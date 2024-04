Lo que necesitas saber: Los hijos de John Lennon y Paul McCartney colaboraron en este temazo que te pondrá nostálgico.

No se hagan que no les da nostalgia, porque se siente esa esencia del Fab Four totalmente. Recientemente, llegó una canción compuesta por James McCartney y Sean Lennon…

Sí, los hijos de los legendarios ex The Beatles se juntaron y armaron una rola genial que segurito va para tu playlist, eh.

James McCartney está regresando con algunos sencillos tras haber lanzado en 2016 su último disco. ¿Se viene algo nuevo? Foto: Getty.

Así la nueva canción de James McCartney y Sean Lennon

Esta si es una colaboración que nos tomó por sorpresa. No es para menos pues esta es la primera vez que el par trabaja juntos en una canción… Y pues nomás de escucharla, como que se antoja que sigan colaborando más seguido.

“Tuve una visión cuando era niño en Escocia, en lo que era un hermoso día de verano… Al soltarme, vi en mi mente a mi verdadero amor. ‘Primrose Hill’ se trata de ponerme manos a la obra y encontrar a esa persona“, dijo el hijo de Paul McCartney en sus redes sociales.

Sean Lennon ayudó en la composición y escritura de “Primrose Hill”. Foto: Getty.

“Primrose Hill” justamente llega como sencillo de James, mientras que Sean Lennon colabora con algunos coros, además de la composición y la letra de la canción. Además, esta es la segunda canción nueva que McCartney lanza en lo que es su regreso a la música; no ha lanzado un disco desde el 2016.

Y nomás para seguir con toda esa nostalgia, esta rola llega a un año del lanzamiento de “Now And Then”, la llamada última canción de The Beatles de la que les contamos la historia por acá.

¿Será que James McCartney esté planeando sacar un nuevo disco? Estaremos esperando más sencillos y un anuncio oficial. Veremos qué tal sale todo. Mientras, acá les dejamos “Primrose Hill” para que la escuchen si no lo han hecho.

