Noga Erez: La mezcla perfecta entre el rap, el pop y un discurso de furia

Vivimos en un mundo sumamente extraño, donde a diario suceden cosas que nos dejan impactados. El ejemplo perfecto está en la pandemia que desde 2020 hemos enfrentado y que por supuesto nadie veía venir; sin embargo, la música nos ha ayudado a sobrellevar esta situación y en ocasiones, hay artistas como Noga Erez que también nos abren los ojos sobre otras cosas que están ocurriendo en el planeta y que quizá no imaginábamos.

En cuestión de años, esta cantante y productora israelí impacto a la industria musical con la propuesta tan peculiar que presentó, pues a través de sus canciones nos cuenta todo lo que vive y que le aqueja. Claro, combinando los géneros que a ella le apasionan como el pop, el rap y hasta la música alternativa, dando como resultado algo que les volará por completo la cabeza a quienes la escuchen. Aquí se las presentamos.

¿Quién es Noga Erez?

Noga Erez nació el 26 de diciembre de 1989 en la ciudad de Cesárea, un pequeño lugar en la costa mediterránea de Israel, pero en realidad gran parte de su vida la pasó en Tel Aviv. Curiosamente, llegó a este mundo cuatro días antes del inicio de la Guerra del Golfo, y era prácticamente imposible ignorar lo que sucedía a su alrededor mientras crecía. Sin embargo, en aquel momento encontró el refugio perfecto en la música.

Durante su infancia exploró diferentes instrumentos y estudió diferentes géneros, aunque su mente estaba abierta a cualquier tipo de expresión artística porque sabía que eso era a lo que se quería dedicar. Es por eso que decidió estudiar composición en la Academia de Música y Danza de Jerusalén y conforme fue pasando el tiempo, Noga formó parte de diferentes grupos y conjuntos como vocalista, tecladista y percusionista.

El gran cambio en su vida

Años más tarde y a pesar de que intentó escapar del clima tenso que se vive en su país natal, a Noga Erez la reclutaron en las Fuerzas de Defensa de Israel. Y aunque tuvo que pasar por todo este entrenamiento militar, jamás abandonó lo que le gustaba hacer pues continuó tocando en la banda de guerra. Pero al salir de este momento tan extraño se dio cuenta de que estaba dispuesta a lo que sea con tal de cumplir su sueño.

Así, en 2011 Erez trabajó en un álbum de jazz que estuvo a punto de terminar, pero decidió desecharlo para empezar a escribir y producir música electrónica. En aquella época y según lo que ella misma contó, prefirió dar este enorme salto en su carrera luego de inspirarse en otros artistas espectaculares como Björk, Flying Lotus, M.I.A., FKA Twigs, Frank Ocean y Kendrick Lamar entre otros.

Publicando sus primeras canciones

Durante varios años, Noga Erez se dedicó a pulir por completo su propuesta. No tenía ninguna urgencia en dar conciertos y publicar canciones, porque tenía en mente que lo importante era armar un proyecto bien estructurado que funcionara para darle voz a muchas de las cosas que pasaban a su alrededor. Es por eso que dejó pasar el tiempo y lo único que había de ella en internet eran covers a bandas como Nirvana.

Hasta que por fin en 2017, Noga sorprendió al mundo lanzando su primer sencillo, “Dance While You Shoot”, que Apple usó para una campaña publicitaria. Y no lo decimos a la ligera, pues en esta canción habla sobre cómo no podemos vivir sin el gobierno que garantiza nuestras necesidades básicas, pero que al mismo tiempo se queda con los impuestos, no nos hablando los asuntos reales e importantes que afectan y nos ahogan en noticias que distraen la atención.

Llegó su álbum debut

En esa rola de Noga Erez están presentes algunos temas que se repiten en su discografía. Después irrumpió con “Pity”, canción que está inspirada en un un caso bastante fuerte, relacionado con una violación en grupo filmada con teléfonos y compartida en la red. Sin embargo, la bomba estallaría cuando publicó “Toy” ese mismo año, que medios como The New York Times calificaron de manera favorable.

Con este buen curriculum, Erez comenzó a producir junto a su mano derecha, amigo y colaborador de toda la vida, Ori Rousso lo que se convertiría en su álbum debut. El 2 de junio de 2017 y a través del sello City Slang, llegó a plataformas digitales el disco Off The Radar, 15 canciones poderosas que a lo largo de casi 40 minutos te llevan por un viaje intenso y crudo a través de los pensamientos políticos de Noga.

Presentándose en grandes festivales

Gracias a este material discográfico, la cantante y productora israelí tuvo chance de tocar en todas partes del mundo. Para que se den una idea en 2017, Noga Erez tocó en grandes festivales como Primavera Sound, SXSW, Pitchfork Paris, Roskilde, MELT! Visions Festival, Convergence y Great Escape; aunque también surgió la oportunidad de hacer su primera gira por el Reino Unido y gran parte de Europa en aquel año.

Para 2018, Noga se mantuvo un tanto activa publicando rolas interesantes como “Sunshine”, “Cash Out” con la rapera estadounidense, Sammus, “Chin Chin” y “Bad Habits”. Contra todo pronóstico, los siguientes años se la pasó fuera del ojo público, dando una que otra presentación en Israel y en lugar muy específicos, pero bajita la mano todo ese tiempo estuvo preparando su regreso triunfal con un disco que promete y mucho.

Una nueva faceta en su carrera

A mediados de 2020, Noga Erez anunció con bombo y platillo que el 26 de marzo de 2021 vería la luz su segundo material discográfico titulado KIDS. De este álbum ha publicado varios sencillos como “Views” en colaboración con artistas promesa como Reo Cragun y ROUSSO, “You So Done”, “No news on TV” y “End of the Road”, canciones que se mueven para el pop pero que mantienen la esencia y el contenido que nos presentó en su primer disco.

Si bien las rolas que nos ha presentado conservan la inteligencia y arrogancia. Las canciones y sus producciones nítidas se centran en letras que tratan de lo personal y lo político, la mortalidad y la pérdida, la guerra y la paz, la inseguridad y la ambición, las relaciones entr padres e hijos; pero en esta ocasión, sustituye la sombra y la furia de Off The Radar por luces de neón y melodías pegajosas. Eso sí, Erez no se anda con rodeos a la hora de alzar la voz.

¿Qué es lo que hace especial a Noga Erez?

Si bien, hay grandes ejemplos claros de mujeres en el rap que denuncian y hablan sobre situaciones muy puntuales, lo que Noga Erez presenta es muy diferente a lo que hemos escuchado hasta este momento. Es audaz, sofisticada, brutalmente honesta, no se tienta el corazón a la hora de decir lo que siente y piensa sobre las cosas que considera que están mal en el mundo o que le causan incertidumbre a su alrededor.

El estilo de Erez se nutre de influencias de la música alternativa, la electrónica y el hip hop basado en sampleos, dando como resultado una mezcla sumamente interesante. Pero también está fuertemente marcado por las circunstancias políticas tanto en su país como a en todo el planeta, y aunque ha declarado que no quiere que su proyecto se relacione por completo con esto, vuelve a hablar al respecto porque es inevitable no hacerlo.

Una mujer que no tiene miedo de hablar

Y no, no piensen que se la pasa hablando de este tema en todas sus canciones, porque no intenta saturarnos cantando sobre toda la destrucción que hay en el mundo. De hecho, Noga también se da el tiempo de hablar del potencial que tiene la humanidad para salvarse a sí misma a través de la belleza del arte y las personas que realmente valen la pena. Claro, todo desde el punto de vista de una mujer israelí que ocupa un lugar dentro de la industria musical.

Sin duda, Noga Erez es un verdadero respiro de aire fresco en medio de la situación tan tensa que estamos enfrentando y con tantas propuestas que a diario escuchamos. Es una artista atrevida, inteligente y talentosa que lo único que quiere es crear música divertida con la cual todos aquellos que la escuchen se identifiquen, y vaya que lo consigue a la perfección. Porque al final del día, los temas de sus canciones son situaciones que vemos diario o leemos en las noticias.