació el 17 de octubre de 1983 en Greenville, Carolina del Sur. Desde temprana edad se interesó en la música, pero no la tomó tan en serio hasta tiempo después. Siendo muy joven abandonó los estudios, aunque más tarde trabajó como diseñadora de moda durante un tiempo, antes de mudarse a Los Ángeles en 2006 y más tarde a la ciudad de Nueva York. Pero su camino tenía una sorpresa que le cambiaría la vida para siempre.

Después de establecerse en la Gran Manzana, Nikki rompió con un cantante de country, que la dejó para grabar un álbum en Alabama, cortándola por teléfono a pesar de vivir a unas cuadras. Según lo que ella misma ha comentado, esta experiencia la inspiró para empezar a escribir canciones –específicamente country–. Es por eso que decidió moverse a Nashville, cuna de este género y en donde poco a poco se hizo de un nombre en la escena independiente.

Nikki Lane tocando en 2021/Foto:Getty Images

Dan Auerbach colaboró con Nikki en su segundo disco

Para el el 27 de septiembre de 2011, Nikki Lane lanzó su álbum de debut, Walk of Shame, en donde prácticamente se desahoga y saca esa rabia que traía después de que le rompieron el corazón. Gracias este disco, se ganó la atención de la industria musical y de algunos medios especializados, quienes destacaron que sus composiciones furiosas e íntimas iban a la perfección con su suave voz.

Con este material discográfico, Nikki salió de gira durante casi tres años, tocando en gran parte de Estados Unidos y hasta Australia. Sin embargo, en 2014 nos sorprendió estrenando All or Nothin‘, su siguiente álbum que contó con la producción de Dan Auerbach de The Black Keys, a quien conoció en un mercado de pulgas. Pero el frontman de esta banda también participó en la rola “Love’s on Fire”, donde canta a dueto con Lane.

Rompiéndola con un disco en el que vuelve a sus raíces

Aprovechando el lanzamiento de este disco, Nikki Lane volvió a armar una gira donde poco a poco fue escalando en los lineups de los festivales y presentándose en un montón de países como España, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Noruega, Portugal, Holanda, Alemania y Dinamarca. Sin embargo, además de tocar por gran parte del mundo, durante ese tiempo también aprovechó para componer las canciones que aparecerían en su siguiente disco.

Finalmente en 2017, Nikki nos presentó su tercer material discográfico llamado Highway Queen. En este álbum, vuelve a sus raíces country pero también incluye otros estilos americanos tradicionales. Imagínense qué tan cañón le fue que de acuerdo con la Americana Music Association dijo que este fue el disco de este género más escuchado de aquel año. Aunque después de este lanzamiento y tras promocionarlo en Estados Unidos, Lane pasó por una etapa un tanto rara que la hizo alejarse de los reflectores y así estuvo un buen rato.

Colaborando con un montón de artistas espectaculares

A pesar de la llegada del coronavirus, durante este periodo, Nikki Lane colaboró con un montón de artistas increíbles. En 2021 participó en Chemtrails over the Country Club, el disco de Lana Del Rey donde ambas cantan a dueto en la rola “Breaking Up Slowly”. Por si esto no fuera suficiente, un año más tarde prestó su voz para “Crazy”, el segundo sencillo de Everything Was Beautiful, el próximo álbum de Spiritualized.

Después de mucha espera y tras casi cinco años de silencio, Nikki anunció con bombo y platillo que el 23 de septiembre de 2022 lanzará su cuarto material discográfico, el cual llevará por nombre Denim & Diamonds y que contó con puro peso pesado de la industria musical. Para que se den una idea, el productor de este álbum es ni más ni menos que Josh Homme, y en él también tocan algunos integrantes de Queens of the Stone Age, como Dean Fertita, Michael Shuman y Alain Johannes, así como el baterista de Arctic Monkeys, Matt Helders.

Sobre este disco, Nikki Lane dijo lo siguiente: “Antes de este álbum, estaba tan enfocada en escribir sobre la vida al estar de gira, que no tenía el espacio mental para escribir sobre el camino que me trajo hasta aquí (…) Este es un viaje salvaje y pesado a la mente”. Y sin duda, por los sencillos que ha compartido, probablemente sea uno de los mejores trabajos de su carrera.

¿Qué es lo que hace especial a Nikki Lane?

Por supuesto que dentro del country hay voces femeninas muy importantes. Pero en la actualidad, lo que hace Nikki Lane es simplemente único, pues si bien su propuesta se basa en este género tan tradicional en Estados Unidos, a lo largo de los años ha incorporado tintes más rockeros y corrientes musicales diferentes para sobresalir de todas las cantautoras que entre sí hacen cosas bastante similares. Otra parte importante a señalar es las letras de sus canciones. En ellas, Nikki alza la voz como mujer dentro de una escena dominada por hombres y que a veces tiene pensamientos retrógradas.

En sus rolas ha escrito sobre su visión del amor, su contraparte, pero también de temas importantes como el machismo y hasta de esas personas que intentan frenar tus sueños. Todo esto combinado con su rebeldía, las enérgicas presentaciones que se avienta en vivo y hasta el amor que siente por la moda (pues es dueña de una tienda de ropa vintage) dan como resultado una artista sumamente completa y que por supuesto, estamos haciendo chonguitos para verla muy pronto en México porque sin duda, vale mucho la pena prestarle oído a su proyecto.