Noel y Liam Gallagher trabajan en un documental de los shows de Oasis en Knebworth

Oh, sí, los hermanos británicos favoritos de muchos están de regreso… o algo así. Se sabe que la relación entre Noel y Liam Gallagher sigue estando un tanto tensa desde 2008 cuando después de una enorme bronca en el Festival Rock en Seine, anunciaron la separación de Oasis. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas van hacia mejor puerto, porque ambos andan trabajando juntos en un proyecto muy especial y que sus fans amarán.

Como recordarán, a inicios de marzo les contamos que para sorpresa de todos y de acuerdo con varios medios del Reino Unidos, los hermanos Gallagher “se juntaron” para crear una empresa llamada Kosmic Kyte, la cual supuestamente se dedica a actividades de producción cinematográfica. En aquel momento se habló de un par de posibilidades al respecto, pero por fin sabemos cuáles son los planes que tienen con esta compañía.

Los Gallagher producirán un documental sobre Knebworth

Cuando se anunció esto, los rumores indicaban que Liam y Noel Gallagher estaban pensando en filmar una película biográfica de Oasis, aprovechando la tendencia que iniciaron cintas como Bohemian Rhapsody, Rocketman y muchas más. Sin embargo, al final del día no estaban tan equivocados, porque le atinaron a otra de las posibilidades: un proyecto para cines sobre los míticos conciertos de la banda de Manchester en Knebworth.

En agosto de 1996, los Gallagher y compañía dieron dos shows en este enorme lugar británico. Al final del día no decepcionaron, pues tocaron los hitazos de sus dos primeros discos, Definitely Maybe y (What’s The Story) Morning Glory?, aunque también presentaron rolas de Be Here Now frente a 250 mil personas, quienes vieron como este grupo se convirtió en ese par de noches en la banda más relevante del Reino Unido durante los 90.

Liam y Noel ya tienen al director de este proyecto

De acuerdo con The Hollywood Reporter –y que más tarde confirmaron Noel y Liam Gallagher en sus redes sociales–, este proyecto será un documental sobre esos conciertos en Knebworth, que nos contará el camino que llevó a Oasis a tocar en este espacio para miles de fans que, en su momento se pelearon por los boletos con tal de verlos en vivo y a todo color sobre el escenario en uno de los momentos más altos de los hermanos.

Según la misma fuente, el director de este proyecto es Jake Scott, quien ha creado videos musicales para grandes artistas como The Rolling Stones, R.E.M., U2, The Verve y por supuesto, Oasis. Al respecto, el realizador mencionó que esta producción: “se trata de una historia totalmente impulsada por la música, una experiencia de rock and roll, contada en el momento, como una corriente visual de conciencia que se construye en torno a las extensas imágenes de archivo del evento”.

Para terminar, Scott dejó muy claro que no habrá entrevistas en cámara ni recuerdos innecesarios de celebridades, así que no sabemos cuál será el papel de Liam y Noel frente a la cámara. Pero aún así, lo que sí podemos confirmar es que tanto los Gallagher están en la producción ejecutiva y se espera que la película se estrene en los cines en el Reino Unido a finales de este año para celebrar el 25 aniversario de los míticos conciertos.