El Pa’l Norte 2021: Un golpe de nostalgia al rock en español

Se dice que el rock no atraviesa su mejor momento en la actualidad, que el género se ha rezagado en la industria, que ya no se impulsa la carrera de nuevos talentos como en el pasado… y bueno, hasta cierto punto, podemos entender por qué se dice todo eso. Sin embargo, eso no significa que este estilo musical este ‘muerto’ como suponen algunos.

De hecho, con el regreso de diversos festivales alrededor del mundo, varias bandas y artistas nos demuestran todo lo contrario. Y sí: aquí en México, el Tecate Pa’l Norte pondrá la tarima para que varios exponentes nos hagan disfrutar con lo mejor de sus respectivos repertorios.

En el caso del festival norteño, el asunto luce espectacular para el rock en español: hay una buena combinación de bandas geniales de antaño, algunas no tan veteranas y otras más que sin duda, le están mostrando al público que la escena musical mexicana y latina del género sigue ahí, latente, con ganas de brillas y cautivar a la audiencia.

La importancia de tener artistas de la vieja y nueva guardia

Si hay algo que hará del Pa’l Norte un festival para todo el mundo, es la gran cantidad de artistas de diferentes géneros que se juntarán para armar la fiesta. Y si lo vemos desde un punto un poco más particular, incluso la escena del rock en este evento se mostrará versátil con artistas de la vieja y la nueva guardia.

En ese sentido y como suele suceder con shows de este calibre, las bandas y exponentes ‘más nuevos’ tendrán su espacio para demostrar de que están hechos y por qué han alcanzado una tarima de este tamaño. Siempre es grato ver a esa nueva camada de grupos que, de cara al futuro, tienen el potencial para encabezar los mejores festivales.

Imagínense: ahora a muchas de esas bandas en letras chiquitas, nos toca echarles un ojo abriendo el festival. Luego, en unos añitos, los veremos cerrar con broche de oro otros conciertos de este tipo. Ver crecer así a un músico que nos agrada, sin duda es algo muy especial que termina por cimentar el vínculo entre fanaticada y artista.

Y bueno, el otro lado de la moneda es que en Pa’l Norte 2021, también habrá espacio para esas grandes bandas que precisamente han construido el camino de la escena con los años. ¿A quién se les antoja ver a la de ya en el festival? Veamos qué nos depara el show para los próximos 12 y 13 de noviembre.

Los argentinos dominan la nostalgia noventera en el Pa’l Norte

El rock argentino (y los géneros que le acompañan) tendrán una buena participación en esta edición del Pa’l Norte, sobre todo en lo que se refiere a bandas de antaño, de esas que hicieron de los 90 una época genial y a que a día de hoy, siguen sonando a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Viniendo desde el cono sur del continente, esta edición del festival norteño nos podrá a bailar al ritmo de Los Auténticos Decadentes, quienes en realidad no necesitan tanta presentación pues se sabe que son uno de los grupos más emblemáticos del ska latino. Seguro sonarán durísimos canciones como “La guitarra”, “El pájaro vio el cielo y se voló” o ya si se trata de ponernos bien melosos, “Corazón”. Fiesta asegurada con Los Auténticos.

Del ska nos pasamos al reggae bonaerense directo y sin escalas, con Los Cafres. Ustedes ya lo deben saber y si no, se los recordamos: ellos forman parte esencial de las agrupaciones que apadrinaron a dicho género en los 90 en Sudamérica. Y acá en tierra mexa, siempre son bien recibidos. Desde luego, no podemos olvidar a Todos Tus Muertos, quienes pondrán la energía punk en el escenario de Pa’l Norte.

En ese sendero noventero, otra banda que segurito va a ganarse el coreo de la gente serán Babasónicos. Con una de las discografías más extensas que conocemos, Adrián Dárgelos y compañía tienen un arsenal de rolas que no pararemos de cantar, muchas de las cuales los han convertido en leyendas absolutas del rock en la región.

También puedes leer: PURO RIFADO: 10 BANDAS Y ARTISTAS IMPERDIBLES DEL FESTIVAL PA’L NORTE 2021

México y su estela de artistas que adornan el festival

Es evidente que México no puede quedarse atrás en esta celebración del regreso de Pa’l Norte. Y en ese sentido, tenemos una buena mezcla, como dijimos, de artistas más antaño y otros no tan veteranos pero que ya tienen un importante recorrido en la escena.

Como lo grandes nombres de la escena mexa, es seguro decir que El Tri tendrá un montón de raza respaldándolos como suele suceder en cada show que dan. Y ahí, en el terreno de las bandas emblemáticas de hace años, Las Víctimas Del Dr. Cerebro también armarán el slam, el baile y la locura con su música.

Si son un poquito más de finales de los 90 tirándole a los inicios de los 2000, será genial ver a la grandiosa Ely Guerra capturando a todos con su tremenda voz. Y como la fiesta se arma en la tierra de la carnita asada, los grupos locales estarán a la orden del evento. División Minúscula, Kinky y Chetes no podían faltar en el combo del line-up. ¿La Avanzada Regia reloaded? Claro que sí.

Además, no podemos dejar pasar por alto a esa camada de proyectos como DLD, Enjambre, Hello Seahorse! o Los Románticos de Zacatecas que comenzaron a brillar en esa transición entre la primera década de los 2000 y la del 2010. Si lo vemos desde determinada perspectiva, Pa’l Norte albergará una buena parte de esa escena musical dosmilera que nos hizo vibrar en grande.

Será un lindo recordatorio de una gran época que no parece tan lejana, pero que tiene más de 10 años de habernos entregado mucha música genial. Trancazo de nostalgia, ¿verdad?

La nueva escena alternativa y del rock en el Pa’l Norte

Regresamos al punto que tocábamos más arriba en esta nota… ¿Está el rock en la actualidad ‘enterrado’? Quizá no está en el apogeo de otros tiempos, pero eso no quiere decir que no haya talento de sobra para destacar. En esta edición de Pa’l Norte, tendremos a algunas bandas y artistas de la nueva guardia que ponen el ejemplo.

La escena actual es bastante variada en muchos sentidos, desde la música indie hasta el pop. Y eso es solo por dar una referencia. Si echamos un vistazo al line-up, nos encontraremos a Mon Laferte -les guste o no- como una de las artistas de la escena más importantes del momento. Hoy en día, ella es de los nombres importantes del pop-rock latino por mucho.

Bajo ese manto, Caloncho ha hecho lo suyo con un indie-pop que de repente agrega toques folk/tropicales que lo han convertido en uno de los compositores mexicanos más populares de la actualidad. Y si de estilo propio hablamos, Sabino y su peculiar rap (que combina cualquier cantidad de instrumentos y arreglos musicales) destacan con fuerza.

Ahora bien, si no son tan afines a esa rama de artistas, digamos, más poperos, entonces tenemos otros nombres interesantes en la baraja de talento para seguir. BETA, por ejemplo, son una banda de rock alternativo que ya tiene rato sonando fuerte pero que de 2018 para acá, han ganado mayor notoriedad. Su disco Segunda Piel es enérgico, hipnótico y deslumbrante, así que sí o sí deben echarles una escuchada en Pa’l Norte.

Y si son nostálgicos del happy punk/pop-punk que alguna vez popularizaron Blink-182, Sum-41 y New Found Glory, el estilo tiene en Say Ocean a una banda que lo está poniendo vigente. Aquí tenemos a una agrupación con melodías y ritmos tan divertidos que son garantía de un show interesante.

El indie-rock mexicano y esta corriente conocida como bedroom pop, además, tienen un par de exponentes de la generación centilennial (o generación Z) que están sonando durísimo. A Ed Maverick ya lo deben conocer y no por nada su música sonó en un momento para integrarse a Coachella en 2020 y recientemente, en Lollapalooza Chicago. La otra cara nueva de la industria es la joven Bratty, cuyo nombre se está haciendo cada vez más presente en eventos de esta magnitud.

Como pueden ver, el rock en español sigue vigente y al menos en Pa’l Norte, hay un listado enorme de artistas y proyectos de todas las épocas y todos los estilos que nos muestran la vastedad de la escena hispanohablante. Nostalgia hay por supuesto, pero también un presente y un futuro promisorio para el género. Ahora, solo queda disfrutar el festival y toda la música que estos y otros artistas nos ofrecerán sobre el escenario.