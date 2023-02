Hace cuatro años, el gran Ozzy Osbourne tuvo un serio accidente que lo dejó bastante mal de su columna. Hubo operaciones de por medio, todo para mejorar su salud y seguir en los escenarios… sin embargo, los resultados no fueron los esperados y, por eso, El Príncipe de las Tinieblas tiene que decir adiós a las giras.

En pocas palabras: quien lo vio, lo vio… y quien no, ya no tendrá oportunidad.

Foto: Getty Images

El 1 de febrero del 2023 quedará enmarcado en la historia del rock como el día en que Ozzy Osbourne anunció su retiro. Al menos, de los escenarios. Por medio de un comunicado, el exvocalista de Black Sabbath de 74 años dio la triste, pero nada sorpresiva noticia.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales seguidores”, señala Ozzy Osbourne al inicio de su mensaje. “Nunca imaginé que mis días de tour terminarían de esta manera”.

Foto: Getty Images

Según el propio Ozzy, su voz está en perfecto estado, lo que ya no le da para continuar de gira es su cuerpo. Esto, pese a los dolorosos tratamientos a los que se ha sometido en los últimos años.

“Después de tres operaciones, tratamientos de células madre, terapias físicas interminables, mi cuerpo está débil”, acepta Ozzy Osbourne, para luego agradecer el apoyo de sus fans a los que en repetidas ocasiones les ha tenido que posponer shows. Ya no habrá más prórrogas a los conciertos que tenía programados por Reino Unido y Europa… porque simplemente ya no habrá tour.

Foto: Getty Images

“Me siento honrado por la manera en la que han conservado los boletos para nuestros conciertos durante todo este tiempo, pero siendo sensatos he llegado a la conclusión de que no estoy físicamente en condiciones (…) no puedo resistir los viajes que se requieren”.

Los problemas físicos de Ozzy Osbourne (los más serios) comenzaron en 2003, cuando sufrió un grave accidente en moto que lo dejó con una vértebra y ocho costillas fracturadas.

LOS ANGELES, CA – SEPTEMBER 24: Ozzy Osbourne of Black Sabbath performs at Ozzfest 2016 at San Manuel Amphitheater on September 24, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images for ABA)

Años después, en 2019, una caída en su casa agravó su condición, incluso se dijo que pudo haber quedado paralítico. No era para menos: los nervios de la zona resultaron afectados y ello lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente en diversas ocasiones para colocarle 15 tornillos a lo largo de su columna y cuello.

Todo lo anterior lo soportó Ozzy, aun cuando meses antes había sido diagnosticado con Parkinson.

La gira que ya no realizará estaba proyectada desde 2019. Ahora que se pensaba que se podía retomar, la salud de Ozzy Osbourne ya no da para más. El último concierto del vocalista de Black Sabbath fue en diciembre de 2018, mismo año en que se presentó en México como parte del festival Hell & Heaven.