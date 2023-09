Lo que necesitas saber: La banda liderada por Chino Moreno podría lanzar su próximo disco en el 2024.

Es momento de ir armando la agenda de lanzamientos musicales del año que viene. Y en ese sentido, parece que un nuevo disco de Deftones se mira en el futuro cercano.

Como recordarán, el último disco que lanzó la banda fue Ohms que aunque no lo crean, ya tiene tres años de haberse publicado. Y bueno, luego de una pandemia de por medio, todo indica que Chino Moreno y compañía están lista arrancar una nueva etapa en su trayectoria.

Chino Moreno.

El nuevo disco de Deftones llegaría en el 2024

Por supuesto que es muy pronto para decirlo, porque aún no hay detalles grandes (alguna portada, sencillo promocional, etc) sobre el siguiente discográfico de Deftones. Pero en una de esas, igual y no tardan en mostrarnos algo de música nueva.

¿A qué nos referimos? Bueno, pues resulta que el guitarrista Steven Carpenter platicó recientemente con el podcast Gnostic Academy (vía Blabbermouth) y entre otras cosas, confirmó que la banda ya lleva unos meses trabajando en el nuevo álbum con el productor Nick Raskulinecz.

Steven carpenter.

Carpenter mencionó que si bien el proceso de composición y producción ha sido un poco pausado, todo va bastante bien. “ya tenemos cosas en marcha y estamos en un buen momento ahora mismo…” contó el músico.

Según las declaraciones del guitarrista, el plan es que el nuevo disco de Deftones esté listo para lanzarse durante la próxima primavera o en el verano. “No hay nada oficial, aún no hay una fecha, pero ese es nuestro objetivo”, agregó.

Steven Carpenter reveló que Deftones lanzarían su nuevo disco en la primavera o verano del 2024.

Por ahora, Chino Moreno está lanzando música con Crosses

Bueno, mientras esperamos el siguiente lanzamiento discográfico de Deftones, uno de sus miembros nos sigue compartiendo algo de música con otro proyecto. Como ya lo leyeron arriba, el vocalista Chino Moreno ha estado trabajando con Crosses y lanzarán un disco titulado Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.

El disco, que será su primer material de larga duración en nueve años, se lanzará el 13 de octubre y entre otras cosillas curiosas, contará con una colaboración con Robert Smith. Aquí el tracklist.

1. Pleasure

2. Invisible Hand

3. Found

4. Light as a Feather

5. Pulseplagg

6. Runner

7. Big Youth (feat. El-P)

8. End Youth (Reprise)

9. Last Rites

10. Ghost Ride

11. Grace

12. Eraser

13. Natural Selection

14. Girls Float † Boys Cry (feat. Robert Smith)

15. Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.

Portada del nuevo disco de Crosses.

