Tutti Frutti: Oasis y el fin de semana que marcó al Brit-pop

¡Tutti Frutti tiene un Newsletter! Además del podcast de todos los lunes, Sopitas escribe un mail que manda todos los jueves donde encontrarás textos como éste. Suscríbete en 3 segundos poniendo tu mail en el cuadro de aquí:

Hace algunos años se estrenó el primer documental de Oasis, ¿lo recuerdan? Enfocado principalmente en los 3 primeros años de la banda, nos hizo salir del cine diciendo “Caray, ¡qué buenos eran!”, pero algo faltaba en ese primer documental, algo que parece que Knebworth 1996, el nuevo documental sobre Oasis, va a resolver.

Es imposible recordar la música que sonaba en 1996 y no verla impregnada de lo que hoy llamamos brit-pop y ese movimiento tuvo un pico, ese pico es Knebworth y por fin hay un documental que promete explorar todos los rincones de lo acontecido aquí.

Hay muchísimas bandas de esa era que siguen sonando hasta el día de hoy o que incluso siguen activas, pero por más bandas que lo hayan intentado, por más discos que hayan vendido, por más conciertos que hayan dado… Ninguna banda logró lo que Oasis logró aquel fin de semana del 10 y 11 de agosto de 1996 en Knebworth.

A 25 años del evento, es fácil ver lo acontecido ahí como el punto más alto del brit-pop y fácilmente como uno de los conciertos más importantes de la historia.

Con esa importancia, era obvio que un documental estaba en turno y el encargado de contar la historia de ese mágico fin de semana es Jake Scott quien en 1995 también dirigió el video de Morning Glory para Oasis.

Los conciertos de Knebworth ocurrieron apenas pasados 2 años de que Oasis había lanzado su debut Definitely Maybe, 2 años y ya estaban siendo headliners de un concierto que hasta la fecha sigue siendo el concierto con mayor demanda en la historia del Reino Unido.

Los datos son una locura.

Fueron 250 mil personas a lo largo de 2 noches quienes estuvieron presentes, sin embargo fueron más de 2.7 millones de personas las que marcaron a la línea dedicada para comprar boletos de Knebworth. ¡2.7 millones de personas!

Por supuesto que los boletos disponibles se acabaron en minutos y estamos hablando de una época donde era de hablar por teléfono para tratar de conseguir entradas y esperar lo mejor, no existían las facilidades que dan hacerlo desde una página de internet.

¡Qué buenos eran Oasis!

1 de cada 20 personas en Inglaterra intentaron conseguir boletos para ver a Oasis en Knebworth, ese dato te vuela la cabeza… así de populares llegaron a ser.

Con esos datos, es fácil ver que pudieron haber hecho ese concierto 20 veces y cada noche hubiera sido sold-out, por alguna razón Noel se negó a hacer eso y se quedó en 2 noches que nunca se olvidarán, tal vez fue la mejor decisión.

Mientras se grababa el documental, todos empezaron a notar algo extraño. La banda y las personas más cercanas a la banda como su fotógrafo, su crew y algunos familiares no recuerdan lo sucedido mientras Oasis tocaba y ya sé que tratándose de ellos uno pensaría que andaban hasta las orejas, pero Jake Scott jura que no, que no había forma de que hicieran lo que hicieron sin estar sobrios.

Con la llegada del documental, la pregunta que todos tenemos en la cabeza (pero que ya nos da miedo hacer) resurge: ¿Habrá reunión de Oasis? ¿El documental habrá movido alguna fibra sensible en Noel?

Jake Scott dijo: “No tengo una respuesta para eso, pero espero que sí… Se siente como la oportunidad para que suceda, ¿no?”

Esta semana en Tutti Frutti Podcast:

Ya teníamos tiempo queriendo grabar este episodio de Tutti Frutti contando la historia de Gustavo Cerati, pero queríamos hacerlo especial, enfocarnos en las partes que no tienen tantos reflectores como en sus días de Soda Stereo, por eso nos enfocamos en los últimos 15 años de su vida. Uno de mis episodios favoritos: