Ora ora: Noel Gallagher critica a Harry Styles porque “no trabaja duro como músico”

Puede que no existan planes formales para reunir a Oasis, y que es algo que prácticamente solo vive en nuestros sueños; sin embargo, aun hay cosas que conectan a Noel Gallagher y a Liam. Sabemos a que ambos les encanta dar su opinión sobre todo lo que pasa alrededor de la industria musical, pero ahora el mayor de los hermanitos sorprendió a propios y extraños criticando a ni más ni menos que a Harry Styles… sí, lo leyeron bien.

Como recordarán, hace algunos días el exintegrante de One Direction anunció su tercer material discográfico en solitario, Harry’s House, estrenando el sencillo “As It Was”. Las cosas iban de maravilla, su álbum causó mucha expectativa y la primera rola entró en las listas de popularidad. Pero aunque no lo crean, todo se salió de control hasta que a Noel se le ocurrió ni más ni menos que a hablar sobre el también actor.

Noel Gallagher habló sin pelos en la lengua sobre Harry Styles

Resulta que en una reciente entrevista con el periódico Daily Star, Noel Gallagher habló sobre Harry Styles y lo criticó gacho. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la mente maestra detrás de Oasis declaró que los artistas que han alcanzado la fama en The X Factor, el programa de televisión de Simon Cowell –en el que se formó la antigua banda de Styles y el grupo con el que lo conocimos– “no tienen nada que ver con la música”.

“‘The X Factor’ es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con la música en absoluto, y cualquier cosa que haya salido de ahí, no tiene nada que ver con la música”, afirmó Noel. Por si esto no fuera suficiente, también declaró que las estrellas del show no trabajan tan duro como los músicos “de verdad”, hablando después de que Styles volviera recientemente a las listas de éxitos con su nuevo sencillo.

“No me vas a decir que Harry Styles está actualmente en una habitación en algún lugar escribiendo una canción (..) Con cualquier alegría, estará rodeado de un montón de chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica fuera tratando de escribir algo”, concluyó Noel Gallagher.

Esta no es la primera vez que Noel habla sobre Styles

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que el mayor de los Gallagher dio su opinión respecto al trabajo musical de Harry Styles. En 2017 y tras el lanzamiento de “Sign of the Times”, el cantante de “Don’t Look Back in Anger” dijo que su gato podría haber escrito el primer single como solista tras su salida de One Direction en 10 minutos. Sí, no es broma, eso pasó e incluso salió embarrada la esposa del compositor.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos y calvos con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben mierdas como ‘Sign of the Times’ para Harry Styles. Que, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos. No me importa la canción, mi mujer gritaba: ‘¿Has oído la nueva canción de Harry Styles? Es como Prince’, y yo le dije: ‘¡Sin siquiera escucharla, te puedo asegurar que no es como Prince!'”, mencionó Noel.