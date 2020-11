“Suena mucho a The Cure”: Noel Gallagher revela que escribe nueva música en cuarentena

La pandemia por coronavirus mantiene a varios músicos en casa. Muchos como Noel Gallagher, sin pensarla dos veces, están aprovechando el tiempo para componer material en este periodo de encierro y lanzarlo lo más pronto posible.

Precisamente, el ex-guitarrista de Oasis acaba de dar un adelanto de lo que será su próximo material discográfico con High Flying Birds. Y es que el buen Noel no solo reveló que está trabajando en nueva música; también detalló uno que otro nombre de las canciones e incluso una tendría tintes estilo The Cure.

Noel y su nueva canción “Pretty Boy”

Sí, todos añoramos una (imposible) reunión de Oasis, pero tener un poco de material de cualquiera de los hermanos Gallagher ya es ganancia. En este caso el turno es para Noel, quien recientemente dio detalles sobre lo que está componiendo en medio de esta etapa de cuarentena.

En entrevista con Daily Star, el guitarrista oriundo de Mánchester detalló -a su ‘modesta’ manera- lo entusiasmado que se siente con el material en el que trabaja actualmente. “Las cosas en las que he estado trabajando son jodidamente geniales, realmente geniales”, aseveró el mayor de los Gallagher.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido no es la manera de expresarse sobre sí mismo. El propio Noel comentó que una de sus nuevas creaciones mantiene un sonido muy similar al del grupo comandado por Robert Smith. “Escribí una melodía que se parece mucho a The Cure, y ni siquiera tuve que marcar los derechos de autor, simplemente suena como The Cure. ‘Pretty Boy’ es el nombre de la canción“, dijo el también cantante.

“Lo mejor que ha escrito”, dice

Fiel a sus estilo, Noel dejó entrever su fascinación con el nuevo material. Cabe destacar que, según su percepción, este trabajo es lo mejor que ha hecho desde que comenzó a tocar con High Flying Birds. “Tengo que decir que las dos canciones que he hecho en las últimas semanas son fácilmente lo mejor de las cosas de High Flying Birds que he hecho, una de ellos es jodidamente ‘wow’… A veces me sorprendo a mí mismo“. Muy humilde nuestro Noel como siempre.

Aún no sabemos cuándo llegará el nuevo material de Noel Gallagher’s High Flying Birds, pero sin duda será un bombazo (o al menos eso dice él). Y en caso de que no les guste, pues bueno, él dice que “si le encargas a Picasso que te pinte un cuadro y él te lo da, no vas a decir: ‘¿Puedes no haces otra cosa?’“. Por eso y más, te queremos Noel.