Lo que necesitas saber: La banda británica le caerá a México en este 2024 y acá les pasamos el dato para que no se les pase nada sobre sus shows.

La agenda de conciertos del 2024 crece y sí: también tendremos a Nothing But Thieves en México. La banda comandada por Conor Mason viene de haber lanzado un disco el año pasado y por fin nos tocará verlos de regreso por acá.

Por ahora, el show confirmado es allá en la tierra del tequila… pero no se desesperen que está la promesa de que programarán más fechas próximamente. Y bueno, ya que andamos en esas, acá les dejamos el calendario de festivales y conciertos para lo que nos espera en el año en el México.

Nothing But Thieves. Foto: Facebook.

Tendremos a Nothing But Thieves en México; estas son las fechas confirmadas

¿Pueden creer que la última vez que la banda vino a México fue hace seis años? Una locura. Fue por ahí del 2018 cuando vinieron a tocar en el Tecate Pa’l Norte, la CDMX y Guadalajara, y pues ya se antojaba que volvieran por estos lares.

Celebrando el lanzamiento de su disco Dead Club City (que apenitas salió en el 2023), Nothing But Thieves volverá a nuestro país con una primera fecha confirmada en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara el próximo 27 de marzo.

Pero tranquilos, fans de la capital mexa… La banda prometió en un post de X (antes Twitter) que pronto anunciarán la fecha para la CDMX, que obvio les actualizaremos por acá. Así que atentos, eh…

Esta es la fecha para el concierto de Nothing But Thieves en Guadalajara. Foto: OCESA

Preventa y precios del concierto

¿Ya listos para el regreso de Nothing But Thieves en México? Bueno, vayan apartando un dinerito para los conciertos. Por ahora, no se ha revelado que precios tendrán las entradas, pero ya se sabe que la preventa comenzará este 15 de enero.

Luego, la venta general el próximo 16 de enero, esto para la presentación en el Guanamor. Estén atentos por acá que les traeremos el dato con los precios en cuanto se den a conocer. ¿Emocionados o qué onda?

Nothing But Thieves, un disco conceptual y la celebración de una década de carrera

La llegada de Dead Club City en el 2023 fue bastante especial para la banda, más allá del hecho que representa volver al ruedo con un nuevo material. La banda celebra más de una década de su formación y rumbo al 2025, también festejarán los 10 años del que fue su álbum debut.

Entre una y otra celebración, Nothing But Thieves sacó este discazo donde una vez más, demuestran la versatilidad que manejan a la hora de experimentar con estilos musicales diferentes. La influencia synth-pop de la banda es notoria, además del rollito hip-hop que han adoptado recién o el rock de diferente textura que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Y no solo eso, sino que han decidido componer un disco conceptual donde las diferentes historias que se tocan, suceden dentro de lo que Conor Mason visualizó como un club del tamaño de una ciudad en un futuro distópico. “Este es un álbum que transcurre en el futuro, en el caos que ocurriría si las cosas siguen igual”, dijo el vocalista a Apple Music.

esta es la portada del disco ‘Dead Club City’ de Nothing But Thieves. Foto: RCA/Sony.

Ahora que tendremos a Nothing But Thieves en México, ¿será que nos tienen preparado algo especial para sus shows venidero por acá? Veremos qué onda.

