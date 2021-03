Esperen un momento… ¿Noel y Liam Gallagher están trabajando en un proyecto de cine?

Desde aquel lejano 2009 en que Oasis se separó, sus fans y muchos de nosotros esperamos que en algún momento de sus vidas, tanto Noel como Liam Gallagher se reúnan y en una de esas den varios conciertos por todas partes del mundo cof cof, también en México . Sin embargo, a partir de que los dos se mandaron por un tubo, nos hemos tenido que conformar con escuchar a ambos en los distintos proyectos que nos han presentado a lo largo de los años.

Como recordarán, en 2019 el exvocalista de la banda de Manchester lanzó su segundo álbum de estudio, Why Me? Why Not, y el año pasado nos sorprendió con su primer MTV Unplugged. Aunque el mayor de los Gallagher no se ha quedado atrás, porque también presentó en 2020 el EP, Moon Rising, pero fiel a su costumbre y en plena pandemia de coronavirus, se aventó una que otra declaración polémica sobre el uso de los cubrebocas.

¿Liam y Noel están trabajando juntos?

Después de tantas cosas que se han dicho Liam Gallagher y Noel, las esperanzas de verlos juntos una vez más sobre un escenario se están esfumando. Sin embargo, parece que los hermanitos más famosos del rock británico no se han separado del todo –o algo así–, porque podrían estar involucrados en un proyecto que para sorpresa de todos, no tendría que ver directamente con la música o con la esperada reunión de Oasis.

De acuerdo con The Sun, los Gallagher habrían creado una empresa llamada Kosmic Kyte, la cual supuestamente se dedica a actividades de producción cinematográfica. Según la misma fuente, ambos figuran como directores de la empresa junto a Alec McKinlay, la persona que lleva las riendas de Ignition, la compañía que se encarga de gestionar muchos del material de Oasis y Noel. Y la pregunta aquí es, ¿qué están preparando?

¿Oasis al cine?

No está muy claro que es lo que tienen entre manos Noel Gallagher y Liam. The Sun solamente mencionó que al parecer podrían estar estudiando la posibilidad de trabajar en una película biográfica tras el reciente éxito de cintas como Bohemian Rhapsody y Rocketman, aunque también apuntan que se trataría de una edición de los legendarios conciertos de Oasis en Knebworth, pues en febrero invitaron a los fans a compartir sus recuerdos de las dos noches por los 25 años de esos shows.

Por supuesto que por ahora, ninguno de los hermanos se ha pronunciado al respecto. Pero como era de esperarse, Liam mandó un mensaje sobre esto en su cuenta de Twitter, donde mencionó en tono sarcástico y burlón que “me van a poner en el cine, van a hacer una gran estrella de mí, vamos, ya sabes”. Solo nos queda esperar a ver si esto es cierto y sobre todo, confirmar cuáles son los planes que ambos tienen con esta compañía.