Lo que necesitas saber: Se viene un año lleno de shows geniales. Te dejamos por acá la agenda de conciertos y festivales del 2024 en México. La iremos actualizando con anuncios próximos.

¿Ya listos para un año más lleno de mucha música en vivo? Sí, nosotros también estamos emocionados y ya no podemos esperar por toda la conciertiza que se acerca. Y para que no se les pase ningún detalle, les traemos la agenda de conciertos y festivales en México para el 2024.

Enero

Slash ft Myles Kennedy & The Conspirators

23 de enero, Pepsi Center WTC

Luego de andar de gira durante un buen rato con Guns N’ Roses, Slash vuelve a las andadas junto a Myles Kennedy & The Conspirators en lo que será una noche memorable en la CDMX como parte de The River Is Rising-Rest of the World Tour 2024. La banda viene con el disco 4 bajo el brazo, siendo este el primer material que lanzan como parte del nuevo sello discográfico Gibson Records.

Foto: OCESA.

Febrero

TWICE

2 y 3 de febrero, Foro Sol

El k-pop es una fuerza imparable y ahora, TWICE regresará a confirmar por qué son una de las bandas más queridas del momento. El grupo surcoreano llegará con Celebrate (2022) y Ready To Be (2023) como sus dos materiales discográficos más recientes, listas para reventar el Foro Sol de la capital mexa en el que será su concierto más grande en nuestro país al momento.

Foto: OCESA.

LP

3 de febrero en el Auditorio Citibanamex (MTY), febrero 5 en el Auditorio Telmex (GDL), febrero 7 en el Foro GNP (Mérida), febrero 10 en el Palacio de los Deportes (CDMX)

Siempre es grato ver a Laura Pergolizzi en México, un país donde tiene una base de fans enorme que saben de su calidad a la hora de componer canciones llegadoras. Pues bien, LP regresa a México con un tour de cuatro fechas en la misma cantidad de ciudades, donde además de sus éxitos conocidos, también escucharemos material de su reciente disco Love Lines.

Checa nuestra entrevista con LP por acá.

Este es el póster oficial de los conciertos de LP en México/Foto: OCESA

Morrissey

3 de febrero, Palacio de los Deportes

Luego de una movedera de fechas que puso a los fans incertidumbre (y que no sorprende tanto honestamente, jeje), Morrissey tiene una cita para celebrar 40 años de trayectoria en el llamado Domo de Cobre de la CDMX. Si todo sale bien, se nos hará escuchar los grandes éxitos de su repertorio en solitario, así como de The Smiths.

Foto: Especial.

Daniela Spalla

8 de febrero en el Auditorio Nacional (CDMX); 16 de febrero en el Teatro Diana (GDL); 24 de febrero en el Showcenter Complex (MTY)

La talentosa compositora argentina abrió una nueva etapa en su carrera con el disco Dara, el que ya pudimos tener un probadita del show en vivo en el Teatro Metropólitan en el 2023. Y ahora, Daniela se prepara para la que será una de sus presentaciones más grandes en el Auditorio Nacional en 2024, además de que pasará por Guadalajara y Monterrey en esta gira especial de febrero.

Foto: OCESA.

Karol G

8, 9 y 10 de febrero, Estadio Azteca

Si hay alguien que se ha convertido en una de las máximas exponentes del pop urbano latino, esa mera es Karol G. La ‘Bichota’ viene con el disco Mañana será bonito bajo el brazo, y las tres fechas en el Estadio Azteca (junto a las otras que tendrá en Guadalajara y Monterrey) prometen ser una verdadera fiesta.

Foto: OCESA.

Andrew Bird

15 de febrero en el Teatro Diana (GLD), 17 de febrero en el Auditorio BB (CDMX)

Íbamos a ver a Andrew Bird en el Corona Capital 2022, pero no se armó debido a un accidente. El tiempo pasó y lo prometido es deuda: ahora viene en solitario para dos fechas, una en CDMX y otra en tierras tapatías, donde disfrutaremos de los materiales Inside Problems (2022) y Outside Problems (2023).

Foto: OCESA.

Bahidorá 2024

16, 17 y 18 de febrero, Parque Las Estacas, Morelos

Para ir arrancando el año de festivales, llega una edición más de Bahidorá en febrero segurito nos volverá a ofrecer una fiesta sin igual. Line-up tremendo que se armaron con Damon Albarn y Africa Express, además que el cartel incluye a Tainy, Vanessa Zamora, Flying Lotus y más. Acá detalles y precios.

Este es todo el talento que se presentará en Bahidorá 2024/Foto: Cortesía

Hozier

20 y 21 de febrero, Pepsi Center WTC

Nueve años después… sí lo leyeron bien: nueve años tuvieron que pasar para que Hozier regresara a México. Tras el lanzamiento de su disco Unreal Unearth en el 2023, el irlandés volverá a la capital mexa para demostrar que no ha olvidado el cariño y calidez de sus fans de acá. Seguro que será una noche llena de emotividad.

Foto: OCESA.

Caloncho

23 de febrero, Auditorio Nacional

Como compositor, Caloncho se ha ganado el reconocimiento de la escena mexicana durante ya un largo rato. Y sí, está listo para tomar el Coloso de Reforma en una celebración no solo de su disco Buen pez del 2022, sino de 10 años de trayectoria.

Foto: OCESA.

EDC México 2024

23, 24 y 25 de febrero, Autódromo Hermanos Rodríguez

La noche bajo el cielo eléctrico vuelve. Y no solo eso, sino que lo hará para festejar 10 años de historia. EDC México 2024 traerá de vuelta a Skrillex, Zedd, David Guetta y más enormes exponentes del EDM nacional e internacional para echar la casa por la ventana en una fiesta que nadie se quiere perder. Aquí los detalles de los boletos.

Este es el line-up del EDC México 2024. Foto: OCESA.

Moenia

24 de febrero, Auditorio Nacional

Tras el lanzamiento de Stereohits Vol.2 y después de abarrotar el Auditorio Nacional en el 2023, Moenia se prepara para volver a ese mismo venue en el 2024 para que todos aquellos que no los vieron en la primera fecha, ahora sí no se los pierdan. ¿Qué clásico esperan cantar con todo?

Foto: OCESA.

Mon Laferte

Febrero 29 (Auditorio GNP Seguros, Puebla)/ Marzo 3 (Teatro Morelos, Toluca)/ Marzo 6 (Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro)/ Marzo 8 (Auditorio Citibanamex, MTY), Marzo 10 (Audiorama El Trompo, TIJ)/ Marzo 15 (Foro GNP Seguros, Mérida)/ Marzo 20 (Auditorio Telmex, GLD)/ Marzo 21 (Palacio de los Deportes, CDMX)

Mon Laferte regresó a las andadas con este discazo genial llamado Autopoiética, y está lista para armar un tour por México que visitará varias ciudades más allá de CDMX, Monterrey y Guadalajara. La chilena quiere a su público mexicano y este último a ella… ¿Listos para varias noches llenas de sus hits más recordados y del nuevo material?

Este es el póster de la gira ‘Antipoiética’ de Mon Laferte/Foto: OCESA

Motoroma

Febrero 28 (Palacio de la música, Mérida)/ Marzo 1 (Teatro Metropólitan, CDMX)/ Marzo 3 (C3 Stage, Guadalajara)

Los amantes del post-punk ruso podrán disfrutar de una de las bandas más emblemáticas de este estilo. Sí, Motorama tendrá una minigira por el país, aprovechando el lanzamiento de su disco Sleep, and I Will Sing… Y pues qué emoción.

Foto: Especial.

Marzo

Bikini Kill

3 de marzo, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Si hay una banda que realza el movimiento punk feminista, esa es Bikini Kill. La legendaria Kathleen Hannah viene a la CDMX con Toby Vail y Kathi Wilcox para lo que seguro será un show lleno de potencia y energía, recordándonos que la escena Riot Grrr! perdura para siempre.

Foto: OCESA.

San Cisco

5 de marzo, Lunario del Auditorio Nacional

Será un gran momento para los fans de San Cisco y para la propia banda. El asunto es que el combo australiano llegará a la CDMX y tocará tan solo unos días después de que lancen su material discográfico Under the Light, listo para llegar a nuestras vidas el 1 de marzo. Este promete ser un show inolvidable, sin duda.

Foto: OCESA.

Pitchfork Music Festival México

6, 7, 8 y 9 de marzo

Foro Indie Rocks, Frontón Bucarelli, Fünk y Yu Yu

La oferta de festivales musicales crece en nuestro país, lo cual nos tiene muy contentos pues se viene el Pitchfork Music Festival México. King Krule, Sky Ferreira, Protomartyr, Andy Shauf, Diles que no me maten... Y todavía falta que se anuncien más actos. Agárrense que se va a poner bastante bueno esto.

Esta es la primera ola de. artistas del Pitchfork Music Festival México/Foto: Cortesía

Moderatto

9 de marzo, Auditorio Telmex (GDL) / 23 de marzo, Palacio de los Deportes (CDMX)

El 2024 también será un año de despedidas. Moderatto se retira de los escenarios, no sin antes ofrecer algunos shows para demostrar que el ‘detector de metal’ seguirá vigente para los fans de uno de los proyectos pop-rock que marcó época en la industria del entretenimiento musical en México.

Foto: OCESA.

Roosevelt

7 de marzo, Pepsi Center WTC

Marius Lauber, mejor conocido como Roosevelt, vino a México al Corona capital 2023 con el disco Embrace bajo el brazo (el cual agregamos también a nuestra lista de mejores discos del año). Pero nunca es suficiente de escuchar en vivo al talentoso productor alemán, así que lo veremos en su regreso a la Ciudad de México en 2024 para seguir disfrutando de su rollo synthpop funky.

Foto: OCESA

Buzzcocks

9 de marzo, Foro Puebla

Las leyendas nunca mueren, y por eso la visita de los Buzzcocks a la CDMX es algo que nos tiene muy emocionados. Con su disco Sonics in the Soul del 2022 fresco para tocarlo en vivo, la banda británica prenderá todo en el Foro Puebla donde, sin duda, el recuerdo de Pete Shelley estará presente para vibrar con la energía de una de las más grandes bandas de punk de la historia.

Este es el póster del concierto de Buzzcocks en la CDMX/Foto: OCESA

James

15 de marzo en el Teatro Guanamor (GDL)

Una de las bandas más icónicas de Manchester viene a México. Sí, nos referimos a James, quienes pasarán a echarse un showsazo en el Guanamor de tierras tapatías donde no solo tocarán esos hits de antaño que les conocemos, sino también rolitas de su más reciente disco Be Opened by the Wonderful.

Foto: OCESA.

Future Islands

16 de marzo, Teatro Guanamor (GDL)

Uno de los regreso más esperados para los melómanos mexas. Samuel T. Herring y compañía vendrán también al Teatro Guanamor en Guadalajara para un concierto en el que los tapatíos seguro están emocionados por escuchar lo mejor de discos como Wave Like Home, In Evening Air… además de que ya vendrán con People Who Aren’t There Anymore salido del horno en el 2024.

Foto: OCESA/Acto

Vive Latino

16 y 17 de marzo, Autódromo Hermanos Rodríguez

Esta será una edición especial del Vive Latino pues, por primera vez, el festival se sale del Foro Sol para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Y el cartel se mira bastante interesante: Paramore, Scorpions, Gogol Bordello, Bad Religion, Future Islands, Belanova, Fito Páez, Greta Van Fleet, James, Portugal. The Man, José Madero y más…

Cartel del Vive Latino 2024. Foto: Vive Latino

Westlife

20 de marzo, 21 de marzo, 22 de marzo

Arena Monterrey, Auditorio Telmex, Arena Ciudad de México

Westlife vino a México recientemente para el festival Machaca… y claro que una presentación no era suficiente. La icónica boy band le caerá en marzo a Monterrey de nuevo, para luego lanzarse a Guadalajara y rematar en la CDMX una minigira emocionante. ¿Listos para echar la nostalgia?

Foto: Especial

AXE Ceremonia

23 y 24 de marzo, Parque Bicentenario

Los amantes del hip-hop en la CDMX siguen sin creérsela de que verán a Kendrick Lamar por primera vez en la capital mexa. Y si a eso le agregas un line-up con LCD Soundsystem, Arca, Peggy Gou, FKA Twigs, Bad Gyal, James Blake y Yves Tumor… ufff. El AXE Ceremonia verdaderamente tiró la casa por la ventana para la edición 2024.

Este es el lineup del AXE Ceremonia 2024/Foto vía Instagram: @axeceremonia

Tecate Pa’l Norte

29, 30 y 31 de marzo, Parque Fundidora

De nuevo es momento de lanzarse a la tierra de la carnita asada para disfrutar de uno de los festivales más diversos de México (a pesar de que tu amiguito rockero repele, jejeje). Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Blink-182, Louis Tomlinson, 30 Seconds to Mars, Imagine Dragons, Placebo… el cartel del Tecate Pa’l Norte 2024 tiene de todo para todos.

Este es el cartel completo de Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Apodaca Group

Abril

Keane

1 de abril, Palacio de los Deportes (CDMX) / 3 de abril, Auditorio Citibanamex (GDL)

¿Pueden creer que han pasado 20 años desde que Keane lanzó el Hopes And Fears? Qué discazo, la neta. Lo mejor es que podremos celebrar el este aniversario del álbum con la banda con un par de shows en vivo para revivir la época dosmilera con toda la nostalgia.

Foto: OCESA.

Royal Blood

2 de abril, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Tras su vibrante presentación en el Corona Capital 2021, Royal Blood vuelve a la CDMX para romperla en grande con un show en el Pabellón del Domo de Cobre. El dúo conformado por Mike Kerr y Ben Thatcher viene además con un discazo llamado Back to the Water Below que, fiel a su estilo, trae una buen carga de rock duro y enérgico que nos volará la cabeza.

Este es el póster oficial del concierto de Royal Blood en CDMX/Foto: OCESA

Men I Trust

2 de abril, Auditorio BB (CDMX) / 4 de abril, Guanamor Teatro Studio (GDL)

Directo desde Canadá, Men I Trust por fin se da una vuelta por nuestro país para un par de shows en solitario (luego de caerle al CC2022), confirmando por qué es una de las bandas más queridas de la escena indie-pop mundial de los últimos años.

Foto: OCESA.

Turnstile

2 de abril, Guanamor Teatro Studio (GDL) / 4 de abril, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes (CDMX)

En los últimos años, hemos visto un importante resurgir de bandas de punk en sus diferentes subgéneros. Y en ese sentido, Turnstile son uno de los proyectos más geniales del hardcore punk. El disco Glow On los encaminó al reconocimiento internacional, tanto que han venido a México a un par de festivales… pero en 2024 por fin toca verlos en solitario.

Póster oficial de los conciertos de Turnstile en México/Foto: OCESA

Blink-182

2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes

Ya andábamos bien preparados para ver a Blink-182 en el 2023, pero una lesión de Travis Barker se cruzó en el camino y un añote nos tuvimos que esperar. Si no pasa nada extraño, ahora sí se nos hará ver al trío para recordar esa inolvidable etapa happy punk, la adolescencia. Y por qué no, disfrutar un poco de las nuevas rolas del disco One More Time…

Estas son las nuevas fechas para los conciertos de Blink-182 en la CDMX/Foto: OCESA

Mitski

4, 5 y 6 de abril, Teatro Metropólitan

Por tercer año consecutivo, Mitski viene a la CDMX… ¡Y nosotros encantados! Solo que ahora, la compositora de origen japonés se rifará tres fechas en el Teatro Metropólitan en lo que prometen ser las presentaciones más íntimas y emotivas jamás ofrecidas en nuestro país, esto como parte de la gira del disco The Land Is Inhospitable and So Are We (que es un material increíble).

Foto: OCESA.

Bruce Dickinson

18 de abril, Teatro Diana (GDL) / 20 de abril, Pepsi Center WTC (CDMX)

Han pasado casi 20 años desde que Bruce Dickinson lanzó su último material discográfico solista, pero eso se acabó. Para el 2024, el cantante británico (que también vendrá más adelante con Iron Maiden) lanzará The Mandrake Project y tiene en la mira un par de shows en México.

Flyer de los conciertos de Bruce Dickinson en México. Foto: OCESA.

Tom Jones

20 de abril, Teatro Metropólitan

Más de cinco años tuvieron que pasar para que el legendario Tom Jones decidiera darse una vuela por la capital mexa. Por supuesto, lo vamos a disfrutar como nunca ya que viene con el Ages & Stages Tour para hacer un repaso de más de seis décadas de trayectoria.

Foto: OCESA

Madonna

20, 21, 23, 24 y 26 de abril, Palacio de los Deportes

Agárrense que la ‘chica material’ viene a la CDMX trae una verdadera fiesta con ella. Sí, Madonna tiene cinco fechas en el Palacio de los Deportes como parte del Celebration Tour que repasará cuatro décadas de música que conforman su legado como la absoluta ‘Reina del Pop’.

Foto: OCESA.

Megadeth

25 de abril, Arena Ciudad de México / 27 de abril, Arena Monterrey

Ahora más que nunca, los fans de Megadeth celebran la vida de Dave Mustaine, quien en años recientes le ganó la batalla al cáncer. Y lo mejor: el legendario líder de la banda está en un punto donde disfruta aún más lo que hace. Toda esa experiencia inspiró parte del disco The Sick, the Dying… and the Dead!, y ya queremos unirnos a esta fiesta thrash metalera.

Flyer del concierto de Megadeth en la CDMX. Foto: cortesía Zignia Live.

Vaivén

27 de abril, Jardines de México (Morelos)

Uno de los regresos más esperados y emocionantes del 2024 será el de Justice. Y sí, México está en el radar del combo francés para unirse al festival Vaivén, donde compartirán cartel con Black Coffee, L’Impératrice, Purple Disco Machine, Lauren Mayberry, NSQK, WhoMadeWho, Kerala Dust, Elderbrook… Fiestota asegurada.

Foto: OCESA

Mayo

Cat Power

17 de mayo, Teatro Metropólitan

Vino en el 2019 al Corona Capital. Luego en el 2022 acompañó al mero Jack White como acto abridor. Y ahora, Cat Power vuelve a México para una presentación totalmente en solitario, con este proyecto llamado Cat Power Sings Dylan, donde ella misma reimagina varias de las canciones más icónicas del ídolo del folk.

Foto: OCESA.

Bombay Bycicle Club

17 de mayo, Auditorio BB (CDMX) / 18 de mayo, Guanamor Teatro Studio (GDL)

Uno de los grandes regresos que dejó el 2023, fue el de Bombay Bicycle Club. La banda lanzó el disco My Big Day (con todo y colaboración de Damon Albarn)… y lo chido del asunto es que los tendremos en la capital mexa y el Guanamor de Guadalajara tras un larguísimo rato e su última visita.

Foto: OCESA

LANY

17 de mayo, Pepsi Center WTC (CDMX) / 19 de mayo, Showcenter Complex (MTY)/ 21 de mayo, Guanamor Teatro Studio (GDL)

Los chicos de LANY saben que en México tienen a una fanaticada poderosa. Y por ello, no es sorpresa que vengan al país por tercer año consecutivo, con tres presentaciones y dispuestos a hacernos vibrar con su más reciente disco A Beautiful Blur.

Foto: OCESA

Afterlife

17 de mayo, Explanada Estadio Akron (Zapopan) / 25 de mayo, Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX)

La gira latinoamericana de Afterlife, el renombrado evento/fiesta de música electrónica que da la vuelta al mundo de la mano de los rifados de Tale Of Us, ahora también llegará tanto a Zapopan. Y en la Ciudad de México, se prepara para realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Foto: OCESA.

Junio

Louis Tomlinson

1 de junio, Autódromo Hermanos Rodríguez (CDMX) / 4 de junio, Auditorio Josefa Ortiz (QRO) / 6 de junio, Arena VFG (GDL)

El fandom directioner debe estar que no se la cree. En el último par de años, tuvimos a Harry Styles, a Niall Horan y ahora, le toca a Louis Tomlinson, quien llega para tres shows en la República Mexicana con el Faith In The Future Tour.

Foto: OCESA

Ringo Starr & His All Starr Band

5 y 6 de junio, Auditorio Nacional

El querido Ringo Starr postergó estas presentaciones en México durante un buen rato, sobre todo por temas de salud. Pero el ex Beatle, que llegará al Auditorio Nacional luego de que Paul McCartney hiciera lo propio en el Foro Sol, está más que listo para regalarnos un par de noches muy especiales en el Domo de Cobre con su All Starr Band.

Foto: OCESA.

Agosto

Peter Hook & The Light

29 de agosto, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Porque nunca es suficiente de Peter Hook & The Light, el legendario bajista y su grupo volverán a la CDMX a un año de haber tocado en el festival The World is a Vampire. Lo chido del asunto: se rifarán tocando las versiones del disco Substance tanto de Joy Division como de New Order.

Foto: OCESA

Septiembre

Metallica

20, 22, 27 y 29 de septiembre, Foro Sol

Metallica siempre es garantía de un show de primera. Y de nuevo, el Foro Sol se prepara para recibirlos con todo su arsenal de clásicos thrasheros, así como con las nuevas rolas del disco 72 Seasons. Serán cuatro noches poderosas, así que no hay excusa para perderse a los amos absolutos del thrash metal.

Foto: OCESA

Octubre

IDLES

1 de octubre, Guanamor Teatro Studio (GDL) / 2 de octubre, Showcenter Complex (MTY) / 4 de octubre, Pepsi Center WTC (CDMX)

Si algo ha dejado muy claro IDLES, es que México es uno de sus países favoritos para tocar. ¿Será su preferido? No lo sabemos, pero vienen por tercer año consecutivo y ahora, con tres fechas en las principales ciudades del país, aprovechando el lanzamiento de su disco Tangk, que ale en febrero del 2024.

Foto: Especial

Noviembre

Iron Maiden

20 de noviembre, Foro Sol

Los vimos en el 2022, pero ya hace falta otra dosis de Iron Maiden. La banda vendrá ahora con el tour The Future Past, con el cual prometen tocar principalmente de los discos Senjutsu y Somewhere In Time, además de canciones que no han tocado en más de 30 años. Así que sí, habrá muchas sorpresas seguramente.

Foto: OCESA.

