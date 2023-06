Que mejor nos diga qué onda con la reunión de Oasis… A Noel Gallagher no le cae nada bien Matt Healy de the 1975 y no pierde la oportunidad de demostrarlo, ya sea con declaraciones fuertes o hasta bromeando sobre el porqué Taylor Swift y Matt Healy terminaron.

El pasado 5 de junio les contamos por acá que Taylor Swift y Matt Healy terminaron su especie de noviazgo luego de varias semanas de salir. Algo que muchos se esperaba, pues Taylor anduvo con Matt después de terminar su relación de seis años con Joe Alwyn.

Taylor Swift y Matt Healy terminaron después de varias semanas de salir. Foto: Getty Images

Noe Gallagher comentó sobre la ruptura entre Taylor Swift y Matt Healy

Según portales como Entertainment Tonight, la razón del rompimiento entre Taylor Swift y Matt Healy fue porque ambos se dieron cuenta que no son compatibles y además están ocupados con sus respectivos tours (con el que la cantante vendrá a México en agosto).

Por supuesto la ruptura fue comentada por muchas personas. Una de ellas fue Noel Gallagher, quien en su reciente participación en un podcast de Rolling Stone mencionó que probablemente él fue la razón por la que Taylor Swift terminó a Matt Healy.

Noel Gallagher dice que Taylor Swift y Matt Healy terminaron por su culpa. Foto: Getty Images

Noel dijo que por su culpa Taylor Swift terminó con Matt Healy

“Taylor obviamente dijo: ‘Mira, mantén tu maldita nariz fuera de ese asunto de los Gallagher, o nos vamos a la mi*rda'”, dijo Noel Gallagher durante la charla con Rolling Stone. “Y él no pudo evitarlo”, agregó el mayor de los Gallagher en un aparente tono de ironía/burla.

“Swifty, que Dios la bendiga, ella dijo: ‘No puedo lidiar con esta mierda porque una vez que termine contigo, [Noel] vendrá por mí y no voy a tolerarlo. Entonces, lo siento, Matty, tienes que irte’”, aseguró Noel Gallagher sobre la “razón” por la que Taylor Swift terminó con Matt Healy.

Matthew Healy y Taylor Swift en una fiesta, en el año 2015. Foto: Getty Images

Noel Gallagher lleva semanas en una pelea con Matt Healy

Al parecer esta es una más de las declaraciones que Noel Gallagher y Matt Healy se han hecho en los últimos meses y luego de que el frontman de the 1975 pidiera, al igual que el resto del mundo, que los Gallagher ya hagan las pases y se arme la reunión de Oasis.

“¿Qué está haciendo Oasis? ¿Te imaginas estar todavía y potencialmente en la banda más cool del mundo y no hacer nada porque estás en una bronca con tu hermano?”, dijo Matt Healy en febrero al asegurar que tanto Noel como Liam actúan como si tuvieran 20 años.

Noel Gallagher, Matt Healy y Liam Gallagher. Fotos: Getty Images

Matt Healy pidió la reunión de Oasis a los hermanos Gallagher y Noel se enojó

“Tienen que madurar. Están sentados en Little Venice y Little Highgate, llorando porque han discutido con su hermano. Maduren, encabecen Glastonbury”, dijo Matt Healy (cuya idea apoyamos, la neta). Algo que por supuesto a Noel no le gustó para nada.

“Nunca sería capaz de imaginarlo [en una banda tan grande como Oasis con la oportunidad de reunirse]. Él necesita pensar en la mierda que es su banda y separarse“, dijo el tío Noel en una entrevista con Spin Magazine donde llamó a Matt Healy un “imbécil con la boca abierta”.

Noel Gallagher. Foto: Getty.

El Manchester City ya ganó la Champions y no se ha dicho nada de la reunión de Oasis

Desde entonces Matt Healy y Noel Gallagher se han envuelto en una polémica donde se lanzan indirectas cada que tienen la oportunidad y ahora hasta nuestra querida Taylor Swift salió embarrada en la situación con esta declaración-broma muy al estilo de Noel.

Es increíble pensar que el pique entre ambos músicos comenzó por pedir una reunión de Oasis. La cual, por cierto, Liam Gallagher le prometió al mundo si el Manchester City (equipo al que Noel también apoya) ganaba la Champions este año.

Liam Gallagher prometió una reunión de Oasis si el Man City ganaba la Champions. Foto: Twitter

Eso ya ocurrió desde el pasado 11 de junio, los días pasan y nomas’ ninguno de los hermanos Gallagher se pronuncia sobre si se va a armar o no la reunión de Oasis. Algo que los fans de la conocida banda no perdemos la esperanza de presenciar en los próximos años. ¡Yaaaa, no sean así!