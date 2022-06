Sin decir bien de qué será intervenido el gran Ozzy Osbourne, su esposa hizo el anuncio hace unos días. La cirugía está programada para hoy, lunes 13 de junio.

De acuerdo con The Guardian , Sharon Osbourne, esposa del vocalista de Black Sabbath, confirmó la cirugía a la que será sometido el rockstar. Según lo que comentó, la intervención será en Los Ángeles.

Ozzy y Sharon. Foto: Getty.

Ozzy Osbourne tiene problemas de movilidad y vive con Parkinson, el cual le fue diagnosticado hace unos años. Sin dar detalles sobre la intervención quirúrgica tiene que ver con alguna de estas afecciones, Sharon sólo dijo que el resultado de la operación “realmente va a determinar el resto de su vida”.

El propio Ozzy Osbourne ha confirmado que tiene ya muchos problemas para caminar e, incluso, recibe diariamente tratamiento para superar el problema. “Tengo fisioterapia todas las mañanas. Estoy algo mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carretera”, comentó para Classic Rock en mayo pasado.

Ozzy ha sufrido varios incidentes que han terminado por mermar su calidad de vida. Por ejemplo, en 2003 tuvo un accidente mientras andaba en bicicleta. Eso ya lo había dejado “tocado”, pero el problema se agravó con una caída que tuvo en 2019, la cual requirió que se le colocaran 15 tornillos en la columna.

Lo anterior no sólo afecto su movilidad, sino también otros aspectos de su salud: la cirugía dañó nervios y al año siguiente (2020) se le diagnosticó Parkinson… enfermedad seria, pero que no es su principal problema, ha dicho Ozzy Osbourne en entrevistas.

Foto por Frazer Harrison/Getty Images for ABA

“Tengo 73 años y creo que me fue bien en la vida. No planeo ir a ningún lado, pero mi tiempo se acaba”, aceptó Ozzy Osbourne en su entrevista con Classic Rock, donde habló sobre su vida en sobriedad, la cual ha mantenido ha mantenido por varios años, luego de una vida lleno de excesos.

“Hoy ya no quiero beber: No quiero fumar. No quiero drogarme. Hoy va a ser un buen día, mañana no sé”.

Hace un mes, Sharon Osbourne informó que Ozzy dio positivo a COVID-19, por lo cual tuvo que viajar a Estados Unidos, dejando su nuevo programa en Reino Unido, Talk TV, a sólo una semana de su estreno.