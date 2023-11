Lo que necesitas saber: Los Beatles estrenan después de 28 años una nueva canción

Los Beatles son una máquina de entretenimiento infinita. Han pasado 53 años desde su separación y hoy seguimos hablando con el mayor de los entusiasmos de su obra. Siempre hay alguna novedad que mantiene viva esa llama. Un relanzamiento por aquí, un disco nuevo de Paul o Ringo por allá, que su circo en Las Vegas, que su documental de Disney… En fin… siempre hay algo. Pero cuando cualquier grupo o músico habla de regresar con música nueva, la cosa cambia completamente. La novedad, siempre es un exámen que pone a prueba el talento y la capacidad de sorprender pero sobre todo, conectar. Si algo sabían hacer Los Beatles es precisamente conectar.

Cuando eran un grupo en activo, cada uno de sus lanzamientos era un evento de gran importancia. El mundo se detenía para escuchar lo que tenían que decir y analizaba cada segundo e instrumento que salía de las bocinas. Escuchar por primera vez cada uno de sus sencillos o discos, era observar el futuro y conocer nuevas posibilidades tecnológicas. No fue casualidad que de manera -casi- literal Brian Wilson haya enloquecido al reproducir por primera vez el Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band o que Roger Waters (con el mismo álbum) tuviera que orillarse en una carretera británica desde su automóvil para asimilar lo que acababa de escuchar. Debió ser una experiencia única.

A muchos de nosotros, no nos tocó vivir a los Beatles en tiempo real. Los Beatles hoy para millones, son un grupo que ha sido heredado por nuestros abuelos, padres o nuestros tíos. Un grupo que existe y se ha magnificado por todas las razones que les puedan venir a la mente: Por lo caricaturesco de sus rostros, por sus personalidades estereotipadas, por ser las figuras arquetípicas y perfectas de los años 60, o bien, por haber hecho la música más bella, creativa y moderna del siglo XX. Puro cliché, sí.

Pero detrás de todo cliché siempre existe una gran verdad. Lo que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr representaron durante sus años de gloria, fue algo mucho más importante que la música en sí. Lo que estos hombres lograron articular durante los 13 años que estuvieron juntos, fue la visualización del alcance real que puede tener una simple canción pop. El mundo enloqueció al ver que un grupo de chicos podía ser al mismo tiempo gracioso y cínico, organizado y determinado, y encima de todo ello, que pudieron establecer y mantener un lazo de hermandad envidiable. Los Beatles se convirtieron en el ideal al que todo artista espera imitar -al menos- con un poco dignidad; y es gracias a esa imitación e influencia que hoy la música, el arte y finalmente el mundo -aunque se lea un poco cursi- es un lugar mejor.

La gran paradoja es que ‘Now and Then’, La Última Canción de los Beatles ha sido dada a conocer en un mundo que parece desmoronarse y ser arrasado por guerras y fenómenos naturales inéditos. Un casete que tiene más de 40 años de existencia, ha regresado de forma efectiva a Los Beatles y nos ha dado la oportunidad a millones de volver a sonreír aunque sea por 4 minutos…

El origen de Now And Then.

En 1994, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr comenzaron a trabajar una serie de cassettes que fueron entregados por Yoko Ono para el proyecto de The Beatles Anthology con el objetivo de intentar completar algo nuevo. Dicho proyecto, contemplado como un lanzamiento de 3 volúmenes en audio y 10 horas en serie documental, era el pretexto ideal para dar a conocer material inédito. Con esa idea en mente, los Beatles sobrevivientes, Harrison, McCartney y Starr comenzaron la revisión de los demos de Lennon. El contenido de los cassettes tenían 4 canciones no terminadas: ‘Free as a Bird’, ‘Real Love’, ‘Grow Old with Me’ y ‘Now and Then’. Las primeras dos fueron las elegidas para el proyecto y publicadas en el volumen 1 y volumen 2, respectivamente. El problema llegó cuando el turno para entregar algo nuevo en el tercero los encontró con las manos vacías. Entonces, regresaron a las cintas. ‘Grow Old with Me’ fue nuevamente rechazada porque había aparecido de manera póstuma en el álbum de Lennon, Milk & Honey y entonces… quedó ‘Now and Then’.

Al intentar replicar el proceso de las dos primeras canciones junto a Jeff Lynne, líder de la Electric Light Orchestra y productor de ‘Free as a bird’ y ‘Real Love’, la frustración llegó desde un aspecto técnico: el casette tenía un hiss imposible de eliminar y el piano mismo de Lennon, opacaba su voz. A pesar de ello, según palabras de Jeff Lynne, McCartney, Harrison y Starr decidieron trabajar para intentar completarla pero rápidamente fue vetada por Harrison. Los argumentos además del hiss, eran dos: “el título no era muy bueno y necesitaba además, mucha más elaboración…”. Y como los Beatles eran una democracia, no se discutió más la decisión.

2023: Peter Jackson y La Última Canción de los Beatles

En una declaración que acompaña el anuncio de ‘Now and Then’ este 2023, la viuda de George, Olivia Harrison dijo:

“En 1995 después de trabajar la pista, George sintió que los problemas técnicos del demo original eran insuperables y eso impedía concluir la canción con un nivel lo suficientemente alto. Si él estuviera hoy aquí, Dhani (su hijo) y yo sabemos que se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación”

El obstáculo principal del veto por parte de George Harrison, Peter Jackson lo pudo superar gracias a la tecnología que él junto con Apple Corps desarrollaron para el documental Get Back. Lo que Jackson hizo fue crear un software que pudiera reconocer voces, elementos e instrumentos para después, con una instrucción preprogramada, aislarlos y separarlos. Esa tecnología fue por ejemplo, la que permitió que las conversaciones de los Beatles en Get Back pudieran ser escuchadas o restauradas —¿recuerdan esa charla privadisima en la que Lennon y McCartney discuten el futuro de los Beatles tras la partida de Harrison?–, pero además, musicalmente hablando, dicha innovación ha permitido que las canciones de los Beatles puedan “demezclarse” y así crear pistas multitrack aún cuando en las grabaciones originales, estas no existan.

Dicho software ha dado grandes resultados al menos para todos los productos Beatle que se han dado a conocer desde 2021. Mencionamos ya Get Back, pero posteriormente hemos reconocido nuevos elementos en las nuevas ediciones de Revolver o incluso, en la actual gira de Paul McCartney ‘Got Back’ donde ha sustraído la voz de John Lennon para interpretar con él ‘I´ve got a Feeling’.

El cassette demo de Now and Then entonces, fue procesado a través de este software y la voz turbia con hiss, opacada además por el piano del mismo Lennon, quedó completamente limpia, brillante y restaurada. El trabajo detrás de ella fue complejo y proviene de la conocida ambición de Paul McCartney por llevar el nombre de los Beatles a un nivel mucho más alto. La producción es atribuida a él mismo junto a Giles Martin (el hijo del productor original de casi todas las canciones del cuarteto), y toca la mayoría de los instrumentos a excepción de la percusión de Ringo Starr, el piano de John Lennon y la guitarra rítmica de George Harrison proveniente de las sesiones originales de mediados de los 90.

¿Podemos considerar a ‘Now and Then’ como una verdadera canción Beatle?

Sí, pero aclaremos primero algunos puntos. ‘Now and Then’ será objeto de extensas discusiones y debates respecto a la utilización de la tecnología para restaurar voces o elementos de artistas ya fallecidos (ojo: no estamos hablando en este caso de inteligencia artificial), pero esto también marcará paralelamente un hito positivo en la industria musical. Lo que los Beatles sobrevivientes hicieron junto con Sean Lennon, Olivia Harrison y Peter Jackson fue algo completamente ético, valioso y sobre todo, artístico. La utilización de un software puede ser un factor para tergiversar el verdadero valor de esta canción.

Su aporte al mundo de la música, tanto en el pasado como en el presente, siempre estuvo estrechamente relacionado con los avances tecnológicos. Hace casi 30 años con ‘Free as Bird’ y ‘Real Love’, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y Jeff Lynne quisieron innovar y también superar sus propios obstáculos emocionales; imaginar que la esencia de John Lennon era mucho más importante y que su desaparición física no debería impedirles continuar.

En 2023, ‘Now and Then’ expone algo superior: el significado que cada uno de estos personajes ha tenido en la vida de millones. Los Beatles como un elemento básico de la conciencia humana contemporánea y las despedidas definitivas.

Una Última Canción de Los Beatles a pesar del panorama desolador que vemos en el horizonte. ¿Cuántas posibilidades de música nueva bajo el nombre “Beatles” existían hace 2 o 3 años en medio de una terrible pandemia?

Parafraseando a Paul McCartney, qué afortunados fuimos de haber tenido a estos hombres en nuestra vida…

