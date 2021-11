Ahora sí: ¡Aquí están los horarios oficiales para Pa’l Norte 2021!

‘Estamos seguros que muchos están contentos con el regreso de los conciertos y festivales en México. Y la verdad es que los entendemos perfecto, pues después de más de un año sin shows en vivo, un montón de artistas volverán a los escenarios para hacer lo que mejor saben: tocar y rifarse frente a todo su público. Además, nos emociona saber que luego de un buen rato de incertidumbre y muchas cancelaciones, regresarán eventos importantes en nuestro país, como el Pa’l Norte.

Fue el pasado 28 de junio y después de posponerlo en 2020, cuando los organizadores confirmaron que la fiesta regresaría al Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León el 12 y 13 de noviembre. Y no solo eso, también anunciaron con bombo y platillo el lineup completo para esta edición, el cual contará con headliners del tamaño de Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Foster The People, The Kooks y muchos más (POR ACÁ les dejamos la lista completa de bandas y artistas).

¡Pa’l Norte por fin reveló los horarios oficiales para la edición 2021!

Sin embargo, luego de conocer todos los actos que se presentarán en Pa’l Norte 2021, así como las medidas sanitarias que tomarán durante ese fin de semana (ACÁ los pueden checar), una de las dudas que seguramente tenían todos los que asistirán al festival eran los horarios. Y sí, para muchos esto no es tan importante, pero la gran mayoría lo consideran algo vital para planear no solo el plan para los dos días de actividades, también para checar cuáles son los artistas que verán a lo largo de la jornada.

Finalmente y después de mucha espera, por fin tenemos los horarios oficiales de cada uno de los escenarios del festival. Y ahora sí, es momento de ir armando el itinerario completo y sobre todo, decidir todos los actos que se echarán, porque a pesar de que hay espacios y oportunidad de ver a quien le traen ganas, estamos seguros de que inevitablemente se empalmarán uno que otro de sus gallos para esta edición. Pero mientras se avientan un volado, a continuación les dejamos los horarios.

¿Cómo lo ven? Ahora sí, ya tenemos la fecha, el lugar, los artistas y hasta la hora en que se van a presentar, lo único que falta es prepararnos para el gran regreso de Pa’l Norte y pasarla muy bien en el Parque Fundidora viendo a todos el lineup que armaron para este 2021. Pero mientras volvemos oficialmente a la tierra de la carnita asada, recordemos en unos cuantos minutos cómo se vivió este festival en 2019, con las presentaciones de Arctic Monkeys, Kings of Leon, The Hives y más.