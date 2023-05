"Mi yo más joven me habría apuñalado": Noel Gallagher habló sobre haber colaborado con Damon Albarn

Si hay una rivalidad más famosa en el mundo de la música es la que supuestamente tuvieron Oasis, comandados por Noel y Liam Gallagher, contra Blur encabezado por Damon Albarn. Y cómo no, si ambas agrupaciones pelearon la corona del Britpop en el Reino Unido desde tiempos ancestrales.

Como seguro saben, en los años 90 Oasis y Blur se vieron envueltos en una competencia por ver quién se convertía en la banda más influyente de la época y cargaba con el estandarte del Britpop, movimiento musical que emergió en aquel entonces.

Oasis fue uno de los protagonistas de la llamada ‘batalla del Britpop’. Foto: Getty Images

Oasis y Blur son una de las rivalidades más conocidas en la música

Si bien ambas bandas representaban perfectamente dicho movimiento, rápidamente la gente de Reino Unido comenzó a tomar bandos: por un lado quienes apoyaban a Oasis, originarios de Manchester, y por el otro los que simpatizaban con Blur, de Londres.

El fenómeno era similar a lo que se vivió con The Beatles y The Rolling Stones en su momento. En el caso de Oasis, la banda de los Gallagher era el estandarte de la clase trabajadora de Manchester, al norte del Reino Unido, mientras que Blur era vista como la agrupación del elegante Londres, en el sur.

Blur y Oasis eran rivales musicales en Reino Unido. Foto: Getty Images

Ambas bandas disputaron la llamada ‘batalla del Britpop’

La batalla del Britpop se puso recia en 1995 cuando ambas bandas compitieron formalmente en los charts del Reino Unido. Blur lanzó “Country House” y Oasis lanzó “Roll with It”, siendo Damon Albarn y compañía quienes consiguieron el primer lugar en las listas de popularidad.

Lo cierto es que al final ganó Oasis, quienes ese mismo año lanzaron el álbum ‘(What’s the Story) Morning Glory?‘, que los consolidó como una de las bandas más importantes de la década y por supuesto, la que más ayudó a popularizar el movimiento del Britpop en el mundo.

Portada del (What’s The Story) Morning Glory? de Oasis Foto: Oasis

Años después, Noel Gallagher y Damon Albarn fumaron la pipa de la paz con una colaboración

Lo curioso es que Oasis y Blur nunca tuvieron un problema entre ellos y su supuesta rivalidad fue más una guerra de fans que la prensa del Reino Unido alimentó tanto como pudo. Aunque en 2017 se firmó una especie de ‘pipa de la paz’ entre Damon Albarn y Noel Gallagher.

El mayor de los Gallagher colaboró en la canción “We Got The Power” del álbum ‘Humanz’, de Gorillaz. Noel hizo los coros en esa canción y para los más fans de ambos artistas esta colaboración significó el fin (casi) de una guerra que llevaba varias décadas.

Noel dice que su ‘yo’ más jóven se hubiera apuñalado antes de colaborar con Damon

Muchos incluso no creían que ambos hicieran equipo para una canción. Uno de ellos fue el propio Noel Gallagher, quien en una reciente entrevista con el portal The Big Issue, dijo que hace unos años su ‘yo adolescente’ no habría colaborarado con Damon Albarn a menos que lo agarrara de buenas.

“¿Qué pensaría mi yo más joven de haber colaborado con Damon Albarn?”, se preguntó el artista durante la charla. “Dependería totalmente de con qué pie me levantara ese día. Si me hubiera agarrado en un buen día, yo diría que sí lo vería posible… En un mal día, primero hubiera apuñalado en las bolas”.

Damon Albarn y Noel Gallagher colaboraron en una canción de Gorillaz. Foto: Getty Images

Algo así pensó su hermano, Liam Gallagher, en su momento

Aunque el tío Noel ya lo toma como algo que debía pasar, en su momento su hermano Liam se enojó e hizo berrinche. “Ese idiota de Blur pudo haber convertido a Noel Gallagher en una niña, pero créanme, la próxima vez que lo vea habrá una guerra”, escribió en Twitter en abril de 2017.

Tiempo después Liam aplicó el “yo no fui, me hackearon” sobre esos tuits y en una entrevista aclaró que no tenía una rivalidad con Blur y el tema incluso se le hacía gracioso, pero dijo que tampoco se veía cantando coros para Damon Albarn.

Blur está de regreso y Noel Gallagher también

Cambiando un poco el tema, este 2023 Blur confirmó su regreso después de ocho años de ausencia musical e incluso ya nos dejó escuchar el sencillo “The Narcissist”, de su próximo disco de estudio ‘The Ballad of Darren‘ que se estrenará el próximo 21 de julio.

Por otro lado, el pasado 20 de abril Noel Gallagher lanzó el sencillo “Council Skies”, el cuarto de su próximo disco con el mismo nombre que lanzará junto a su banda High Flying Birds, y mismo que podremos escuchar el 2 de junio de este año.