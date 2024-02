No sólo fue Taylor Swift: Los nombres que aparecen en el álbum 'Vultures' de Kanye West

Lo que necesitas saber: En las canciones del nuevo álbum 'Vultures', de Kanye West, el rapero menciona varios nombres como el de Taylor Swift, Bill Cosby y más. Acá los enlistamos y de paso, les dejamos algo de contexto.

Kanye West se ha convertido en tendencia a través de redes sociales y, sorpresivamente a lo que uno está acostumbrado, no fue tanto por una polémica, sino por el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio ‘Vultures’, el cual finalmente vio la luz.

A primeras horas de este 10 de febrero (y después de que Ozzy Osbourne diera sin querer un adelanto de una listening party previa), Kanye West posteó su nuevo álbum en plataformas de streaming como Apple Music, Amazon Music y Tidal.

Portada de ‘Vultures’, el nuevo disco de Kanye West.

El álbum ‘Vultures’, de Kanye West, finalmente vio la luz

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la razón por la que ‘Vultures’ no llegó a los catálogos de Spotify o a plataformas como YouTube, pero obviamente los memes y las reacciones al disco se enfocaron justamente en la decisión de West de poner su disco en apps específicas.

Regresando al tema –y como les comentamos anteriormente–, el disco de Ye también llamó la atención porque el rapero decidió sacar uno de los sencillos previos, “Everybody”, después de samplear sin permiso la conocida canción del mismo nombre de los Backstreet Boys.

Y como es costumbre de Ye, ya se vio envuelto en polémica

De igual forma, las colaboraciones en ‘Vultures’ fueron tema entre los fans. Y es que no sólo su hija, North West, apareció como invitada musical, sino que ya escuchamos rolas donde Kanye unió fuerzas con artistas como Playboi Carti, Travis Scott, Freddie Gibbs, el fallecido Nipsey Hussle y Chris Brown.

Pero como es su costumbre, Ye quiso usar sus canciones para crear controversia. O eso es lo único en lo que podemos pensar después de ver que Kanye hace referencia a varios famosos como Taylor Swift, North West, Elon Musk, Bill Cosby y más, en las canciones de ‘Vultures’.

Taylor Swift es uno de los nombres que aparece en el nuevo álbum de Kanye West. Foto: Getty Images

Estos son algunos de los nombres que aparecen en el álbum ‘Vultures’ de Kanye West

Si no son fans de West y quieren saber el chisme sin darle play a ninguna de las canciones, o simplemente escucharon las rolas y se les fue una que otra referencia, acá les dejamos algunos de los nombres que figuran en el nuevo álbum ‘Vultures’, de Kanye West:

Elon Musk (“Back to Me” y “Carnival”)

En el quinto track de ‘Vultures’ encontramos que Kanye menciona al CEO de Tesla y dice: “Acabo de convertirme en una perra con mi ex como si fuera Elon”. Algo que vuelve a repetir en “Carnival”, donde Ye dice: “Elon, ¿dónde está mi cohete? Es hora de irse a casa”.

Las referencias hacia Elon Musk no son sorpresivas, pues recordemos que en diciembre de 2022 Ye terminó con la cuenta de X bloqueada después de publicar una foto donde Elon Musk era mojado con una mangera por Ari Emanuel, CEO de William Morris Endeavor.

Musk afirmó que la suspensión en realidad fue por una serie de imágenes a favor del nazismo (de hecho por una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David), aunque al final parece que ambos rompieron lazos amistosos desde entonces.

El tuit por el que Kanye West y Elon Musk dejaron de ser compadres. Foto: X

North West (“Talking”)

La hija mayor de Kanye no sólo aparece como colaboradora en la cuarta canción del álbum, sino que además Kanye West se sincera sobre su papel como padre y lo mucho que le aterra convertirse en un mal ejemplo para North West y sus hijos.

“¿Cuánto para evitar que mi hija crezca? Simplemente no puedo soportarlo ahora… No sé cómo le voy a decir, pero su papá simplemente tiene miedo de sus elecciones, sé que he pasado por eso. Sólo espero no haber sido la influencia equivocada”, canta Ye en esta rola.

Janet Jackson (“Fuk Sumn”)

Janet Jackson ha trabajado anteriormente con Kanye West. Por ejemplo, el rapero escribió la canción “I Want You”, del disco ‘Damita Jo’ de la cantante, y también lo escuchamos en la canción “My Baby” del mismo disco publicado en 2004.

Ahora, en “Fuk Sumn” Kanye West menciona a la hermana del fallecido Michael Jackson, dando a entender que tuvo sexo con ella: “Estoy tratando de follar algo ahora mismo… Janet Jackson, por cierto, la hice gritar. Entró en el chat grupal y dijo: “Ese negro me hizo fingir”.

Jermaine Durpri, Janet Jackson y Kanye West en 2007. Foto: Getty Images

Benjamin Franklin (“Paperwork”)

Tampoco nos queda claro el por qué Kanye West menciona en “Paperwork” al padre fundador de los Estados Unidos, pero el rapero dice que Benjamín Franklin es su vecino.

Takeoff y Gabriel Casso (“Vultures”)

En esta canción Ye también mencionan al jugador de la NBA, Jimmy Butler, Cardi B y hasta la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida en 1999. Pero a quien hace mención específica es de dos raperos fallecidos: Takeoff y Gabriel Casso.

“Ojalá Takeoff no hubiera estado ahí esa noche en Houston, Texas… Ojalá pudiera traer de vuelta a G.Ca$$o, ese era mi mejor amigo”, cantan Ty Dolla $ign & Kanye West en la onceava canción que también le da título al disco.

Takeoff fue asesinado en 2022. Foto: Getty Images

En noviembre de 2022, Takeoff (conocido por formar parte del grupo de trap Migos) fue asesinado en un boliche de Houston, donde estaba jugando a los dados con su tío y compañero de banda, Quavo, cuando se armó una balacera que le quitó la vida.

Por su parte, Gabriel Casso fue un rapero que murió a manos de la policía de Nueva York en abril de 2021, quienes le dispararon en varias ocasiones al confundirlo con dos criminales a los que perseguían.

Taylor Swift (“Carnival”)

Si ustedes pensaban que estaban traumados con sus exes, nomas’ vean a Kanye West y su obsesión con Taylor Swift. Aunque la cantante estadounidense ya le da por su avión e intenta evitarlo a toda costa, Ye sigue aferrado con involucrar a Swift en sus trabajos.

Ya lo vimos hacerlo al interrumpir el discurso de Taylor en los VMA’s de 2009, luego al poner una imagen de cera de la cantante en el video de “Famous” y hasta acusándola de mentir sobre su participación. Ahora, en ‘Vultures’, Kanye repite la misma fórmula.

“Ella lo va a tomar por el culo, como un ventrílocuo. Hice seis Taylor Swift desde que tenía el Rollie en la muñeca. Soy el nuevo Jesús, perra, le vuelvo agua a Cristo”, dice West en la canción “Carnival” que al final no contó con el sample de “War Pigs” de Black Sabbath (por el cual Ozzy Osbourne no le dio permiso).

De nueva cuenta, Ye presume que supuestamente hizo famosas a seis estrellas. Taylor Swift –según él– es la más grande de ellas…

Ye menciona a Taylor Swift en la canción “Carnival”. Foto: Getty Images

R. Kelly, Puff Daddy y Bill Cosby (“Carnival”)

Solamente alguien como Kanye West podría compararse con estos tres personajazos y sentirse orgulloso de ello. No lo decimos en sentido figurado, sino porque el mismo rapero dice que actualmente es como ellos (por lo canceladote que está).

Recordemos que si algo tienen en común R.Kelly, Puff Daddy y Bill Cosby, es qur todos fueron acusados de agresión y abuso sexual, razones (por supuesto suficientes) por las que sus carreras se desplomaron en los últimos años.

Foto: Getty Images

El Papa (“Problematic”)

Sí, hasta el Papa salió embarrado en el nuevo álbum de Kanye West. Y es que en “Problematic”, Ye asegura que impone tanta tendencia que incluso el líder del Vaticano copia todo lo que hace.

“Ese Papa como el líder del Vaticano lo hace de nuevo Todo lo que hago, lo hacen ellos, supongo que Yeezy marcó la tendencia. Y estamos en esta perra otra vez, es hora de volvernos ricos otra vez”, se escucha decir a Ye.

Hasta el Papa Francisco salió embarrado en ‘Vultures’. Foto: Getty Images

No pues ahora sí que Kanye no se limitó al número de nombres y referencias en su nuevo disco ‘Vultures’. ¿Qué otro nombre o situación identificaron en las nuevas canciones de Kanye West?

