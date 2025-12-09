Lo que necesitas saber: La playera solo estuvo disponible a principios de diciembre durante 48 horas a través de la tienda en línea de Ozzy Osbourne.

Seguramente ya se encontraron en redes sociales una peculiar imagen que muestra a Ozzy Osbourne orinando un disco de Pink Floyd… pues resulta que es parte de una playera y es parte de una pelea contra Roger Waters.

¿Por qué Ozzy Osbourne está orinando un disco de Pink Floyd?

Vamos paso a paso. Resulta que unos meses después de la muerte de Ozzy Osbourne, el integrante de Pink Floyd, Roger Waters, dio ciertas declaraciones polémicas sobre el fallecimiento del cantante de Black Sabbath…

“Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea. En el estado en que se encontraba toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante siglos con sus idioteces y disparates“, señaló.

Luego de estas declaraciones, el hijo del Príncipe de las Tinieblas respondió con un post en Instagram: “Mi padre siempre pensó que eras un capullo; gracias por darle la razón”.

Y después de todo esto es que llegamos a la imagen de Ozzy Osbourne orinando un disco de Pink Floyd, la cual fue el diseño de una playera de edición limitada.

Una burla directa a Roger Waters y su icónico disco “The Wall”

Como pudiste ver, el diseño sin duda da de qué hablar… por la parte de enfrente es un grafiti pintado sobre una pared de ladrillos que hace referencia al icónico disco “The Wall” de Pink Floyd y encima la frase “Ozzy Rules”.

Y en la espalda es donde se nos muestra a Ozzy orinando un arcoíris a la misma pared y donde se puede leer: Another Prick in the Wall.

La playera solo estuvo disponible a principios de diciembre durante 48 horas a través de su tienda en línea. Aunque fue tiempo suficiente para volverse viral y mostrar cómo la familia de Osbourne dio un paso más en su batalla contra Roger Waters.