Lo que necesitas saber: Repasamos 5 canciones que Liam Gallagher escribió (o aportó algún detalle importante más allá de cantar) en Oasis.

Noel Gallagher fue el compositor principal de Oasis. Pero, ¿y Liam qué onda? Aunque usualmente no se le reconoce mucho como compositor en la historia de la banda, lo cierto es que el menor de los Gallagher sí tuvo injerencia en más canciones de las que se le recuerda.

Así que en esta entrega del Almanaque Musical de Sopitas.com, repasamos 5 canciones que Liam Gallagher escribió en la banda… o en las que al menos aportó algunos detalles importantes para su creación. Checa los videos acá abajito en TikTok y en Instagram.

5 canciones para de mostrar que Liam Gallagher merecía escribir más en Oasis

Si no eres tanto de ver en video, entonces sigue leyendo que por acá te dejamos nuestra selección de canciones chidas de Liam Gallagher que escribió en Oasis.

1. “Columbia”, la canción de Oasis por la que Liam Gallagher no recibió el crédito merecido

Como señala Far Out Magazine, las primeras versiones de “Columbia” nacieron durante los primeros días de Oasis; esos tiempos en los que la banda se hacía llamar The Rain, justo cuando Noel Gallagher ni siquiera formaba parte del grupo (aunque los iba a ver a sus shows y, dicen por ahí, se planeaba que fuera su manager).

The Rain tenía una melodía con la que Liam Gallagher acostumbraba a subir al escenario al inicio de los shows. Esa melodía surgió en los ensayos y fue el propio Liam el que había desarrollado la progresión melódica.

Liam y Noel Gallagher. Foto: Getty.

Luego, algunos esbozos de letras surgieron con la ayuda de The Real People, la banda que es considerada mentora de Oasis y que les ayudó a escribir muchas canciones de lo que sería eventualmente el disco debut Definitely Maybe.

Eso sí, después de que se integrara Noel Gallagher, la canción pasó por algunos cambios… y cuando la banda publicó su álbum debut, las aportaciones de The Real People y Liam Gallagher en canciones como “Columbia” no recibieron créditos. Pero sin duda, este es uno de esos temas en los que el hermano menor merece más reconocimiento.

2. “Don’t Look Back In Anger” y el origen de Sally

Sí, Noel Gallagher la compuso y él mismo la canta. Sí, el guitarrista también ha dicho mil veces que la Sally que menciona en la canción en realidad no está basada en nadie de la vida real que él conozca. Y sí, también se ha dicho por ahí que podría ser una referencia a “Sally Cinnamon” de The Stone Roses.

Como pueden ver, hay una variedad de versiones sobre quién es o de dónde surgió ese personaje femenino. Pero lo que casi no se cuenta, es que probablemente Noel tomó como referencia una frase producto de una confusión de Liam Gallagher.

Así lo reveló el guitarrista en una entrevista del 2007 con Uncut Magazine (vía American Songwritter). Según esto, Noel estaba haciendo una prueba de sonido antes de un concierto en Sheffield y ahí, estaba cantando una primera versión de lo que era “Don’t Look Back In Anger”, la cual aún no estaba terminada.

Entonces, Liam escuchó la prueba de sonido de su hermano. “¿Estás cantando ‘So Sally can wait’?”, le preguntó el hermano menor al mayor. A Noel le gustó mucho cómo sonaba esa frase y de inmediato la incorporó a la canción, misma que ––según dice–– terminó de componer regresando al backstage tras el soundcheck.

3. “Songbird”, la mejor canción que ha escrito Liam Gallagher (según Noel)

Liam Gallagher puede parecer un chico rudo, pero también era capaz de hacer canciones absolutamente melosas. Una de ellas es “Songbird”, del disco Heathen Chemistry, la cual se rumora escribió inspirado en su entonces prometida, Nicole Appleton.

“Escribí eso como algo único… Estaba en Francia en esta maldita mansión enorme, haciendo nuestro álbum. Salí un día, me senté debajo de un árbol, tuve un momento bíblico y eso fue todo. Me tomó tres minutos y creo que escribí todas las palabras allí mismo”, dijo Liam en alguna entrevista recogida por Radio X.

A pesar de que ese disco pesa con la carga de no ser de los favoritos de la banda o sus fans, Noel Gallagher piensa que es la mejor canción que Liam ha escrito jamás. “Se convirtió en algo acústico que creo que es perfecto…. lo irónico de esa canción es que él ni siquiera la toca ahora”, dijo Noel en una entrevista del 2021.

4. “Little James” y la inspiración de Liam Gallagher cuando era padrastro

Esta es la primera de las canciones de Oasis donde Liam Gallagher recibe créditos como escritor. Y bueno, aunque aparece en el criticado Standing On The Shoulder Of Giants (que honestamente ha sido mucho mejor valorado con el paso del tiempo), el disco tiene momentos destacados como este.

En su momento, Liam declaró que intentó componer un tema similar a “Hey Jude” de The Beatles o “Beautiful Boy” de John Lennon. Y muchos años después, ya como solista, reveló que la compuso inspirada en Jim Kerr, quien a finales de los 90 era su hijastro producto de su relación con la actriz Patsy Kensit.

Dato curioso: Jim Kerr es hijo de James Kerr, el líder de Simple Minds.

5. “I’m Outta Time”… ¿y el punto cúspide de Liam Gallagher como escritor en Oasis?

Los discos de los 90 de Oasis fueron tan pero tan buenos, que a veces es difícil apreciar los que hicieron en los 2000. Es cierto que Dig Out Your Soul probablemente no esté entre los discos más aclamados de la banda… pero el tiempo le ha hecho justicia (en medio de la nostalgia por su larga ausencia hasta la reunión del 2025).

Ese disco también marcó lo que muchos consideran la confirmación de Liam como un compositor capaz que luego de muchos años, por fin pulió su forma de escribir. La canción también fue considerada una especie de homenaje a John Lennon, tanto a nivel de producción como por la referencia con la que cierra.

Portada de ‘Dig Out Your Soul’. Foto: Especial.

Y es que si no lo recuerdan, Liam Gallagher decidió agregar algunos fragmentos de una de las últimas entrevistas que Lennon dio antes de morir. “Soy un gran fan de John Lennon y tiene un poco de su vibra, así que pensé que tenía que encontrar un poco de él hablando. Así que revisamos todas estas entrevistas antiguas, esa fue la primera que encontré, y simplemente funcionó“, dijo el cantante (vía Genius).

En general, ese disco parecía un regreso a las formas noventeras de Oasis, ahora con ese agregado de Liam como compositor (sin dejar relegado por supuesto a Noel). Pero qué irónico, ¿no? Ahora que el menor de los hermanos ampliaba su papel de relevancia en lo creativo, ‘se le acabó el tiempo’ (como se titula la rola) porque la banda se separó un año después de la salida del disco.

