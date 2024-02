Lo que necesitas saber: La banda liderada está adelantando detalles de lo que será su nuevo material discográfico... o eso parece.

Han pasado prácticamente cinco años desde que Ezra Koenig y compañía nos dieron Father Of The Bride. Desde entonces, los fans andan esperando con ansias un nuevo disco de Vampire Weekend… y luce a que se les va a hacer la buena.

La banda está dando pistas y otros detalles de lo que será un quinto material discográfico de larga duración. Eso sí, todavía hay bastante misterio al respecto, pero ya es momento de emocionarse.

Imagen de Vampire Weekend en un concierto. Foto: Getty.

Una pista sobre el título del nuevo disco de Vampire Weekend

¿Recuerdan cuando la banda empezó a hacer teasers de Father Of The Bride? Sí, por allá entre 2018 y 2019, Vampire Weekend publicaba en redes y dejaba pistas con las iniciales ‘FOTB’ antes del lanzamiento del disco.

Y bueno, parece que están aplicando algo similar en esta ocasión. El grupo neoyorquino ha lanzado algunas publicaciones en redes sociales donde se pueden ver las iniciales ‘OGWAU’.

Por ahí, también se puede escuchar algo de música. ¿Será también un guiño a alguna canción próxima a salir? No lo sabemos, pero en una de esas sucede, eh. Aquí pueden ver el teaser recién publicado.

¿Qué significarían las iniciales ‘OGWAU’?

Era obvio que los fans no se iban a quedar de brazos cruzados ante la revelación de las iniciales. Y tan pronto como apareció la primera pista, la gente siguió indagando a fondo sobre lo que podría ser el título del nuevo disco de Vampire Weekend. Pero vamos por partes…

Si nos dirigimos al sitio web oficial de la banda, podremos ver que la página está adornada con una foto de un viejo tren o metro, con una persona de espaldas en primer plano viendo hacia el horizonte.

Así luce el sitio web de Vampire Weekend. Foto: Captura de pantalla.

Dicha imagen pertenece al fotógrafo Steven Siegel, quien tiene publicado en su cuenta de Flickr un álbum con una sesión de fotos de un depósito de chatarra. La sesión fotográfica lleva por nombre The Subway Dream, y fue tomada entre 1988 y 1990 en la ciudad de Jersey.

Si le echan un ojo a fondo a las fotografías que ahí aparecen, encontrarán una de una persona dentro de un vagón sosteniendo un periódico donde se lee el encabezado Only God Was Above Us, lo que correspondería a las iniciales ‘OGWAU’ que vimos primero en el teaser de redes sociales de Vampire Weekend.

Por supuesto, aún no se ha confirmado oficialmente este detalle, pero parece bastante obvio que ese sería el título oficial del álbum. ¿Qué tal, eh?

La galería de fotos de Steven Siegel en Flickr, donde se puede ver la referencia a las siglas ‘OGWAU’. Foto: Captura de pantalla.

Posible fecha de lanzamiento y tracklist

Lo malo: no se ha revelado alguna fecha de lanzamiento exacta para el nuevo disco de Vampire Weekend. Sin embargo, la banda estuvo mandando boletines a los fans que compraron las ediciones de vinilo de Frog on the Bass Drum lanzadas el año pasado.

En aquellos boletines, mencionaban que el nuevo álbum estaba listo para salir en este 2024. Así que, cuando menos, sabemos que el material sí llegará en este año. Agárrense que se siente cada vez más cerca un primer sencillo…

¿Emocionados o qué onda? Checa aquí nuestro conteo con mejores rolas de Vampire Weeekend hasta el momento.

