Lo que necesitas saber: Olivia Rodrigo regresa con su tercer disco de estudio y te contamos todo lo que debes saber sobre este lanzamiento.

Parece que fue ayer cuando Olivia Rodrigo parecía tan solo una promesa del pop que sacaba rola tras rola que lograba meterse en nuestra cabeza y no salir. Su peculiar mezcla de letras sinceras y relacionables la ha llevado a ser una gigante del género que llena estadios y que, a sus 23 años, ha generado muchas expectativas sobre su futuro. Y estamos apenas en los inicios de su carrera.

Olivia Rodrigo lanzó SOUR en 2021, y GUTS en 2023, y hoy llega You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, su tercer disco de estudio, un disco liberador que la confirma como una de las singer songwriters más relevantes de la época.

No es la misma chica que escribió sobre desamor adolescente en su debut, ahora es una artista que ha aprendido a navegar el caos de la fama sin perder la esencia. Aquí te dejamos lo que tienes que saber antes de darle play a este álbum.

Olivia Rodrigo regresa con ‘You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love’

El adiós a la tradición de los títulos de cuatro letras y más cambios en su sonido

Olivia rompió el patrón que marcó con SOUR y GUTS. Lejos de seguir la lógica de nombres cortos y directos, se aventuró con un título mucho más largo y confesional, que es a la vez una declaración de cambios.

Este disco la muestra con una nueva narrativa en mente: ya no es la cantante de 17 años que tenía la idea de reclamar y quejarse de alguna ex pareja, las letras son más conmovedoras y hay más matices en el desamor.

Al igual que en sus dos primeros proyectos, Rodrigo mantuvo a su productor de siempre, Daniel Nigro, y a la compositora Amy Allen. En la lógica de cambio que se construye este disco, hay nuevos nombres: Jim-E Stack, Mike Wise, y Conan Gray que participa en los coros de “honeybee”.

Por último, tenemos algo que nos encantó: la rola más electro que nos ha dado Olivia Rodrigo. El cambio de “less” a “expectations” te hace checar si la plataforma de streaming no cambió a Hot Chip o Cut Copy de pronto. De una rola acústica y triste, Olivia recuerda que tiene un lado fiestero en el que busca a su futuro esposo en bares. La base con un sintetizador grueso es excelente:

Más alla de rumores, Olivia entrega un disco conmovedor, sin importar de quién trate

Parece que meterse a la música pop sin chismes sobre tus relaciones personales es imposible: lo sufrió Taylor Swift, Sabrina Carpenter, y Olivia ha sido sujeta a especulaciones, por los temas que toca en sus rolas. Más allá del chismecito, y hable de quien hable, este disco la revela como una escritora que puede entregar canciones sobre el amor y desamor que pegan duro.

Quizás estamos ante el mejor disco que ha entregado Olivia Rodrigo, aunque claro que es un cambio pasar de decir “traitor” y “good 4 u” a “it’s better than begging” y “i got a feeling wounds are healing”. Es la transición del amor adolescente ingenuo a la sabiduría que te deja que te hayan roto el corazón antes.

El primer featuring de su carrera es un lujazo: Robert Smith

Olivia se ha rifado en vivo durante su gira pasada, invitó a héroes de la música: David Byrne, Ed Sheeran, Noah Kahan y Lilly Allen, pero la colaboración en vivo más reciente vino con un spoiler: nos anunció que Robert Smith participó en su nuevo disco. Smith ha estado bastante activo, ya que también recientemente se reveló que tendrá una colaboración en Foreign Tongues, el nuevo disco de The Rolling Stones.

Tras mantener su discografía libre de colaboraciones, Olivia finalmente rompió su propia regla, y vaya excepción. Durante su presentación en el Primavera Sound 2026, debutó “what’s wrong with me” junto a Robert Smith de The Cure. La rola es un clásico instantáneo, con guitarras y sintetizadores sencillos, dejando el protagonismo a las voces, sobre una letra que compara el desamor con una enfermedad, incluso cuando los doctores te dicen que estás bien.

El dúo con Robert es buenísimo, como un diálogo entre dos enamorados que simplemente no logran estar juntos. Como dato curioso, el disco incluye otro homenaje a The Cure, ya que la rola 8 del disco lleva el nombre de la mítica banda inglesa. Toda una fan.

Un disco dividido en dos partes que se complementan con rolas destacadas

El tracklist de 13 canciones llega dividido en dos bloques temáticos: “Girl So In Love” y “You Seem Pretty Sad”, como lo publicó Olivia en sus redes. Es la propuesta de Olivia para explorar la dualidad entre la alegría del amor y esa melancolía que siempre termina filtrándose en sus letras, sin importar qué tan feliz intente sonar.

La combinación que propone en este disco te pega más porque es más como ocurre en la realidad, no es una tristeza absoluta ni una alegría completa, sino los sentimientos encontrados de amar a alguien pero lidiar con las adversidades.

Canciones destacadas del disco

Aunque los 51 minutos del disco valen el tiempo dedicado, nos quedamos con algunas rolitas específicas si hay que sacar lo esencial.

“purple” es una rola emocional que va hacia la ansiedad amorosa, con una escritura increíble que construye todo para un coro de estadio.

Nos encantó la exploración electrónica y ligereza lírica de “expectations”, en la que Olivia Rodrigo no se toma tan en serio y recuerda que aún puede encontrar a su esposo en cualquier bar.

“what’s wrong with me” es un clásico instantáneo junto a Robert Smith, con una base sólida que se repita y un coro doloroso pero conmovedor.

Las baladas “less” y “cigarette smoke” son un par de joyitas al puro estilo de Olivia, en la que hace una labor poética que hace parecer sencilla: habla de lo difícil que es el desamor y el recuento de los daños con una interpretación vocal maravillosa que te puede sacar una lágrima. A eso venimos a la escucha.