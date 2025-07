Lo que necesitas saber: 'Definitely Maybe' de Oasis esconde algunos detalles en su portada que ayudaron a cimentar la identidad de grupo. Aquí, repasamos esos secretos.

Alguna vez te has preguntado, ¿qué es lo que ven los integrantes de Oasis en la televisión que aparece en la portada de Definitely Maybe?

La imagen que recubre el disco debut del grupo lanzado en 1994, esconde muchas curiosidades que no solo muestran un trabajo minucioso de arte gráfico. La portada también ayudó a cimentar la identidad de los Gallagher y compañía para entender más a fondo su legado como uno de los actos definitivos del britpop…

Portada del Definitely Maybe de Oasis. Foto: Creation Records/Sony Music.

7 secretos explicados en la portada de ‘Definitely Maybe’ de Oasis

Ahora que si no eres tanto de ver videos, acá te desmenuzamos el dato de la portada de Definitely Maybe de Oasis así, de rapidito…

1. La inspiración de la portada, gracias a una imagen de The Beatles

Un detalle importante es que, en la portada de Definitely Maybe, los miembros de Oasis se ven posando de manera casual, muy natural. La idea de que no hicieran poses elaboradas o ‘más actuadas’ se debe a que se inspiraron en una imagen de The Beatles.

Según recopila la BBC, se trata de una imagen que aparece en el disco recopilatorio A Collection of Beatles Oldies (conocida también como But Goldies!), donde el cuarteto de Liverpool es retratado pasando el rato en una estancia sin hacer nada especialmente espectacular; todo se ve muy natural y sin pretensiones.

Portada del recopilatorio de The Beatles. Foto: Especial.

2. La pose de Liam Gallagher

Sí, dijimos que en la portada de Definitely Maybe la idea era que los integrantes aparecieran lo más casual y natural posible… pero quizá Liam Gallagher sí aparece en una pose un poquitito más ‘actuada’.

Liam está recostado en el centro de la sala de estar, con los brazos entrelazados como si fuera una momia. Eso se debe a una visita que la banda y Spencer Jones hicieron al Museo de Manchester, donde vieron una exposición de Egiptología.

Liam Gallagher en la época de ‘Definitely Maybe’. Foto: Getty Images

3. ¿Qué es lo que ve la banda en la televisión?

Otro detalle imperdible de la portada de Definitely Maybe es que la mayoría de los miembros de Oasis aparecen viendo una televisión. Y no… no están viendo un partido de alguno de los equipos de Manchester ni algún concierto de The Beatles.

En realidad, están viendo The Good, The Bad and The Ugly, aquella icónica película de 1966 protagonizada por Clint Eastwood. ¿Por qué específicamente esa cinta? Bueno, pues porque es la favorita de Noel Gallagher.

Clint Eastwood en ‘The Good, The Bad and The Ugly’. Foto: Especial.

4. La composición de la portada y su inspiración en un cuadro renacentista

Este dato le gustará especialmente a los fotógrafos y diseñadores. Y es que la composición de la portada de Definitely Maybe de Oasis retoma un encuadre inspirado en la pintura Retrato de Arnolfini de Jan Van Eyck.

Aquella pintura también tiene pequeños easter eggs (por llamarles de alguna manera, jeje) como un perrito, unas sandalias, un espejo y otros detalles pequeños pero importantes… Y por supuesto, la banda de Manchester integró en su portada elementos similares, lo que nos lleva al siguiente punto.

Retrato de Arnolfini de Jan Van Eyck. Imagen: Getty.

5. Las copas no tiene vino tinto…

Cualquiera se iría con la finta de que las copas que se ven en el suelo tienen vino tinto. El color del líquido nos ayuda a reforzar esa idea de que esa bebida… pero no lo es.

En realidad, el líquido que se ve en las copas de la portada del disco debut de Oasis es Ribena diluida, un concentrado de grosella negra que se diluye en agua para consumo.

Para hacer este dato más curioso: no se usó vino para la fotografía de la portada ya que en las cámaras análogas de aquella época, por alguna razón, la bebida aparecía en negro.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Reddit.

6. Fotos de futbolistas en la portada de ‘Definitely Maybe’ de Oasis

Como dijimos, la portada de Definitely Maybe de Oasis, siendo el disco debut de la banda, ayudó a presentarlos y a conocerlos más a detalle. Y es a partir de esa imagen que descubrimos el fanatismo de los integrantes por el fútbol.

Por ahí en un rinconcito cerca a la chimenea en el lado derecho de la imagen, se puede ver una foto de Rodney Marsh, jugador de culto del Manchester City, el equipo de toda la vida de Noel, Liam y Guigsy.

Más arriba en la portada, cerca de la ventana, aparece una foto de George Best, leyenda del Manchester United y de fútbol británico. La foto de Best aparece justo a lado de Bonehead ya que él es el único miembros de Oasis que es hincha del United.

Rodney Marsh. Foto: Pinterest.

George Best. Foto: Pinterest.

7. La foto de Burt Bacharach

Si nos pasamos al lado izquierdo de la portada de Oasis, justo en el sillón donde está sentado Noel Gallagher, podremos ver una foto de Burt Bacharach. La inclusión de este detalle no es fortuita pues este es uno de los artistas favoritos del guitarrista de Oasis.

Burt Bacharach. Foto: Getty.

