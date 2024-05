Lo que necesitas saber: A casi dos años del lanzamiento de su disco debut, recordamos la importancia de "The Hardest Part" de Noah Cyrus, antes de su presentación en el Tecate Emblema.

Ya casi veremos a Noah Cyrus en el Tecate Emblema, este viernes 17 de mayo de 4:00 a 4:50 en el Escenario Tecate, y vale la pena recordar el discazo que se aventó hace menos de dos años. A esta corta distancia parece un clásico moderno del indie pop, que también se aventuró en el country, soul, y hasta mostró un lado acústico.

The Hardest Part fue producido junto a Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice, Arctic Monkeys); Tommy English (BORNS, Kacey Musgraves) y J.R. Rotem (Destiny’s Child, 50 Cent, Rihanna). Vaya expertos que acompañaron a Noah en su primer disco de estudio.

La profundidad de un pop triste, sincero, y que no le teme a reunir géneros

Noah mostró mucha madurez para una artista tan joven

La menor de las hermanas Cyrus nació en el 2000, sin embargo, llevamos años hablando de ella y su capacidad para escribir versos sensibles con una voz que suena bien susurrada o cantando a todo pulmón. La colaboración abridora con su papá Billy Ray Cyrus, “Noah”, es una lección sobre un pop acústico con tintes country.

Con este disco se abrió un paso hacia lo completamente suyo, en el que abraza la influencia familiar pero muestra una capacidad única como letrista, sin tener que repetir lo hecho por Miley o el mismo Billy Ray.

Compartir el mensaje sobre luchas personales y lo que pasó por su cabeza

Entre el desprecio por ella misma, con la dolorosísima “Every Beginning Ends”, y la esperanza de lograr disfrutar la vida con rolas como “Unfinished” y “I Just Want a Lover”, Noah abrió las heridas y nos mostró la sensibilidad que tiene. The Hardest Part cambió la idea que tenía el mundo de Noah, que mostró mucho critero, añadiendo arreglos en cuerdas y evitando complacer los estándares del pop actual.

Hablando casi siempre en primera persona, las referencias a su vida personal no tienen censura alguna, y seguro a más de un ex romance le quedó el saco. Aún a una corta edad, y tirándole más al pop clásico, “Hardest Part” y “I Burned LA Down” son un testimonio de crecer y de ser abandonada por alguien aunque tenía esperanzas sobre el futuro.

Noah Cyrus es una sorpresa más de una familia con historia

Sin negar el genero que prevalece en la familia, Noah reiteró una vez más en este gran disco de 2022 la prevalencia de los sonidos del country y la americana en su familia. Los momentos en los que canta junto a la guitarra dan una sensación innegable de intimidad, y para sorpresa de todos, no decidió lanzarse al pop brillante en combinación con el EDM, sino que se mantuvo fiel a sus orígenes.

Noah Cyrus se presenta este viernes en el Tecate Emblema. Aún quedan boletos, y los pueden conseguir por acá.

Te puede interesar