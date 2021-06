Octavio the Dweeb: Cuando el rock, pop y lo-fi se mezclan con dos culturas

En la actualidad, tenemos un montón de casos de jóvenes artistas que sin temor a nada, expresan a través de sus canciones lo que sienten y piensan. Ejemplos hay muchos y podríamos dedicar varias notas para hablar de ellos, pero hoy queremos hablar de Octavio the Dweep, un chico que sin duda es muy especial, pues además de tener rolas con mensajes muy positivos y con los cuales cualquiera podría identificarse, también tiene una historia peculiar.

Con apenas 20 años, este joven originario de México pero radicado en Estados Unidos, se ha ganado un lugar dentro de la escena musical independiente del país vecino por muchas razones. Entre ellas podemos citar la conexión única que logra a través de sus canciones y sobre todo, que más allá de algunos obstáculos que la vida le ha puesto, sigue siendo una persona optimista y con ganas de compartir esas ideas a quien lo escucha.

¿Quién es Octavio the Dweeb?

Octavio Herrera nació en Monterrey, Nuevo León. Aunque es mexicano, a los cinco años se mudó junto a su familia a Louisville, Kentucky, donde aprendió a hablar inglés y rápidamente se fue adaptando a aquella cultura. Como todos los niños, creció escuchando la música que sus padres ponían en casa, aunque con el paso del tiempo empezó a prestarle atención a otros géneros, creando una mezcla entre sus raíces y el nuevo mundo que estaba explorando.

A los 14 años aprendió por sí mismo a tocar la guitarra que su padre había abandonado, viendo un montón de videos y tutoriales en YouTube. Sus influencias incluyen una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, incluidos Dominic Fike, Queen y Tyler The Creator, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, Keane o Fun.

Sin embargo, fue durante un verano –en el que estaba aburrido y sin nada qué hacer– cuando descubrió que freestyle y gracias al apoyo de su mejor amigo –quien lo animó a componer de verdad–, Octavio comenzó a componer sus primeras rolas, mezclando todo lo que a él le gustaba.

Un momento que cambió su vida para siempre

Eso sí, cabe aclarar que en un inicio, Octavio the Dweeb grababa sus canciones con lo más básico y con las cosas que tenía a la mano, como su iPhone y unos audífonos de Xbox. Así, subió sus primeros temas a Soundcloud, donde lento pero seguro, tuvo la atención de varias personas dentro de esa red social, aunque un suceso en su vida hizo que esto que él consideraba como un hobby se convirtiera en algo serio.

Resulta que a los 16 años y debido a la situación migratoria de sus padres, Octavio no pudo conseguir un trabajo en Estados Unidos. Es por eso que aprovechando el tiempo libre que tenía y para aprovecharlo al máximo en lugar de pasar el rato sin hacer nada, se dedicó a componer canciones en casa, pero en un inicio sus letras y rimas iban de los temas típicos del rap; ya saben, fanfarronear y decir que él era el mero mero para improvisar.

Componer música real

Sin embargo, Octavio se cansó rápido de escribir barras de ese estilo y se dio cuenta que la manera en que podía crear canciones honestas era hablar sobre lo que le pasaba en su día a día, plasmar con la música su vida real. Es por eso que este joven decidió relatar todo lo que le sucedía, desde ser engañado por su ex hasta hacer algo más grande que ir a la universidad, conseguir un trabajo y buscar un plan de jubilación. Sin duda, algo más interesante.

Con esta idea y sobre todo con muchas ganas de sobresalir, este chico se presentó a sí mismo como Octavio y en 2018 publicó su sencillo debut, “Life2Live”. En su cuenta de Instagram, este artista dijo que la canción era muy importante para él porque “trata de hacer lo que tú quieras hacer y no importarte las opiniones de los demás. Este es el primer paso para seguir mi sueño y hacer lo que quiero”. Una verdadera declaración de intenciones.

Octavio empezó a lanzar sus primeras rolas

Para ese mismo año, Octavio lanzó otra rola más, “4LETTERWORD!!”. A diferencia del sencillo anterior, esta rola habla de las relaciones y de lo duro que es perder a alguien que jamás creíste que se iría de tu vida, pero de alguna manera también intenta darte aliento para superarlo poco a poco. Así se la pasó durante un buen rato, estrenando un montón de canciones como singles entre 2019 y gran parte de 2020.

Así pudimos escuchar canciones como “Karma”, “Love Me Please”, “Once Again” y “This Is What Remembering Feels Like”. Pero Octavio logró llamar la atención de la crítica y más personas en redes sociales con “Don’t Dream It’s Over”, que combina la voz de esta joven con un beat relajado y un piano que desde el primer segundo transmite melancolía. Una de esas rolas que simplemente te hacen sentir mejor con tan solo escucharla.

Presentando su EP debut

Aprovechando la popularidad que había ganado en el internet de las cosas, Octavio continuó lanzando rolas para todas las personas que lo escuchaban en 2020. Justo cuando el coronavirus se convirtió en pandemia, nuestro joven artista aprovechó el tiempo de encierro para presentar “Aftertaste” y “Nineteen (Sad For No Reason)”. Pero lo que no sabíamos es que mientras todo esto sucedía, él comenzó a planear un material discográfico.

Para arrancar el 2021, el músico mexicoamericano estrenó “Someday I’ll Be Happy”, una canción que habla sobre lo importante que es cuidar nuestra salud mental para poder ser felices, aunque también presentó una versión en español para que su mensaje llegara al público mexa y gringo. Finalmente después de muchos años de esfuerzo y dedicación a la música, bajo el apodo de Octavio the Dweeb lanzó su EP debut, Dweeb Tapes.

Este joven se presentará en la tierra que lo vio nacer

En este álbum de corta duración, Octavio reúne todas las canciones que ha compuesto a lo largo de todos estos años y culmina un momento importante para él. Sin embargo, este chico no para de crear cosas, pues este mismo año regresó con “Slow Drag”, una rola pegajosa que nos motiva a seguir adelante y a hacernos ver que a pesar de que las cosas se vean complicadas, no es el fin del mundo, pues solo basta con tomar un respiro para continuar.

El 2021 pinta muy bien para Octavio the Dweeb, pues gracias a que los casos de coronavirus están disminuyendo en gran parte del mundo –incluido México–, este joven tendrá chance de presentarse en la tierra que lo vio nacer, pues aparece como uno de los actos para el festival Pa’l Norte, donde comparte cartel con Foo Fighters, Tame Impala, The Kooks, The Whitest Boy Alive y un montón de talento local y de Latinoamérica (ACÁ les dejamos el lineup).

¿Qué es lo que hace espacial a Octavio the Dweeb?

Vivimos en una época donde los jóvenes no tienen miedo de expresar sus pensamientos y sentimientos. La gran mayoría de ellos lo muestran a través del arte y la música es quizá la expresión más importante para llevar todo eso que sienten a millones de personas, como Octavio the Dweeb. Esto, combinado con el poder y la facilidad que el internet le da a los artistas independientes de poder publicar sus canciones sin la necesidad de contar con un sello discográfico que los respalde.

En sus canciones podemos encontrar toda clase de temas, desde el desamor hasta la soledad, pero también tienen un gran mensaje de superación y casi siempre, Octavio nos dice que las cosas estarán bien. Y la verdad es que cuando estamos pasando por momentos complicados, lo único que quieres es escuchar rolas que te apapachen y te levanten el ánimo cuando más lo necesitan. Eso lo consigue a la perfección este chico, y eso que solo tiene 20 años.

A esto también habría que sumarle que es un adolescente normal en Estados Unidos que ve su mundo a través de la lente de un chico mexicano que sólo quiere poder poder seguir con su trabajo, el de compartir su música con el mundo. Sin duda, Octavio the Dweeb es una de las jóvenes promesas de la industria musical, con un estilo auténtico y sin tanto rollo, y grábense muy bien su nombre porque lo escucharemos muy seguido.